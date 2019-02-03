果然是秒殺款！CHARLES & KEITH小豬包可愛的好犯規

2019-02-03 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



針對中國的生肖年，不少品牌都會推出相關的產品，而今年又適逢金豬年，因此來自新加坡的CHARLES & KEITH自然也大玩這樣的元素。顛覆了豬的形象，打造一系列既可愛又時尚的配件，就是意圖要榨乾女孩們的荷包！

為了要擄獲女性們的目光，針對中國新年的到來，CHARLES & KEITH特別以以粉紅小豬系列慶祝豬年的開始。透過品牌設計師獨家手繪的粉紅小豬，以各種Q萌造型吸引大家，如戴著紅白相間帽子的小豬在零錢包上探頭探腦，可以斜背或手拿的小豬造型包，更是可愛度破表。另外，CHARLES & KEITH還打造了戴墨鏡和珍珠項鍊的小豬歡樂地擠在旅行吊牌、卡片夾、一字帶涼鞋上，以及鞋後方有著眼冒愛心小豬的休閒女鞋等，件件都堪稱是年度最萌單品。