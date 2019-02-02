粉紅豬大戰空拍機玩具特售會 大年初一登場

2019-02-02 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



「粉紅豬大戰空拍機」玩具特售會來囉！大年初一至初六，好運來洲際宴展中心3樓展覽館，將舉辦首場大型玩具特售會，超低價空拍機、上千種精選玩具全面大特賣。

現場還有美食遊戲區、室內充氣遊樂、童玩遊戲及萬種玩具商品天天特賣，現場每賣出1件玩具，好運來再捐10元給瑪利亞基金會，讓消費者過個好玩又有意義的快樂年。

這次好運來洲際宴展中心3樓展覽館，特推出大人與小孩很愛的玩具特賣會，展覽期間全面優惠破盤特賣，除了琳瑯滿目的玩具，還有氣墊遊戲、三點一刻特賣，以及糖果、美食、小汽車、空拍機、遙控車等。

另外，會展現場並有精美好禮兌換活動，一旁的棒球故事館，春節期間也規劃許多活動，很適合親子同遊。

2016年底創立的好運來，股東除了以燒鵝、海鮮聞名的阿秋餐飲事業及永豐棧酒店外，好運來洲際宴展中心由營建業模範生－麗明營造打造，而麗明也是阿秋的股東群之一；三方結合各自專長與人脈，攜手打造專業營運團隊，為全新事業體注入活水。

台中市棒球教育基金會董事長廖豊民説，好運來經營的不只是迷你蛋，而是棒球與運動休閒文創產業，藉由提供特別場地、強化軟硬體服務，如設立棒球文物館、棒球商品專賣店，加上可舉辦大型宴會與國際會議或運動賽事的宴展中心，讓整個洲際棒球文創園區，成為台中市休閒的新地標。