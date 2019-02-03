趁新年就是要帥一波！范少勳聯手plain-me創實用水桶包

2019-02-03 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



過新年除了添購新裝，包包配件也不可少，plain-me就和男星范少勳聯手設計了水桶包，既實用又易於搭配。另外，戶外休閒裝備品牌CHUMS也從專業功能包款延伸出多功能腰包，完全的符合男性外出逛街、約會的需求。

逐漸在演藝圈嶄露頭角的范少勳在今年和plain-me合作，打造一系列好看又實用的防潑水迷你水桶包，以「發現」概念作為設計主軸，包款暗藏許多令人會心一笑的小巧思。從發想概念到設計細節一點都不馬虎，范少勳更在自己喜愛的深藍色包款中加入手繪元素，並在形象廣告中，親自演繹各種搭配的可能，也讓粉絲看到他不同的一面。中性的包款設計，加上合適的大小，能裝載隨身的小物，不論男、女都能使用搭配，同時防潑水和抽繩的功能，使用時相當便利。