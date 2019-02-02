MONCLER設計師同框大集合 珍稀照片氣勢驚人

2019-02-02 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MONCLER在2018年起以「一屋．眾聲（one house,different voices）」打破時裝以季度發表的框架，由當前最具代表性的設計師們與品牌進行合作，每月發表的模式延續到2019年Genius系列，將在2月的米蘭時裝周發表最新作品，一幅設計師們同框的照片，相當具有珍貴照片散發的時代感。

奉「改變持續發生」為圭臬的Genius系列，在2月發表時將新加入英國新銳設計師Richard Quinn，以及1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams，MONCLER系列則由Veronica Leoni和Sergio Zambon共同執掌，屆時專為汪星人打造的愛犬訂製服MONCLER Poldo Dog Couture也將同步發表；品牌主席兼CEO Remo Ruffini認為，Genius系列注重的是消費者的多樣性，讓每一位天才設計師各行其道，是一場匯聚傑出頭腦的盛宴。