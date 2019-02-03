台人和馬來華人為何對日殖民態度兩極？野豬渡河說分明

2019-02-03 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



著名馬華作家張貴興，與前年辭世的李永平同以書寫故鄉婆羅洲知名，以《群象》等奠定經典地位。去年他交出《野豬渡河》（聯經出版），以1941年到1945年日本侵略東南亞、占領大部分婆羅洲為時代背景，以位於婆羅洲的華人聚集小漁港豬芭村為故事發生地，描述那段不同種族相傾榨的殘酷歷史，是去年不可錯過的小說。

但該書並非僅是簡單的抗日血淚紀錄。比較文學專家、中研院院士王德威認為，《野豬渡河》與其說是國族寓言，更是華夷詩學，因為即使抗日成功，這群豬芭村人仍會經歷各種反殖民的歷史輪迴——反東馬政權、反馬來化……《野豬渡河》因此超越單一歷史甚至物種，呈現了人類身上永無止盡的動物性。

張貴興在接受《聯合文學》雜誌訪問時，談及在台灣的居住經驗，影響了沙勞越（婆羅洲行政區域之一）對日本殖民經驗的看法。

他說自己在台灣40多年，發現老一輩的台灣人並不仇恨日本人，甚至對日本有種懷舊。這讓他想到砂勞越華人面對過去的殖民者英國時的自卑又高傲的心理：雖具華人血統，卻像是假的英國人，在思想上，有種寄人籬下、心甘情願的，對壓迫者或剝削者的心懷感激。因此他在小說中特別強調日本統治時期對華人造成的傷害。這在本書中可完整見到。

以下摘自〈龐蒂雅娜〉一章：

「馬婆婆的家到了。」林曉婷墊著腳，抬起下巴，蹙著汗水氾濫的草綠色眉毛，遙指被竹籬和九重葛圍繞的高腳屋。

夕暉染紅了莽林突出層孤立著的幾棵望天樹，讓它羞澀的凝視著比自己矮了一截的樹冠層。夕暉也染紅了馬婆婆的鋅鐵皮屋頂，一群燕子從簷椽的巢穴中飛上飛下、飛進飛出，沒有一刻停止過。門前廊簷下陰乾著十多尾馬婆婆自己醃製的鹹魚乾和蜥蜴乾，空氣中瀰漫腐肉的味道。竹籬有一部分被野火焚燒過，燒出竹籬幾個狗頭窟窿。馬婆婆的高腳屋像突出層孤立的望天樹，孤立在野地和茅草叢中，四周人跡稀少，只有密布的墓碑、卑微覓食的野豬和鷹揚天穹的猛禽。豬芭中學教師林家煥帶著大女兒林曉婷和小兒子林立武、豬販李大肚帶著三個不滿十歲的兒女、三輪車伕周春樹帶著六歲兒子越過一條槁溪走向高腳屋時，馬婆婆已佇立陽台等著他們。林曉婷第一個推開籬笆門，登上陽台，牽著馬婆婆的手，像小主人向陽台下的父親等人招手。

「妳這孩子，細皮白肉─」鸚鵡怪聲怪氣說。

眾人走上陽台，進了客廳。

「馬婆婆，麻煩妳了，」三十多歲的林家煥摘下黑框眼鏡，抹了一把額頭上的汗水。他走得匆忙，只揹了一個塞滿衣服的包袱。他把六個孩子叫到跟前。

「孩子們聽好，我再說一遍，你們暫時住在馬婆婆家裡，我們到林子裡找朱大帝和鍾老頭等人，安置好了，再接你們過去。」

「日本人如果來了，」李大肚嚴厲的凝視著二兒一女。「聽馬婆婆的話！」

「聽馬婆婆的話！」周春樹拍了一下兒子浸泡著汗水的小頭顱。

「聽馬婆婆的話！」鸚鵡說。

孩子流露出委屈和恐懼，木頭人一樣聽著大人訓誡，只有林曉婷拉著弟弟林立武，去翻角落木箱子裡的玩具。

「爸爸，」李大肚六歲的小女兒牽著父親的手。「什麼時候來接我們？」

「我跟你一起走吧。」周春樹兒子的眼眶浸泡著淚花。

「天色晚了，森林裡沒有地方過夜，而且聽說鬼子已經入林找我們了，」林家煥說。「這裡離豬芭村遠，鬼子較少來。明天一早來接你們。」