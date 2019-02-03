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新春好時尚／姐的時尚 晶亮指彩配輕奢珠寶

2019-02-03 16:44經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

明（4）日就是除夕夜了，女人們除了得在團圓桌上秀廚藝，一身的時尚感也有得比拼較「靚」，畫上充滿喜氣的妝容，塗上柔美又晶亮的指彩，最後更別忘了戴上適合自己的輕珠寶。迎新年，就是要難得貴氣一下。

迎接金豬年，Sisley大膽玩色，主打迷人的紫鑚玫瑰，既顯貴氣，也在一片紅色系春節彩妝中，更顯優雅，且紫色所代表的貴氣，又更勝一籌。Sisley「漾澤精華眼彩筆」共推出絨密霧黑、神秘紫鑚及甜美粉色全新3色，其中紫鑚玫瑰更是最新色彩趨勢，宛如絲緞般的飽和莓紫色，並帶有微金屬感的色澤，低調而閃爍，輕輕暈染便能帶來如玫瑰花瓣的迷人雙眼。

同樣的，在唇彩部分，Sisley的「漾澤精華護唇筆」也推出紫霧玫瑰色，而頰彩部分則建議搭配2019年最流行的珊瑚橘，可毫不費力的呈現自然好氣色。

紀梵希則為品牌話題明星彩妝品推出限量喜氣新包裝，將「香吻誘惑唇膏」以及「魅力4G幻彩蜜粉」點綴滿滿的幸運四葉草，並綴以獨特的春節象徵性顏色：紅色代表喜悅、金色代表繁華、花朵代表好運，讓新年ㄧ開始，就用花團錦簇的熱鬧，迎接新春的好福氣。其中，蜜粉所呈現的是淨白花瓣色，而唇膏則是經典熱賣色，也是貴氣又奢華的熱情火紅色。

迪奧則有全新上市的甜蜜指彩，4款色選及獨家香氛配方，讓指尖散發誘人可口的糖果香氣，也讓纖纖玉手展現甜美活力。SUQQU的「晶采妍色指甲油」也推出全新的光亮淡紫色、大理花紫紅色，以及藏紅花黃色，三款色選，讓指尖綻放春彩艷澤與明亮，也很適合新春時節。

同樣的，配件也具有畫龍點睛，為整體造型加分的妙用。但，若擔心飾品顯得不夠隆重，卻又擔心配戴珠寶會有壓力，近年來新流行的「輕珠寶」則是不錯的選擇。

日本頂級珠寶MIKIMOTO於農曆新年前夕再推人氣輕奢珠寶「Day and Night Collection」作品，優雅內斂的設計風格，搭配多樣性穿戴設計，很值得投資。全新四件作品簡約細緻，高貴溫潤的日本Akoya珍珠，輕依著雅緻的18K白金花托，美鑽鑲嵌於側綻放如暖陽般的耀眼光芒。

其中，一件90公分鍊長的日本Akoya珍珠長鍊，設計團隊特別將過去運用在同系列戒指上的鏤空花線圖案，轉變為成對的長鍊扣飾，拆卸後可變成兩條分別為40公分及50公分的珍珠項鍊，提供更多樣的配戴可能，且這件長鍊使用了最受歡迎的7.00毫米到7.50毫米的日本Akoya珍珠，能巧妙悠遊於日、夜裝上。

法國頂級珠寶Van Cleef & Arpels梵克雅寶則推出「The Lucky Animals胸針系列」，向豐饒的大自然取經，呈獻以小貓、獅子、蜂鳥和兔子等動物為題材的九款新作，也為珠寶作品注入更多俏皮色彩，也便於日常配戴。

此動物胸針系列採用虎眼石、孔雀石、青金石、紅玉髓和縞瑪瑙等硬寶石，重現羽毛和毛皮的天然色澤，且每一款胸針皆由不同的寶石和珍珠母貝組成，每款動物均有專屬的素材配搭，令動物胸針更顯獨一無二。

