春節好福氣／美妝市場掀小豬旋風「小豬瓶」青春露超萌

2019-02-03 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



農曆春節的腳步愈來愈近，消費市場中各種象徵喜氣的商品琳琅滿目，除了金豬最應景外，錦鯉、錢幣，也都能為新的一年帶來好福氣喔！

丹麥國際珠寶品牌 PANDORA 農曆新年訂製珠寶，帶來富有吉祥寓意的新春豬年系列，將經典東方傳統文化融入，以PANDORA Shine鍍18K金材質打造招財小豬撲滿串飾，搭配顏色鮮豔的紅色琺瑯蝴蝶結，詮釋「豬」圓玉潤的設計理念。

為紀念2019年農曆豬年到來，法國精品品牌Longchamp推出「Le Pliage小羊皮限量系列」。Longchamp更以法國人獨有的幽默，機靈有趣地詮釋出「豬」的可愛樣貌，除了首波上市的皮革包款外，今年還有豬鼻透明托特包則於二月初上架。

Longchamp Le Pliage小羊皮系列手袋以大膽的白色線條描繪小豬形象，共有黑色小羊皮及粉色梅蒂斯羊皮二色。手袋正面有一條超萌的捲曲小尾巴，背面才露出小豬的真面目，袋蓋下更藏著只有包款主人才會知道的小祕密-「一個小屁」。

除了常用的尺寸，Longchamp此次也推出旅行袋，表面附有拉鍊小內袋可存放護照與票劵，將常年旅行所需的細節巧妙融入設計中。

且本次豬年限量系列Longchamp更推出兩款全新單品：一款是前側附有一個小豬鼻形口袋的小斜揹包，有黑色與粉色兩種選擇；另一款是透明PVC托特包，裡面有一個粉色豬鼻形狀「袋中袋」。

Chloé則推出豬年「Capsule特別系列」，主打歡慶、吉祥、喜洋洋。

順應新春佳節的歡慶氛圍，藝術家Rithika Merchant為Chloé創造了獨一無二的吉祥物，充滿Merchant的個人風格，色彩豐富，構圖對稱，展現別具一格的自然主題。尤其令人眼睛為之一亮的是，這次單品上多了幾對鬼靈精怪的小豬。

細看藤蔓勾爬輪廓，豬的抽象面貌漸漸成形。Merchant再添設計元素，畫龍點睛，圖騰散發溫暖女人味，且這些藝術元素和Chloé的經典商品相映成趣，小巧的Tess半圓馬鞍包與Roy Bucket水桶包更加吸睛，走休閒風的Sonnie運動鞋也令人耳目一新。百搭耐穿的白T與灰版運動衫壓上印紋；錢包選用好運到綴飾；Rosie墨鏡結合柔美鍊條；金鐲套組讓春節系列更臻完美、吉祥。

為迎接新的一年到來，SK-II也特別推出2019 青春露新年限量版，「小豬瓶」瓶身以豬年為主題，採用大膽的現代風格，以鮮明活潑的霧面紅色為主調，搭配玩趣的曲線環繞整體設計。

SK-II青春露蘊含 90% 以上的PITERATM，是源自於酵母發酵過程中精萃而成的產物，訴求可改善肌膚抗皺度、緊緻度、白皙度、細滑度、光澤度等五大美肌度，呈現晶瑩剔透。

韓系美妝品牌ETUDE HOUSE則推出迪士尼聯名商品，以「Happy With Piglet幸福每一天系列」賣萌，除吸引粉紅小豬迷外，由於今年正值金豬年，因此已在美妝市場掀起了一股小豬旋風。

ETUDE HOUSE「Happy With Piglet幸福每一天系列」，品項從保養、底妝、眼影、腮紅、唇彩，以及美妝工具等都有Piglet的包裝，且有各種表情，吸引不少粉紅小豬迷直接包色整組買。