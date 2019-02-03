不只買一送一！盤點星巴克18家特色門市

2019-02-03 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



農曆新年到來，星巴克又祭出好康！這回不只買一送一，還打出「全台各區特色門市」，邀請民眾品咖啡走春趣。像是在復古風華的老式建築內，品嘗咖啡香；或是坐擁戶外露天美景的「草山門市」或是「天玉門市」；也有能夠以咖啡與藝術相遇的「雲門門市」；或是想要來個深度品評咖啡，能夠到全台最頂級規格的摩登典藏吧台門市如「台北101 b1門市」及「台中大英門市」。

優惠方案，2/2~2/10單筆結帳滿300元，現場即可抽新春限定優惠乙次，滿600元可抽兩次，以此類推，單店數量有限，抽完為止）；優惠包括大杯(含)以上飲料買二送一、咖啡豆88折，以及大家最愛的「指定好友分享」，購買兩杯容量/口味/冰熱皆一致的特選馥郁那堤、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡或巧克力可可奶霜星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

●義14門市

電話：02-2427-8583

地址：基隆市中正區義一路14號

「舊建築 星體驗」門市之一。義 14門市位於一棟 1950 年代誕生的文藝復興風格老建築物。保存壁雕、壁柱，利用鍛造手法打造波浪花檯，側面屋頂更勾勒出有如官帽般的曲線，象徵仕紳的尊貴感。獨特的東西融合設計，並加入古色古香的八角造型窗框，營造古時典雅穩重情調。紅色鐵扶手及造型欄杆，石砌矮隔屏，以及老房子獨有的洗石子地板，每個角落都訴說著懷舊故事。

●基隆新豐門市

電話：02-24698552

地址：基隆市中正區新豐街162巷309號

門市位於基隆祕境─擁有原始保護林環繞，從新豐街旁的一處小山坡上去，沿途依著翠綠綿延的山巒 ，迷人的視野遼闊，一步步向前抵達門市時，讓人感受那原始般林中的神秘及芬芳氣息迎面而來，彷彿置身於世外桃源般，享受那靜謐及放鬆之域。整體設計呈現簡約典雅風格，一層樓的建築與山林融為一體，戶外景觀園藝、水池造景，體現自然的美感。

●龍門門市

電話：02-2740-6782

地址：台北市大安區忠孝東路四段134號

為星巴克摩登典藏吧台門市的前身概念店，集結星巴克各咖啡創新飲品，可品嘗到顛覆咖啡印象與口感的「典藏氮氣冷萃咖啡」。

●台北101 B1門市

電話：02-8101-8511

地址：台北市信義區市府路45號B1

為全台最頂級規格門市「星巴克摩登典藏吧台」門市(Starbuck Reserve Bar)，配備有全系列頂級咖啡設備，且提供來自世界各地少量而珍貴的星巴克典藏系列咖啡豆，且能於獨立吧台與咖啡大師近距離互動。咖啡愛好者能在這一次品嘗到所有專業咖啡調配方式調配的咖啡，包括能更細緻呈現不同黑咖啡風味特色的「虹吸式咖啡」、能夠展現出咖啡明亮清澈感的「手沖咖啡」、保留咖啡純郁濃厚口感的「咖啡濾壓壺」、長時間醞釀咖啡老饕必嘗的「冷萃咖啡」、如香檳細緻口感的「氮氣冷萃咖啡」，還可見到手沖咖啡界必備的經典器具「Chemex手沖壺」、及咖啡界的逸品「Black Eagle黑鷹咖啡機」設備。

●天玉門市

電話：02-28751361

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

擁有幽靜且綠蔭盎然的戶外露天座位區，能夠享受天母地區獨有的異國情調氛圍，室內以弧形設計呈現手沖吧台，提供手沖咖啡服務及氮氣冷萃咖啡。

●內湖民權門市

電話：02-2793-9550

地址：台北市內湖區民權東路六段182號

台灣星巴克第一家以綠色環保概念為主題的 LEED 綠建築門市。建築從空地自建開始，從整地、建材選擇、結構設計、空氣循環系統、綠化植物、屋頂斜率，甚至小到施工廢棄物與垃圾回收處理，皆在 LEED 認證規範下進行。門市室內融合心靈花園 Corner Park 理念，並使用手作環保瓦楞紙燈具與台灣在地楠木及孟宗竹製家具，從內而外落實愛地球主張。