希臘時尚品牌Folli Follie也推出一系列具幸運意涵的飾品配件，全新的「Style Drops系列」輕珠寶，有著如水滴般的流暢線條，綴以閃爍的金色光芒，象徵著女人們於堅持不懈的努力後，所綻放出的耀眼風姿。全系列包含長、短項鍊、手環、耳環、戒指，皆為不鏽鋼材質，鍍以亮金與亮黑的搶眼組合。不論是日常搭襯厚重冬衣，成為注目亮點；或是打造新春好運的亮眼造型，都是不錯的選擇。

MIKIMOTO於農曆新年前夕推人氣輕奢珠寶「Day and Night Col...
MIKIMOTO於農曆新年前夕推人氣輕奢珠寶「Day and Night Collection」作品，優雅內斂的設計風格，搭配多樣性穿戴設計，值得投資。 MIKIMOTO/提供
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動物胸針系列採用虎眼石、孔雀石、青金石、紅玉髓和縞瑪瑙等硬寶石，重現羽毛和毛皮的...
動物胸針系列採用虎眼石、孔雀石、青金石、紅玉髓和縞瑪瑙等硬寶石，重現羽毛和毛皮的天然色澤，且每一款胸針皆由不同的寶石和珍珠母貝組成，更顯獨一無二。梵克雅寶/提供
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「晶采妍色指甲油」推出全新的光亮淡紫色、大理花紫紅色，以及藏紅花黃色，三款色選，...
「晶采妍色指甲油」推出全新的光亮淡紫色、大理花紫紅色，以及藏紅花黃色，三款色選，讓指尖綻放春彩艷澤與明亮，很適合新春時節。 SUQQU/提供
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紀梵希為品牌話題明星彩妝品推出限量喜氣新包裝。 紀梵希/提供
紀梵希為品牌話題明星彩妝品推出限量喜氣新包裝。 紀梵希/提供
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Style Drops系列戒指。 Folli Follie/提供
Style Drops系列戒指。 Folli Follie/提供
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迪奧新上市的甜蜜指彩，有獨家香氛配方，讓指尖散發誘人可口的糖果香氣，也讓纖纖玉手...
迪奧新上市的甜蜜指彩，有獨家香氛配方，讓指尖散發誘人可口的糖果香氣，也讓纖纖玉手展現甜美活力。 迪奧/提供
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2019春節限量魅力4G幻彩蜜粉-淨白花瓣。 紀梵希/提供
2019春節限量魅力4G幻彩蜜粉-淨白花瓣。 紀梵希/提供
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「Style Drops系列」輕珠寶，有著如水滴般的流暢線條，並綴以閃爍的金色光...
「Style Drops系列」輕珠寶，有著如水滴般的流暢線條，並綴以閃爍的金色光芒。 Folli Follie/提供
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Sisley主打迷人的紫鑚玫瑰，既顯貴氣，也在一片紅色系春節彩妝中，更顯優雅，且...
Sisley主打迷人的紫鑚玫瑰，既顯貴氣，也在一片紅色系春節彩妝中，更顯優雅，且紫色所代表的貴氣，又更勝一籌。 Sisley/提供
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「漾澤精華護唇筆」紫鑚玫瑰色是最新色彩趨勢，宛如絲緞般的飽和莓紫色，並帶有微金屬...
「漾澤精華護唇筆」紫鑚玫瑰色是最新色彩趨勢，宛如絲緞般的飽和莓紫色，並帶有微金屬感的色澤，低調而閃爍。 Sisley/提供
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「The Lucky Animals胸針系列」以動物為題材，為珠寶作品注入更多俏...
「The Lucky Animals胸針系列」以動物為題材，為珠寶作品注入更多俏皮色彩，也便於日常配戴。 梵克雅寶/提供
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「漾澤精華護唇筆」也推出紫霧玫瑰新色，貴氣又優雅。 Sisley/提供
「漾澤精華護唇筆」也推出紫霧玫瑰新色，貴氣又優雅。 Sisley/提供
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