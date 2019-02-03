防酒駕 學者：無照開車應判刑、加強社會監督責任

2019-02-03 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



我國酒駕致死案件層出不窮，法務部擬朝故意殺人修法。但學者批評，政府總是只會事後加重處罰，根本無法全面遏阻酒駕，應做好配套，包括對無照開車處以徒刑、以法規加強整個社會的監督責任。

中央警察大學交通學系教授蔡中志表示，酒醉者無法控制自己，加重刑罰沒有太多用處，必須要靠整個社會監督才可防止酒駕，但立法院每次只會加重處罰這一招，根本是政府無能、百姓無辜。

蔡中志說，日本福岡縣是日本酒駕肇事案件最多的城市，為了預防酒駕，福岡縣自行訂定酒駕防制自治條例、徹底落實防制酒駕宣導，警察還會不定時在三大超商教民眾如何檢舉酒駕，也會表揚檢舉人，並推動整個代客駕車服務業的法制化，近年福岡縣酒駕肇事死亡人數持續下降。

蔡中志表示，日本也明文規定，酒駕肇事犯的同行友人及提供酒精的餐廳都有責任，只要知道該人有酒駕的可能性，朋友跟餐廳就有責任禁止，這樣才能落實事前的預防跟共同監督責任，但台灣始終沒有引進這一套法規。

許多酒駕累犯已被吊扣駕照，但仍醉醺醺上路。蔡中志批評，先進文明國家無照駕駛都是處以有期徒刑，德國可判一年以下、日本六個月以下，但台灣無照駕駛只罰六千元、一萬二千元以下，被抓到根本不痛不癢，導致台灣一堆人敢無照開車，包括酒駕被吊扣駕照及未成年駕駛，一有傷亡都是叫天天不應，看了十分痛心。