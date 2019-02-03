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林志玲穿透膚蕾絲洋裝 力拚楊冪白皙美腿

2019-02-03 13:46聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

最近氣溫宜人，正是穿搭早春服飾的最佳時刻。第一名模林志玲、大陸女星楊冪近來不約而同都選擇以Valentino春季服裝造型出席活動。而全新開幕的高雄漢神百貨Valentino專門店，也換上早春系列新裝，以盛開的花園景緻、金黃色的含羞草及蝴蝶圖案打造風光明媚的春日氣息。

林志玲日前出席活動時選穿Valentino早春黑白撞色透膚蕾絲連身洋裝，蓬蓬袖搭配鏤空的細節設計，混搭甜美性感。楊冪以絲巾圖紋運動夾克搭配單寧短褲，大秀白皙美腿。或以logo針織衫配百褶裙，展現優雅復古情懷，也充分展現品牌標誌的字母在本季設計中所佔有的舉足輕重地位，創作總監Pierpaolo Piccioli隨心運用品牌資料庫的logo重新組合，變身成圖騰或畫作，賦予他們全新的生命力，呈現Valentino式的街頭時尚文化。

Valentino高雄漢神百貨專門店近日也隆重開幕，占地60多坪的店鋪沿用創作總監Pierpaolo Piccioli與著名英國建築師David Chipperfield合作構思的創新概念，一改陳列室的單調作風，以強烈的建築感展現新意。門面鋪飾威尼斯水磨石，櫥窗採用新穎的半透明石膏結構營造細膩通透的屏風效果。店內還增設新的陳列傢俬，質料和形狀各具特色，周邊牆裝上掛架展示精品，更以燈光設計巧妙地劃分不同專區及裝飾主題。店內提供全線Valentino女士服裝系列、配飾及香水。

楊冪以logo針織衫配百褶裙，展現優雅復古情懷，也充分展現品牌標誌的字母在本季設...
楊冪以logo針織衫配百褶裙，展現優雅復古情懷，也充分展現品牌標誌的字母在本季設計中所佔有的舉足輕重地位。圖／Valentino提供
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楊冪以絲巾圖紋運動夾克搭配單寧短褲，大秀白皙美腿。圖／Valentino提供
楊冪以絲巾圖紋運動夾克搭配單寧短褲，大秀白皙美腿。圖／Valentino提供
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Valentino高雄漢神專門店內還增設新款各式陳列家具，予人舒適雅逸的感覺。圖...
Valentino高雄漢神專門店內還增設新款各式陳列家具，予人舒適雅逸的感覺。圖／Valentino提供
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楊冪以絲巾圖紋運動夾克搭配單寧短褲，大秀白皙美腿。圖／Valentino提供
楊冪以絲巾圖紋運動夾克搭配單寧短褲，大秀白皙美腿。圖／Valentino提供
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Valentino高雄漢神專門店備有全線女士服裝系列、配飾及香水。圖／Valen...
Valentino高雄漢神專門店備有全線女士服裝系列、配飾及香水。圖／Valentino提供
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林志玲日前出席活動時選穿Valentino早春黑白撞色透膚蕾絲連身洋裝，蓬蓬袖搭...
林志玲日前出席活動時選穿Valentino早春黑白撞色透膚蕾絲連身洋裝，蓬蓬袖搭配鏤空的細節設計，混搭甜美性感。圖／Valentino提供
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林志玲日前出席活動時選穿Valentino早春黑白撞色透膚蕾絲連身洋裝，蓬蓬袖搭...
林志玲日前出席活動時選穿Valentino早春黑白撞色透膚蕾絲連身洋裝，蓬蓬袖搭配鏤空的細節設計，混搭甜美性感。圖／Valentino提供
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周邊牆上掛架展示配件精品，巧妙地劃分不同專區及裝飾主題。圖／Valentino提...
周邊牆上掛架展示配件精品，巧妙地劃分不同專區及裝飾主題。圖／Valentino提供
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Valentino最新專門店落戶高雄漢神百貨。圖／Valentino提供
Valentino最新專門店落戶高雄漢神百貨。圖／Valentino提供
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