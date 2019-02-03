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春節好福氣／「豬年生肖」瓷器、水晶 買氣旺

2019-02-03 16:46經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

中國年的第12個生肖是象徵有福有財的「豬」。自從遠古農耕時代，豬一直具有經濟效益，豬肉可以被料理成美食，豬鬃毛可以被製成刷子，因此豬隻被視為家裡的重要經濟來源之一，也因此豬被視為財富的象徵。而有財即是有福，豬更是各大廟宇酬神祭祀的標誌性供品，被視為貴重和吉祥的禮物。

為了即將到來的2019己亥豬年，「豬年生肖」瓷器、水晶是不少人年節的採購重點，無論送禮或自用都有需求，而包括：法藍瓷、集雅廊，還有白瓷大師王俠軍都有豬年生肖的應景新品推出，想要在新春求個好福氣，預定一個福祿壽的吉慶好預兆，怎麼能少得了圓滾滾、肥嘟嘟的豬仔來報喜呢？

集雅廊旗下Rosenthal德國羅森泰瓷器和LALIQUE法國萊儷水晶，今年都有豬年生肖新品推出。

集雅廊表示，在西方文化中，豬也是一種好運的象徵。德國 Rosenthal的iShoni設計工作室為2019生肖作品設計了豐腴飽滿、挺直站立、充滿活力的粉紅豬，其背上滿是硬幣和一把配套的金鑰匙，搭配盤緣呼應的錢幣和象徵如意的裝飾，傳達新年繁盛富足、財運亨通的祝福寓意。另外，豬的左前腳加上金色裝飾，彷彿穿上了金鞋，代表穩穩的守住財富，安定、慷慨而無所懼，其三件組合包含豬年生肖紀念盤、點心盤和馬克杯。

此外，還有一款 金光閃閃的「RORO金豬撲滿」，這是德國知名的新銳設計師Sebastian Herkner以極簡抽象派藝術風格，為羅森泰創辦人二代Philip Rosenthal的寵物豬RORO創作出一款突顯豬鼻子特徵，造型簡潔圓潤又可愛討喜的瓷器金色小豬，附有存錢筒功能。

LALIQUE法國萊儷水晶則是推出了二款的「大吉」水晶豬擺件，一件是取名為「諸事大吉」的清水晶象徵著幸運，另一件則是「金豬大吉」手描金水晶擺件則象徵著財富。

法藍瓷也推出六款萌萌豬仔作品，無論是開運擺飾、實用有蓋盒、俏皮椒鹽罐或典藏瓷瓶，設計團隊透過巧思，將豬化身為好事降臨的吉兆，象徵對人生美好的祈望，也為新年增添藝術氛圍。

其中，「豬事亨通」青花豬擺飾是年年都有推出的生肖作品，已有許多藏家購入，今年恰巧湊齊十二生肖。設計師以柿子圖案點綴小豬，並伴隨元寶與通寶錢幣左右，祝福收藏者諸事亨通，富貴滿滿。另一款「好事成雙」豬椒鹽罐，則是生肖人氣商品，今年的一對小豬設計椒鹽罐，豬身披掛祈福圖騰，以此祝福好事成雙，也調味生活的酸甜苦辣。「豬事亨通」

「豬事如意」和「豬聯璧合」二款豬擺飾，則有不少人會選購作為辦公桌上的吉祥物。設計師描繪的豬仔逗趣討喜，紅柿渾圓飽滿，搭配碧玉如意，祝福收藏者諸事如意，財源廣進。另一款設計則是豬全身是寶，象徵財富，而豬仔諧音主宰，也代表權力。

此外，另有「豬事圓滿」和「吉事圓滿」的豬瓷瓶和豬有蓋盒，二件大作品。分別以元寶結合如意設計，搭配象徵富貴的牡丹，還有器型適於聚寶，都有財源廣進的吉祥祝福。

八方新氣藝術總監王俠軍則推出「喜躍」、「長樂」二件豬年賀歲作品，闡釋想突圍的心境，只要稍加轉念，境隨心轉，局面便能瞬間敞開迎向光明。

其中，「喜躍」是以豬圓融厚實的體態和細小蹄腳做為強烈對比形象，一改豬給人豐潤卻顯笨拙的形象，翻轉為歡快舞動的愉悦身段，而其輕鬆自在的心情也猶如紅色圍巾風中飄送，無拘無束的怡然自得。

另一件豬年作品「長樂」，則是以長幼雙豬相依偎的姿態為瓷身，互動似親情亦似友情，一方傾訴真情，一方溫柔聆聽，往來間滿是慈愛與包容，也讓人明白簡單即是幸福，而以印璽設計於作品底座，除可作為擺飾之外，亦可壓印使用，增添生活趣味。

旺代企業旗下LOTUS 東方水晶系列、捷克水晶系列也推出 2019 年生肖新品，「LOTUS 元寶豬」適逢己亥黃豬年，因此設計上融合東方風格，豬身以晶瑩剔透的水晶王-白水晶代表趨吉開運，獻上聚財的金元寶，象徵福來運轉、財至慶豐年。另有價格相對較好入手的「LOTUS 寶豬帶財」黑、紅水晶作品，可供選擇。

LOTUS元寶豬。 旺代企業/提供
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Rosenthal金豬撲滿。集雅廊/提供
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豬事如意豬擺飾。 法藍瓷/提供
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好事成雙豬椒鹽罐。 法藍瓷/提供
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喜躍。 八方新氣/提供
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長樂。 八方新氣/提供
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Rosenthal 德國羅森泰豬年生肖商品，三件組合包含豬年生肖紀念盤、點心盤和...
Rosenthal 德國羅森泰豬年生肖商品，三件組合包含豬年生肖紀念盤、點心盤和馬克杯。 集雅廊/提供
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LALIQUE金豬大吉手描金水晶擺件。 集雅廊/提供
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吉事圓滿豬有蓋盒。法藍瓷/提供
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豬事亨通青花豬擺飾。 法藍瓷/提供
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寶豬帶財。 旺代企業/提供
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