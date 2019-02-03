新年就是要帥一波！范少勳聯手plain-me獨創水桶包
過新年除了添購新裝，包包配件也不可少，plain-me就和男星范少勳聯手設計了水桶包，既實用又易於搭配。另外，戶外休閒裝備品牌CHUMS也從專業功能包款延伸出多功能腰包，完全的符合男性外出逛街、約會的需求。
逐漸在演藝圈嶄露頭角的范少勳在今年和plain-me合作，打造一系列好看又實用的防潑水迷你水桶包，以「發現」概念作為設計主軸，包款暗藏許多令人會心一笑的小巧思。從發想概念到設計細節一點都不馬虎，范少勳更在自己喜愛的深藍色包款中加入手繪元素，並在形象廣告中，親自演繹各種搭配的可能，也讓粉絲看到他不同的一面。中性的包款設計，加上合適的大小，能裝載隨身的小物，不論男、女都能使用搭配，同時防潑水和抽繩的功能，使用時相當便利。
如何讓自己不俗的格調在不經意的狀況下流露出來，讓大家對你寡目相看，這時就需要一些經典的單品。CHUMS從美國鹽湖城（Salt Lake City）的英文第一個字母為發想，搭配品牌將近40年的潮流設計經驗，成就了適合所有人的SLC包款。低調的設計中帶有日本的條理邏輯，簡單的線條內隱藏著獨有的機能與風貌，特別是以後背包延伸的腰包款式，以分隔壓紋搭配兩側拉鍊放置空間，有效的提高收納性。經典的紅色LOGO點綴在深色的包款上，展現設計與專業品質。
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