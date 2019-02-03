果然是秒殺款！CHARLES & KEITH小豬包可愛的好犯規
針對中國的生肖年，不少品牌都會推出相關的產品，而今年又適逢金豬年，因此來自新加坡的CHARLES & KEITH自然也大玩這樣的元素。顛覆了豬的形象，打造一系列既可愛又時尚的配件，就是意圖要榨乾女孩們的荷包！
為了要擄獲女性們的目光，針對中國新年的到來，CHARLES & KEITH特別以以粉紅小豬系列慶祝豬年的開始。透過品牌設計師獨家手繪的粉紅小豬，以各種Q萌造型吸引大家，如戴著紅白相間帽子的小豬在零錢包上探頭探腦，可以斜背或手拿的小豬造型包，更是可愛度破表。另外，CHARLES & KEITH還打造了戴墨鏡和珍珠項鍊的小豬歡樂地擠在旅行吊牌、卡片夾、一字帶涼鞋上，以及鞋後方有著眼冒愛心小豬的休閒女鞋等，件件都堪稱是年度最萌單品。
其中的斜背或手拿的小豬造型包，因為有兩用的方式，因此CP值超高，還被網友拿來與中國Zara所推出，台灣並買不到的小豬包做對比。認為CHARLES & KEITH的設計可愛度與時髦兼具，在搭配上的實用性更高，因此一上市就被秒殺。不僅如此，包括了生肖豬休閒球鞋、生肖豬票卡夾以及生肖豬收納包也都熱銷一空，而同系列的平底涼鞋更是再追加貨量，果然都是人氣秒殺款。
留言