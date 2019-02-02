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MONCLER設計師同框大集合 珍稀照片氣勢驚人

2019-02-02 16:37聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

MONCLER在2018年起以「一屋．眾聲（one house,different voices）」打破時裝以季度發表的框架，由當前最具代表性的設計師們與品牌進行合作，每月發表的模式延續到2019年Genius系列，將在2月的米蘭時裝周發表最新作品，一幅設計師們同框的照片，相當具有珍貴照片散發的時代感。

奉「改變持續發生」為圭臬的Genius系列，在2月發表時將新加入英國新銳設計師Richard Quinn，以及1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams，MONCLER系列則由Veronica Leoni和Sergio Zambon共同執掌，屆時專為汪星人打造的愛犬訂製服MONCLER Poldo Dog Couture也將同步發表；品牌主席兼CEO Remo Ruffini認為，Genius系列注重的是消費者的多樣性，讓每一位天才設計師各行其道，是一場匯聚傑出頭腦的盛宴。

而目前在台上市的Genius系列是MONCER 1952男、女裝，由藝術家Hey Reilly設計的星星、愛心圖案，結合品牌字樣作為當代潮流的滿版設計，廣泛運用在夾克、連帽外套、百慕達短褲等單品；女裝則是百褶裙、垮褲、連身褲等表現，運用混搭各式布料，包括尼龍、機能布材、棉紗及印花雙縐綢（crepe de chine）等，交錯出功能性、裝飾細節，以中性的黑色調為主，穿插紅、藍色系，在剪裁融入運動風的輕盈。

「一屋眾聲」同框的設計師群像，（左起）Liya Kebede、Pierpaolo...
「一屋眾聲」同框的設計師群像，（左起）Liya Kebede、Pierpaolo Piccioli、Richard Quinn、Francesco Ragazzi、Matthew Williams、Simone Rocha、Craig Green、Sandro Mandrino、Veronica Leoni、Sergio Zambon、藤原浩。圖／MONCLER提供
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MONCLER 1052系列女裝以功能、裝飾性不同的布料混搭拼接。圖／MONCL...
MONCLER 1052系列女裝以功能、裝飾性不同的布料混搭拼接。圖／MONCLER提供
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藝術家Hey Reilly設計的星星、愛心圖案讓MONCLER 1952系列有童...
藝術家Hey Reilly設計的星星、愛心圖案讓MONCLER 1952系列有童趣樣貌。圖／MONCLER提供
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抽繩運動風、異材質拼接打造MONCLER 1052系列女裝的細節。圖／MONCL...
抽繩運動風、異材質拼接打造MONCLER 1052系列女裝的細節。圖／MONCLER提供
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