春節好行頭／12星座2019整體運勢 開運行頭、幸運色

2019-02-03 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



準備要迎接新年了，每個人總是期待全新的開始，也好奇新的一年自己的星座整體運勢和財運，以及幸運色、開運時尚行頭…等。今年，我們特別請到人氣星座專家-星宿老師和繆心師生檔，來分享「12星座2019整體運勢、開運行頭和幸運色」，不妨趕緊來看看，它們是不是你喜歡的顏色，以及你平常就喜歡穿搭的時尚單品。

白羊座

白羊今年受到木星關照，貴人運上昇許多，此時獲得的肯定將鼓舞著你，努力向前。不過，本年度羊座的壓力還是很大，不論是心理還是實際面上都仍會面臨重重阻礙，然而只要羊座不放棄努力，持續前進，就能被看見與提攜。

財運：羊座今年財務掌控不易，小心突然的支出或變動，發生狀況可能會讓你措手不及，一定要有未雨稠繆的準備，凡事謹慎，萬萬不可心存僥倖。

金牛座

金牛座今年即將面對新的局勢，看起來難以捉摸的變化，但很可能是難得的機運。牛座只要掌好舵，乘著風勢也許會到達另一個浪頭上，看見全新的遠景。所以金牛們今年可不能原地踏步，全力以赴就能有所收穫。

財運：今年財務上的進帳值得期待，尤其是投資理財方面，將有所斬獲。唯獨要注意的是漏財狀況多，得要確實掌握控收支，避免不在計劃之內的花費。

雙子座

雙子座今年因為木星的到來，為你帶來了諸多機會，是一個容易被推上風口浪尖的時期，考驗的是雙子們隨機應變的本事。如能把握時機，積極運用合作互助，在各種狀況中借力使力，必能順勢而起，有所斬獲。

財運：今年在投資方面獲利不易，因而理財規劃上最好單純化，避免不必要的風險和牽扯。過去的投資或債務的問題，可能會在此時一一浮現，必須思考解套方案。

巨蟹座

巨蟹座在今年壓力依然，身心都仍然感受到現實的負擔。不過相較於去年的無力感，此時蟹座的目標漸漸明朗，可以重振旗鼓，擺脫過往的羈絆，致力於新的方向，勇敢邁進。

財運：蟹座今年的財務狀況良好，收入的來源增加，是較為寬裕的時期。唯一要注意的是，本年度出現的大筆支出都是十分突然的，讓人意想不到也措手不及。

獅子座

獅子座今年得到木星支持，再度發光發熱，雖然身處於混亂與難以掌握的環境中，但只要獅子積極自信，就能擺脫眾人混戰的泥沼，克服所有突發的動盪，讓自己脫穎而出，心想事成。

財運：今年度的財務混亂狀況有些讓人擔心，衝動或補償心理會讓消費難以控制，不時的跟風購物更是造成嚴重赤字的罪魁禍首，得要時時冷靜，對花費提高警覺才行。

處女座

處女座今年可能感到生活不甚平靜了，許多不在預期中的變化，讓你有些焦慮不安，甚至感到有些無所適從。建議處女不妨試著改變心情，把新的變化融入生活之中，不但會得到未曾有過的體會，也許還能跳脫以往，開展出全新的格局。

財運：今年的財運是平順的，就算偶爾有進帳困難的感受，但大體上財務的變動不大，花費支出都有節制，若能多花些心思規劃財務，將有助於穩定與開源。

天秤座

天秤今年現實面的壓力與要求依然沈重，但擅長調整自己的秤子，已經漸漸懂得偶爾放風，追求精神上的自在灑脫，讓自己在重擔之下也能保持身心平衡，而不感到太委屈。本年度秤子出遊運極佳，可以好好把握。

財運：今年的財務進帳相當穩定，但是花費常常出乎意外，計劃總是趕不上變化，需要費心調整。投資理財方面要特別小心，千萬不可見獵心喜，免得蒙受損失。

天蠍座

天蠍座今年是豐收的一年，以往的努力都將變為滿滿的收穫回到你身邊。另外要注意的是合作上或有意外的變動，但蠍子只要沈著面對，就可化危機為轉機，不但能持續經營舊有關係，甚至會有更多新的機會到來。

財運：今年的財運極佳，是財源廣進口袋滿滿的時期，因此要更加用心理財，把握難得的好運充實財庫，避免因為理財上的隨性混亂，造成不必要的損失。

射手座

射手座今年因為木星回歸，可以說是幸運滿滿，紅光滿面，有利於射手座拓廣發展領域，並且善加利用高昇的旅遊運勢，為自己安排豐富多采的一年。木星今年帶來來自各方的好運，射手只要積極努力，成果令人期待。

財運：今年的財運實在不甚理想，令人擔憂的狀況特別多，要注意進財的困難，還有過往的財務問題可能成為困擾，需要好好面對，思考如何徹底解決。

摩羯座

摩羯座今年仍是首當其衝面對實際的壓力和辛勞，可能已經擠壓到沒有自己的時間了。身心過於疲憊的狀況，休息與放空都已經是不可忽略的選項。建議摩羯調整自己的步伐，找回內在的動力，才有能量繼續前進。

財運：今年財庫裡進帳頗豐，但意想不到的破財還是有的，不可大意，別高估自己守財的能力，對財務的安排需謹慎以對，遇事思慮周全，才能留住財氣。

水瓶座

水瓶座本年度朋友運極佳，人氣直線上昇，將會獲得朋友的熱情支持，所以雖然突發的狀況常讓你措手不及，感覺危機四伏，但因為友人們的即時救援，讓你總能掌握與處理，轉危為安。

財運：今年財務狀況十足混亂，非常容易出現錯誤的決定，尤其人際關係是大筆漏財的主因，需用心規劃收支，切勿對理財過度樂觀或是隨性，小心駛得萬年船。

雙魚座

雙魚座今年面對想要追尋的目標一直感到困難重重，挫折洩氣的劇碼不斷的上演著。但想要往理想前進，本就是不容易的，需要拿出更多耐心與努力，才能在靠近理想的剎那，抓住那難能可貴的機會。