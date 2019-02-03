新春好時尚／哥的時尚 質感好鞋搭美型潮包

2019-02-03 16:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



無論是熟男大叔，還是鮮肉美男，「哥」的新春假期也要好時尚。趕走倦容、抓個帥氣髮型、灑上一身馨香品味，搭配質感好鞋、美型潮包，難得可以卸下工作必須的拘謹西裝，休閒風羽絨外套讓哥保暖又帥氣。

儘管愛保養的男性愈來愈多，但哥們依舊偏愛可一瓶搞定的All In One高機能保養品，像是巴黎萊雅「8效勁能保濕系列」便是長銷的男性保養明星商品，以保濕力為主要訴求，透過潔面乳和保濕乳液二品項，便能輕鬆打造哥的帥氣。

LAB SERIES雅男士則推出全新的 「瞬效型男乳」，除了是保濕乳液外，塗抹時其特別添加的微膠囊色彩粒子所包覆的四種光學因子科技便會立即釋放，可平衡痘痘、過敏等所造成的泛紅、增添肌膚明亮度改善蠟黃，也可趕走長時間工作或睡眠不足的暗沉倦容，還能夠柔焦霧化、淡化毛孔、雀斑、凹洞等瑕疵。

此外，Tomod’s則提醒，「髮型」也是男性展現帥氣的重要指標之一，選對適合的造型品更能創造個人魅力。同時，乾淨、燦爛的笑容也可以讓你的帥氣更有力，因此，記得也要常保口腔潔淨及牙齒亮白…等小細節。

當然，迷人又有魅力的哥，自然不能是臭男生、臭男人。國際精品路易威登（LOUIS VUITTON）也首次推出男性香水，調香大師Jacques Cavallier Belletrud採取不同的創作途徑，靈感來自男人們對自由的追求與開創的感受力，調製出五種獨特的香氣。

且受到旅行啟發的此系列男香，也以多種形式出現，包括大容量、可再填充的200毫升瓶裝，以及100毫升易於攜帶的小巧尺寸，且路易威登的這五款男香另有旅行組，包括一個黑色的7.5毫升瓶裝與四個磁吸式、能與噴霧瓶扣合的新一代補充瓶，易於攜帶的旅行瓶可陪伴你到全球任何角落。

「鞋」、「包」也是男性時尚指標的主要焦點，而質男的養成，鞋子尤其是重要的基礎。百年英倫製鞋品牌Clarks推薦的鞋櫃必收鞋款，除了延續英倫紳士設計，也加強鞋墊或是鞋面的細節設計，同時兼顧舒適度。

像是Banbury Limit鞋款即採用皮革製作，拋光設計打理，鞋頭鑄孔保持雙腳透氣舒適，同時搭配Ortholite鞋墊，訴求讓雙腳能夠舒適也舒壓。Londonmap GTX 系列則翻轉既有正裝皮鞋形象，在鞋面上加入 GORE-TEX科技，並搭配Cushion Plus 智慧足部軟墊科技，讓皮鞋不只經典美觀而已。Clarks Form Step鞋款則是以柔軟羊皮打造流線的福樂鞋外型，方便穿脫搭且搭配Ortholite鞋墊，透氣排汗還能抗菌緩震，亦是時下歐美型男正風靡的當紅鞋款。

包袋品牌Samsonite RED則推出「新年換新包」公益活動，自即日起至2月15日活動期間，只要攜帶任一可使用的包款，就可以用69折的價格購買指定系列包袋商品，而交換的包袋將由Samsonite RED重新整理後，轉贈給財團法人博幼社會福利基金會，打造自我的潮流風格之外，也把包包捐贈給需要的人使用。

歡慶2019年中國農曆新年，精品羽絨衣品牌盟可睞Moncler推出特別限量系列，在男裝部分以「墨黑」為主色調，呼應節日氣氛的同時，也為品牌經典設計賦予東方古典氣質。

且由於今年是中國十二生肖的豬年，因此Duque男裝雙面棒球外套以白色刺繡小豬圖案為亮點，與純黑色面料碰撞出強烈對比，個性十足；而領口、袖緣處也富有巧思設計，以粉色細條紋搭配白色粗條紋，為整體增添一抹活潑休閒的氣息，讓脫下正式西裝的哥們，一樣可以帥氣有型，且更顯年輕活力。