●草山門市

電話：02-28627317

地址：台北市士林區國泰街5號

改建自1950年代美軍眷舍群，門市保留將軍眷舍原有樣貌，白色木構造的獨院獨棟建築，將內部空間區分為客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間，創造出如居家般輕鬆自在的感受。中島主吧檯區背後的藝術牆面，以集結三棵樹的相互重疊交融為主軸發想，代表著過去，現在和未來，同時代表著大自然的無限力量，在每一個編織色彩纏繞勾勒之中，訴說著草山在四季流轉中，產生豐富的色彩變化。戶外客席區，能享受大片綠茵草地。有全台獨家可借用野餐墊服務。

●保安門市

電話：02-2557-8493

地址：台北市大同區保安街11號

保安門市位於充滿歷史軌跡的大稻埕，為保留古蹟建物風貌，以新舊融合的概念為設計出發點，以咖啡文化傳承其歷史風情。保安門市是一棟巴洛克式風格建物，立體浮雕及花草紋飾，坐落在車水馬龍的台北街道，彷彿時光倒流，瞬間回到舊日情境，門市內設計風格為現代復古風，是以保留保安門市此古蹟建物而衍生出的獨有全新設計風格，強調優雅&舒適、富有層次、經過時間洗禮的呈現方式，設計與建材挑選皆以人文手法，最真誠的方式帶大家回到初衷，讓顧客了解建物的歷史背景與星巴克在地深耕的文化意涵。

●漢中門市

電話：02-2370-5893

地址：台北市萬華區漢中街51號1樓

「舊建築 星體驗」門市之一。位於熱鬧台北西門町商圈的漢中門市，是全台第一家以舊建築翻新的星巴克門市。舊建物「蓮苑」，為民國71年3月由救國團邀集數位建築師，包括當代知名的建築師 登琨艷先生，傑出的設計空間概念，奪得年度「中華民國建築師雜誌獎」的銀牌獎。這棟建築物的特色，在於它融入了濃厚本土色彩，外部使用紅磚砌成，內部大量使用木材創造出質樸的清新感。挑高的天井，由屋頂而下的支柱結構，讓人驚訝的空間感，不論置身任何角落都可以俯看或仰望不同的景物

●重慶門市

電話：02-2371-3336

地址：台北市中正區重慶南路一段104號

「舊建築 星體驗」門市之一。台灣第一家以藝文空間為主題的形象門市。外觀上仍保留1899年日本宇治商人當時在台北市榮町所經營的茶舖樣貌，融合星巴克品牌調性，僅在外觀上做細微整修。騎樓部分則是以淺色天花板配合羅馬造型手沖噴砂燈具及拱廊燭台式壁燈，白色拱窗拱門與復古門把手，與騎樓羅馬造型迴廊及後吧檯玻璃馬賽克塑造隱約交錯之光影，增添此地美好氣氛

●艋舺門市

電話：02-23028643

地址：台北市萬華區西園路一段306巷24號 & 26號

「舊建築 星體驗」門市之一。結合萬華地區市級古蹟-林家古宅，揉合中、西特色、保存過去萬華舊貌的古風風貌。屋頂更採用日本黑瓦，建築內的門窗及欄杆處，皆可見到羅馬式柱頭之細部設計精緻刻畫，邊品咖啡邊可感受瞭解萬華地區的人文歷史故事，別具風情。

●鶯歌門市

電話：02-86773608

地址：新北市鶯歌區育英街67號

「舊建築 星體驗」門市之一。鶯歌門市外觀主要建材為紅磚融合新作女兒牆舖設抿石子，保留入口外觀左側陶瓷老街景像的陶瓷瓶。走進門市，門廊氛圍保留既有入口拱門，其兩側圓柱建材工法相當精緻，空間中融入Starbucks Coffee設計，穿透出戶外景觀平台座椅，讓顧客感受到老屋與現代生活並存之美。

