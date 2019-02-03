親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

共軍發布「我的戰鷹繞著寶島飛」 台北101大樓入鏡

趁新年就是要帥一波！范少勳聯手plain-me創實用水桶包

2019-02-03 23:06聯合報 記者曾智緯╱即時報導

過新年除了添購新裝，包包配件也不可少，plain-me就和男星范少勳聯手設計了水桶包，既實用又易於搭配。另外，戶外休閒裝備品牌CHUMS也從專業功能包款延伸出多功能腰包，完全的符合男性外出逛街、約會的需求。

逐漸在演藝圈嶄露頭角的范少勳在今年和plain-me合作，打造一系列好看又實用的防潑水迷你水桶包，以「發現」概念作為設計主軸，包款暗藏許多令人會心一笑的小巧思。從發想概念到設計細節一點都不馬虎，范少勳更在自己喜愛的深藍色包款中加入手繪元素，並在形象廣告中，親自演繹各種搭配的可能，也讓粉絲看到他不同的一面。中性的包款設計，加上合適的大小，能裝載隨身的小物，不論男、女都能使用搭配，同時防潑水和抽繩的功能，使用時相當便利。

如何讓自己不俗的格調在不經意的狀況下流露出來，讓大家對你寡目相看，這時就需要一些經典的單品。CHUMS從美國鹽湖城（Salt Lake City）的英文第一個字母為發想，搭配品牌將近40年的潮流設計經驗，成就了適合所有人的SLC包款。低調的設計中帶有日本的條理邏輯，簡單的線條內隱藏著獨有的機能與風貌，特別是以後背包延伸的腰包款式，以分隔壓紋搭配兩側拉鍊放置空間，有效的提高收納性。經典的紅色LOGO點綴在深色的包款上，展現設計與專業品質。

CHUMS SLC系列Work Day後背包3,280元。圖／Go Wild提供
CHUMS SLC系列Work Day後背包3,280元。圖／Go Wild提供
分享
CHUMS SLC系列Half Day腰包1,880元。圖／Go Wild提供
CHUMS SLC系列Half Day腰包1,880元。圖／Go Wild提供
分享
范少勳在今年和plain-me合作，打造一系列好看又實用的防潑水迷你水桶包，並親...
范少勳在今年和plain-me合作，打造一系列好看又實用的防潑水迷你水桶包，並親自演繹形象廣告。圖／plain-me提供
分享

