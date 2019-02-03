出國旅遊注意！血拚買太多上網轉售恐挨罰

2019-02-03 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



農曆春節是旅遊旺季，民眾大多會帶伴手禮回國，只是有人不小心採買過量，把多餘食品或藥品上網拍賣轉售。食藥署提醒，此舉有違食安法及藥事法，最高可處300萬元，另因擅自販售未經核准之禁藥，也可能面臨7年以下有期徒刑，呼籲民眾別因貪小便宜，反而留下不良紀錄。

食藥署科長楊寶美說，近年國人利用連續假期到國外旅遊的風氣盛行，但該署也發現，不少民眾會將買回來的食品或藥品上網轉售。但旅遊歸國所買回的食品，若沒辦理輸入食品查驗卻販賣銷售，可依食安法處3萬到300萬元罰鍰。

至於出國帶回的藥品轉售他人，也涉違藥事法的「販賣未經核准擅自輸入之禁藥」，販賣者依法可處7年以下徒刑，得併科5千萬元以下罰金。

楊寶美舉例，五年前在台爆紅的日本雷神巧克力，民眾雖可掃貨回台自己食用或餽贈送友，但也有人上網轉售。但該產品不只欠缺中文標示，輸入也沒有經過報驗，不少擅自上網拍賣的民眾因此遭地方衛生單位查獲裁處。

楊寶美表示，民眾出國旅遊帶回的食品，辦理免驗條件為僅供自用，且價值一千美元以下、重量於6公斤內，而食品添加物為重量1公斤內。若是買維他命等膠囊錠狀食品，也是只供自用，每種不可超過12瓶，合計不可超過36瓶。

至於瓷製餐具或廚具等食品容器，免驗條件也是僅供自用，且單件產品的價值也需在1千元以下，同規格數量不可超過4件。若單件產品價值超過1千美元，數量只能有一件。

此外，也因網購消費時代來臨，食藥署發現來自海外的網購郵寄包裹，國人也常買食品或藥品過量，提醒民眾必須依法報驗。