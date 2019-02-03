廖曉喬脫單 40億千金和月薪6萬上班族祕戀完婚

2019-02-03 10:38 聯合新聞網 綜合報導



昨日(2)微風千金廖曉喬透過社群媒體公佈喜訊，宣告終結單身和新郎倌Alan結婚。她在IG放上多張兩人的合照，戴著超大婚戒和帥氣老公的床頭合影看起來幸福洋溢，她的愛貓Cookie也一同入鏡，成為最cute花童。

廖曉喬和先生Alan郎才女貌的組合相當賞心悅目，超美的大鑽戒則讓人無法將目光移開。圖擷自 IG: bridgette_xoxo 分享 facebook

據「蘋果日報」報導，廖曉喬的先生Alan本名董子健，是港星阿嬌老公Michael的好友，和廖曉喬也是透過這層關係開始結識交往。董子健任職於萬寶投顧擔任研究員，平時工作認真但沉默寡言不太和同事聊私事，研究員月薪大約落在5萬到6萬之間。公開的合照中，廖曉喬手上的鑽戒閃亮動人，預估從5克拉起跳、價值超過千萬。

在微風擔任策略長的廖曉喬有對象一事對同事及友人都相當保密，兩人相當低調的相戀直到結婚。結婚消息一公佈，還可以看到她友人留下「超級突然」、「現場問你你還不說」等回應。三天前廖曉喬才PO出到自家微風的MANOLO BLAHNIK名鞋櫃位挑選新鞋的影片，預測當時購入的很可能是她的婚鞋。

這門婚事被稱為是身家40億千金和平凡上班族的結合，兩人的差距從年紀到身家都相當受矚目。看著合照中兩人俊男美女的組合，許多朋友都留下祝福的回應，要兩人甜甜蜜蜜，永遠幸福快樂。