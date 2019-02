到底是看廣告還是看電影?Gucci重現好萊塢經典歌舞片

2019-02-03 13:08 聯合報 記者吳曉涵 ╱即時報導



時尚精品春夏廣告輪番曝光,Gucci與香奈兒分別以超有品牌風格的拍攝手法重現去年九月在時裝周上發表的春夏系列,一動一靜,穿插現代與復古,展現截然不同的時尚魅力。

廣告向來超有戲劇效果的Gucci,這回延續去年在巴黎Théâtre Le Palace劇院上演的時尚秀,以重現好萊塢黃金年代的方式拍攝全新的春夏廣告。創意總監Alessandro Michele與合作多次的導演Glen Luchford從多部經典電影歌舞片中找靈感,包括1951年的《An American in Paris 一個美國人在巴黎》、1953年的《The Band Wagon 龍鳳香車》、 1944 年的《Cover Girl 封面女郎》、 1954 年的《There’s No Business Like Show Business 娛樂至上》、 1953 年的 《Gentlemen Prefer Blondes 紳士愛美人》以及 1952 年的《Singin’ in the Rain萬花嬉春》,模特兒們穿著Gucci春夏服飾,重現這些片中的經典畫面,熱鬧愉快的氛圍讓人懷念起那個美好的電影時光。Gucci還特別效仿了當時各大製片廠為明星所拍攝的完美偶像黑白宣傳劇照,傳遞充滿時代感的優雅魅力。