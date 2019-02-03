林志玲穿透膚蕾絲洋裝 力拚楊冪白皙美腿

2019-02-03 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



最近氣溫宜人，正是穿搭早春服飾的最佳時刻。第一名模林志玲、大陸女星楊冪近來不約而同都選擇以Valentino春季服裝造型出席活動。而全新開幕的高雄漢神百貨Valentino專門店，也換上早春系列新裝，以盛開的花園景緻、金黃色的含羞草及蝴蝶圖案打造風光明媚的春日氣息。

林志玲日前出席活動時選穿Valentino早春黑白撞色透膚蕾絲連身洋裝，蓬蓬袖搭配鏤空的細節設計，混搭甜美性感。楊冪以絲巾圖紋運動夾克搭配單寧短褲，大秀白皙美腿。或以logo針織衫配百褶裙，展現優雅復古情懷，也充分展現品牌標誌的字母在本季設計中所佔有的舉足輕重地位，創作總監Pierpaolo Piccioli隨心運用品牌資料庫的logo重新組合，變身成圖騰或畫作，賦予他們全新的生命力，呈現Valentino式的街頭時尚文化。