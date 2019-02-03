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小年夜財神駕到！億元大樂透和春節大紅包獎號看這

懶人包／買1送1、1元咖啡 11家開工咖啡優惠整理

2019-02-03 20:51聯合報 記者羅建怡╱即時報導

春節連假剛開跑，各家咖啡就預先打出開工優惠。

2/11的開工日，為了替上班族加油打氣，各家紛紛推出超值咖啡或飲品包括咖啡買1送1、全品項茶飲買1送1及1元咖啡等小確幸，要注意的是，各家優惠時段不同，部分限制優惠品項，要選對時間與品項，才能真正撿到便宜。

●85度Ｃ大杯咖啡第二杯10元

85度C於2/11全台門市同步推出「大杯咖啡第二杯10元」，限時優惠活動從下午1點到晚上8點，包含美式咖啡、招牌咖啡、拿鐵咖啡、海岩咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵和特濃招牌咖啡，共9種飲品選擇，大杯同品項，現場每人限購3組。

西雅圖極品咖啡・飲品買一送一

西雅圖咖啡2/11推出「飲品買一送一」優惠，時間從11：00～20：00，任選2杯飲品，不限品項、冷熱，第2杯由西雅圖請客。2/14情人節也有「濃情久久」優惠活動，只要加入西雅圖極品咖啡官方LINE@好友，情人節當天憑LINE@優惠券即可享單點黑糖拿鐵或可可「濃情九九」價99元，時間從2/14早上11:00至晚上20:00。

●伯朗咖啡・全品項飲品買一送一

伯朗咖啡2/11開工日與2/14情人節，同步推出「全品項飲品買一送一」優惠，任選2款飲品，不限品項、容量，其中一杯由伯朗咖啡招待。

●丹堤咖啡 ‧ 買一送一

2/11開工日丹堤咖啡全系列飲品外帶大杯買一送一，消費者只要出示優惠圖片即可享全系列大杯飲品買一送一，並可多杯購買但只限於一次領取。

●cama café・大杯咖啡買一送一

連鎖咖啡品牌cama café在開工當日，早上11點到下午3點推出「大杯黑咖啡買一送一」。

●PAUL・咖啡茶飲買一送一

2/11～2/17連續一周，PAUL祭出加入官方LINE好友，出示優惠劵即可享「外帶咖啡茶飲買一送一」，包含經典美式拿鐵、以及廣受好評的海鹽焦糖拿鐵、玫瑰拿鐵。

●全家便利商店・大杯美式買一送一

2/11當天使用全家APP商品預售享「大杯熱美式買一送一」，每位會員限購一次，單筆購買杯數上限為3組。

●萊爾富・1元大杯熱美式咖啡

開工日早上6點～12點，民眾能以1元硬幣購買Hi Café大杯熱美式咖啡乙杯，每間門市限量100杯，同時當日透過LINE購物購買雲端超商商品，即享8% LINE Points回饋，象徵「一元復始」。

●摩斯漢堡・咖啡買一送一

摩斯漢堡也加入開工優惠的戰局，2/11當日限定「咖啡買一送一」，2/12～2/24也推出「咖啡第二杯半價」的優惠，讓民眾整個月都能省荷包喝咖啡。

●珍煮丹・春秋茶品6折優惠

2/11～2/19只要出示珍煮丹的LINE好友優惠劵，可享「春秋茶品系列6折」優惠，不限杯數、次數，包含黑糖伯爵紅、茉莉花茶、高山烏龍等飲品。

●良辰吉時・啵爆黑糖厚鮮奶買一送一

良辰吉時手搖飲也推出開工優惠，2月11日當天只要購買啵爆黑糖厚鮮奶，即可享「買一送一」。

※以上訊息如有異動，請以各店公告為準。

除了開工享優惠，不少業者也打出情人節優惠。圖／西雅圖提供
除了開工享優惠，不少業者也打出情人節優惠。圖／西雅圖提供
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85度C開工慶，第二杯10元。圖／85度C提供
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丹堤咖啡憑此圖，可享買一送一。圖／丹堤提供
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