一樓客席區以「創造靜謐的空間」為主題，與當地職人合作，利用高溫陶瓷轉寫印刷技法，燒出Starbucks 設計之圖騰，傳達出整體空間中深刻的鶯歌在地情感。二樓梯間保留房屋舊有菱形窗格，引進自然光線，灑進後的光影層次交錯與穿透，與保有老房子磨石子地磚特色，形成悠然放鬆的氛圍。室內造型藝術牆面為當地陶藝老師製作，以多樣概念及當地技法為基調，將星巴克經典圖騰轉化，演繹成各種可能性的藝術作品。

●淡水雲門門市

電話：02-28055247

地址：新北市淡水區中正路一段6巷32-1號

台灣星巴克首間坐落表演藝術文化空間的門市，藝術與咖啡的相遇。淡水雲門門市融入雲門劇場與自然共存的藝術性，在綠樹環繞、擁大片綠地的雲門劇場內，能夠遠眺觀音山與淡水河出海口，享受著遺世獨立的靜謐與安寧。門市設計呼應雲門劇場的人文氣息，主要吧台及座位區以流線型設計，呼應門市外蓮花池「旋的冥想」雕像流動及圓弧的意象。藝術主牆面的設計概念以手繪顏料的層次繪畫方式呈現咖啡地景，呼應星巴克對於咖啡道德採購與咖啡樹種植的自然環境保育承諾；採用雙層透視的玻璃材質，則帶出鏡面反射的效果，讓顧客在欣賞畫作的同時，在光影中反射出自己，感受人們融入大自然環境下的反思與影響力。門市獨特鋼構造型玻璃斜屋頂建築，以及帶來充足採光的三面環繞大落地窗，讓戶外綠意透入，也呼應雲門劇場座落於自然，與自然共生的寓意。

●台中大英門市

電話：04-2327-3525

地址：408台中市南屯區公益路二段131號

中南部唯一一間全台最頂級規格門市-「星巴克摩登典藏吧台」門市(Starbuck Reserve Bar)，配備有全系列頂級咖啡設備，且提供來自世界各地少量而珍貴的星巴克典藏系列咖啡豆，且能於獨立吧台與咖啡大師近距離互動。

●鹿港門市

電話：04-7766277

地址：彰化縣鹿港鎮中正路512號

與在地工藝融合而成的美麗門市，為鹿港小鎮注入新意。門市設計取材於在地生活文化，外觀的設計概念來自於鹿港大街上各式廟會節慶懸掛的彩燈，花圃區的酒甕植栽概念來自於鹿港常見的甕牆，門市內置放於商品陳列架上的錫製咖啡櫻桃果實，是由鹿港在地薪傳獎得主陳萬能先生親自打造的大型裝飾藝術，象徵星巴克咖啡精神扎根鹿港，與當地居民共存共榮的意像。門市內除了在地藝術作品之外，更將製做鹿港傳統茶點所使用的餅模，以雕刻方式根據咖啡生長的四大元素-地火水風，手工慢慢地的拓印於牆面上，細緻而不失藝術性格，為了增添趣味，在拓印的元素中加入了象徵「鹿港」的小鹿，體現星巴克融入在地文化的經營使命，讓顧客品味咖啡之餘感受到濃厚的鹿港人文氛圍。

●虎尾門市

電話：05-633-8035

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段491號

「舊建築 星體驗」門市之一。虎尾門市保留日本時代台灣州郡等級行政中心的整體風貌，與虎尾合同廳舍、虎尾郡役所和虎尾郡守官邸並列虎尾三大官舍建築。虎尾合同廳舍為一棟鋼筋混凝土加強磚造的二層樓建築，為派出所與消防隊的聯合駐在點，虎尾合同廳舍規模中間有一突出的塔樓作用為觀測活警發生之用。位於一樓南側的門市正好為當時消防居專用空間，門市中還留下當時消防員出勤時使用的滑竿，是古蹟也是此區才有的景色。

●美術願景門市

電話：07-5223561

地址：高雄市鼓山區美術東二路9號

門市外觀採不規則斜頂設計，窗稜以線條分割，創造現代美學風格。門市中不僅可喝到手沖咖啡，抬頭仰望還可見到以黑色金屬燈箱打造的咖啡氤氳，創造出獨具特色的咖啡飄香感，搭配店內多幅藝術作品，塑造如藝術館般的氛圍。

●馬祖門市

電話：0836-22847

地址：連江縣南竿鄉福沃村8鄰143-1號