廣告邏輯
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

札幌雪祭明登場 250座大小雪像讓人驚艷

2019-02-03 21:20

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46

林志玲穿透膚蕾絲洋裝 力拚楊冪白皙美腿

2019-02-03 13:46

哥就是帥！從背包到鞋子 這樣才叫潮

2019-02-03 13:41

飾品、彩妝裝上豬尾巴、豬鼻子 超吸睛！

2019-02-03 13:34

姊就是美！團圓夜較靚 紅色、紫色大勝

2019-02-03 13:27

「豬」福瓷器水晶 好旺財

2019-02-03 13:23

到底是看廣告還是看電影？Gucci重現好萊塢經典歌舞片

2019-02-03 13:08

果然是秒殺款！CHARLES & KEITH小豬包可愛的好犯規

2019-02-03 12:48

新年就是要帥一波！范少勳聯手plain-me獨創水桶包

2019-02-03 12:15

防酒駕 學者：無照開車應判刑、加強社會監督責任

2019-02-03 11:32

這才是女生要的應景鞋款！Nike豬年潮鞋就是愛閃亮

2019-02-03 11:05

麻糬＋抹茶冰！台中IG人氣冰店推春節限定款

2019-02-02 22:15

微風策略長廖曉喬閃婚秀鑽戒 愛貓當花童

2019-02-02 19:26

MONCLER設計師同框大集合 珍稀照片氣勢驚人

2019-02-02 16:37

《愛．滿人間》艾蜜莉布朗特 喜氣紅色華服簡直過新年

2019-02-02 15:45

九族文化村櫻花季開跑 這個時間賞櫻最美！

2019-02-02 15:33

蕭敬騰「富貴手」做指甲高調秀表 只要彩虹就全包

2019-02-02 15:25

買咖啡送早餐！名古屋「客美多」3號店插旗松山

2019-02-02 15:25

侯佩岑金豬年好運搶第一 背「紅包」添喜氣

2019-02-02 14:33

慶祝40週年！4種人玩六福村「通通免費」

2019-02-02 14:28

美食拼盤／大男孩的韓式豆腐鍋夢

2019-02-02 14:02

美食拼盤／炸蛋、紙包飯 創意米料理

2019-02-02 13:51

美食拼盤／泰籍女廚師端出巷弄美食

2019-02-02 13:44

貝柱鋪滿3層+鮭魚卵！壽司郎6款新品 網友：太邪惡

2019-02-02 12:07

飯店住一晚 送你萬元羽絨被！

2019-02-02 11:50

「可以喝的香水」 情人節玩創意送這禮

2019-02-02 11:50

行動不便也能自在旅行 接起電話就上門服務

2019-02-02 10:47

吉他不再是男人專利！買家50%是女性

2019-02-02 10:32

華麗背後的故事 時尚紀錄片更精彩

2019-02-02 00:10

開心放假去！開工日摩斯請喝大冰紅、咖啡買一送一

2019-02-01 23:24

新春搶福袋 抽332萬元休旅車、郵輪日本雙人遊

2019-02-01 22:18

LEXUS高級車挑戰賓士王座 1月總代理銷售冠軍

2019-02-01 22:18

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-01 21:54

慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31

台中精品旅館有特色 春節住房逾9成

2019-02-01 20:30

劍湖山春節12歲以下免費 尋寶集點再抽住宿券

2019-02-01 18:59

懶人包╱藥妝店春節營業時間！這樣買最划算

2019-02-01 17:53
看更多

熱門文章

搭高鐵台中到桃園無人讓座 支架女：善良人出張嘴而已

2019-02-03 13:38

買樂透前關鍵小動作…中大獎的都有做

2019-02-03 10:00

小年夜財神駕到！億元大樂透、春節大紅包號碼看這

2019-02-03 20:55

吳德榮：除夕全台有雨 初五北台灣恐急劇降溫

2019-02-03 08:20

迎新年！12星座運勢、財運看透透

2019-02-03 14:43

殺破狼周運勢／3星座新年期間偏財運佳 摩羯桃花運旺盛

2019-02-03 00:00

雞蛋荒零售市場亂喊價如血壓般飆升 史上最貴雞蛋

2019-02-03 16:58

松山機場棄置箱豬肉乾 檢出非洲豬瘟病毒

2019-02-03 13:46

台彩春節加碼8億 這樣投注CP值最高

2019-02-03 08:36

不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46

人少到獲官方認證！ 觀光局稱故宮南院「替代景點」

2019-02-03 13:15

驚人！春節大紅包開出27組 這家彩券行連兩日中獎

2019-02-03 22:02

除夕變天！氣象局：明天全台降雨、低溫15度

2019-02-03 11:48

紅包大調查 這3個星座的父母最大方

2019-02-03 06:26

勞工、公教兩樣情！沒生雙胞胎 爸媽不能同時請育嬰假

2019-02-02 16:43

只買旅平險已經OUT了 春節出國一定要加保這個

2019-02-03 06:22

為獨老送熱湯 溫馨廚房暖胃也暖心

2019-02-03 14:06

蛋蛋哀愁！蛋價飆破50元 年節搶不到雞蛋

2019-02-03 11:40

不再痛到絕望…「末期病人」鬆綁成癮性麻藥

2019-02-02 23:57

機師工會蒐集施壓錄音 華航：願繼續協商

2019-02-03 12:36

今日星座運勢／巨蟹運勢不錯要謹慎 收獲也要付出

2019-02-03 00:00

春節期間牙齒臨時出狀況要就醫？ 牙醫師這樣建議

2019-02-03 16:31

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51

台南人就是狂！豪車變神轎 網友看到這張照片都服了

2019-02-03 12:29

大樂透開獎了 頭獎保證1億元

2019-02-03 21:14

連假第二天「撞」況多 國1南下路段塞爆

2019-02-03 15:48

過年鬧蛋荒零售價居高不下 雞農：產地價明明已降兩波

2019-02-03 17:21

夫妻同請育嬰假 勞工、公教兩樣情？

2019-02-03 00:03

科學驗明正身 文化部指定魍港媽祖為重要文物

2019-02-03 14:41

林志玲穿透膚蕾絲洋裝 力拚楊冪白皙美腿

2019-02-03 13:46

「山中傳奇」毓繡美術館館長李足新癌逝 享年53歲

2019-02-03 16:05

【賞文迴響】 淑栬／媽媽的省思

2019-02-03 06:00

財神到～財神到我家大門口！春節財運最旺星座TOP5

2019-02-03 10:00

曾讓柯文哲預言失準 GIANT劉麗珠的「翻轉」人生

2019-02-03 12:36

「他們取笑我房子！」一句話引發丁松青改變清泉部落

2019-02-03 13:44

【旅途見聞】兔妹／團體旅遊收穫多

2019-02-03 06:00

台人和馬來華人為何對日殖民態度兩極？野豬渡河說分明

2019-02-03 14:32

小年夜空品拉警報！一張圖說明台灣紅橘橘

2019-02-03 08:19

雙子：好無聊 天秤：拿紅包囉！盤點12星座過年的反應

2019-02-03 10:23

千元解決年夜飯 譚敦慈採「配給」制不留剩菜

2019-02-03 16:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top