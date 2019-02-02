年糕、五柳魚源自伍子胥和杜甫 年菜冷知識讓你很好聊

2019-02-02 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 柯永輝 ╱即時報導



農曆年節模式啟動，許多人南奔北跑就為了和家人吃頓團圓飯，但你知道這些年菜除了帶有吉祥象徵，背後還有不少故事，如年糕是讓春秋吳國大夫伍子胥死後仍能解救圍城的功臣，色彩斑斕的五柳魚則是唐代詩人杜甫臨時取名而得，而最早有文字記載的火鍋涮肉，煮的竟是兔肉，而清朝乾隆皇帝還曾辦過6千人的火鍋大會「千叟宴」。

●佛跳牆／佛聞棄禪跳牆來

象徵澎湃豐盛的佛跳牆，是近年來許多家庭年夜飯上不可少的「大菜」，從以魚皮、芋頭、豬筋等數百元一鍋，到售價上萬加入魚翅、鲍魚等食材的高檔貨，豐儉不一卻都讓山珍海味展現出「和而不同」的豐厚口感。

佛跳牆的由來有很多傳說，從小和尚偷藏各式供品私下以瓦罐烹煮，到葷腥不拘的濟公私下翻牆把吃剩葷料帶進寺廟，葷素大鍋煮享用等，都強調「佛跳牆」的槪念，但較為人相信的則是與清朝福州名廚鄭春發有關，他當時是布使史周蓮的家廚，有次陪主人赴宴，對方家裡夫人用雞、鴨、羊肘、蹄尖等放在紹興酒罈中煨製，讓周蓮讚不絕口。

返家後，鄭香發再加入海味調整，味道更上層樓，名為「酒罈菜」，他後來自立門戶開了餐廳「聚春園」，把這道菜改名「福壽全」當招牌，後來有群文人品嘗後相當驚豔，有人做詩詠嘆，其中兩句「罈啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳牆來」十分傳神，「佛跳牆」之名不逕而走。

●年糕／2千多年前伍子胥救國救民的苦心

寓意「年年高」的年糕，有個動人傳說，據傳春秋時期吳國大夫伍子胥助闔閭奪了吳國王住， 並幫他經武强國，後來闔閭志得意滿，命令伍子胥築闔閭大城以顯示他的功德，城垣建成後，君臣洋洋得意，伍子胥卻憂心有天城內之人反受圍城之困，私下囑咐親信他死後如果國家有難，民眾缺糧，可到相門城牆挖地3尺解圍。

吴王闔閭駕崩後，夫差繼承王位，伍子胥力諫夫差拒絕越王勾践的求和，遭到嫌棄並被赐死，勾踐聞知伍子胥死訊，攻打吳國雪恥，夫差連吃敗仗，都城被越兵圍困，城中糧盡援絕，軍民紛紛餓死，此時伍子胥的親信想起當年之言，去相門挖地3尺，果然挖到伍子胥以江米粉蒸製後壓製成的「城磚」，解了斷糧之危。此後，每逢過年，當地家家戶戶都要蒸製像城磚樣的年糕，奉祀伍子胥的功績。

年糕各地製法有些不同，台灣習慣加入紅糖或黑糖，因此也稱「甜粿」。

●火鍋／1千多年前雪中涮肉的文人風情

火鍋起源尚無定論。但最初人類的飲食文化便有以火燒鍋，以水導熱，煮熟食物的烹調方法。商周時期以容器「鼎」祭祀時，將羊肉、牛肉等食材放入鼎中，然後在底部生火煮熟分食，應是火鍋的雛形。

不過見諸文字的記載，首見在南宋文人林洪的著作「山家清供」，林洪有一次到武夷山冒雪造訪友人止止大師，在大雪中捉得一隻野兔，但沒有廚師，正想著怎麼吃的時候，只見止止大师將兔肉切成薄片，用用酒、醬、椒、鹽等調味，並設一個小火爐， 置鍋燒水，再夾醃好的兔肉片煮熟来吃。

這道菜是涮兔肉片，是中國飲食史上第一次用文字記載的吃涮肉，後來演變成將各種食材放入火鍋中煮食，鍋中清水也演變成各式不同湯底。

歷史上最著名的火鍋大會，是清朝康熙、乾隆皇帝各自兩度辦理的「千叟宴」，皇帝親自設宴招待數千位老者，「十全老人」乾隆在退位後的嘉慶元年，更是大手筆，與宴近6千人，除了餐費，加上宴會結束送出的如意、壽杖、貂皮、銀牌等，動用白銀百餘萬兩，有人估算換成現代，約要上兆花費，也因耗費國力甚巨，乾隆此次千叟宴，成了中國歷史上的絕響。

●五柳魚／詩人杜甫的手路菜

五柳魚或稱「五柳枝」，在台灣被視為台菜經典菜色之一，但在對岸則視為是川菜代表之一，據傳是唐代詩人杜甫為避安史之亂，漂泊到四川成都城外浣花溪畔的草堂，過著「百年粗糲腐儒餐」的貧困生活。

有一天，老友來訪，杜甫喜出望外卻苦於無以款待，正好家人在溪裡釣到一條大鯉魚，杜甫立即下廚烹調，酸甜辣俱全還伴有醬香，朋友大為讚賞，詢問菜名，杜甫因一向欣賞「五柳先生」陶淵明，加上魚背有五顏六色的絲，形似柳條，就隨口取名「五柳魚」。

不過台南美食作家黃婉玲則指出，五柳枝是台菜中對魚的烹調方式之一，必須將5種不同的蔬菜切成絲，嚐起來要有甘的感覺卻不能甜，酸得要有層次感，還要有辣的感覺，卻不可以辣，這種調味方式要有相當的技巧才能調得恰到好處。

●長年菜／北芥菜南菠菜

長年菜寓意長壽、長長久久，是許多家裡長輩認定不可少的年菜，但不少年輕人卻視這種「苦甘味」為畏途，堪稱圍爐桌上最有爭議和極端評價的菜色。

多數人以為長年菜就是芥菜（刈菜），其實據作家曹銘宗考證，台灣的長年菜有2種，南北不一樣，從台灣北部至嘉義，以及宜蘭、花東地區，長年菜是芥菜；從台南以南至屏東，長年菜則是菠菜（台語稱菠薐仔）。

曹銘宗指出為何選擇芥菜作為長年菜，是因為在一般蔬菜中，芥菜的葉片最大最長，象徵長命百歲。芥菜的作法是整葉撕下煮肉湯，最初有點苦味，但愈煮愈甘甜，象徵人生苦盡甘來。