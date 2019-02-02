《愛．滿人間》艾蜜莉布朗特 喜氣紅色華服簡直過新年

2019-02-02 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



奇幻溫馨電影《愛．滿人間》正上映中，飾演神奇保母瑪莉包萍（Mary Poppins）的艾蜜莉布朗特（Emily Blunt），登上《Harper’s BAZAAR》雜誌2月號封面，幾套紅色的華服一穿，無意間和喜氣洋洋的東方農曆年很搭，尤其身穿Dolce & Gabbana羽織大衣和Giles Deacon Couture的跨頁大景，喜氣、霸氣的架式十足。

艾蜜莉布朗特手持紅色風箏的跨頁照片，服裝來自Giles Deacon Couture，凱特王子妃的妹妹Pippa Middleton結婚時就是穿上Giles Deacon訂製婚紗，這件全黑的套裝在細節處有精緻做工，前襟剪裁古典高雅，裙身以烏干紗、絲綢雙層設計，為隆重的黑色帶來飄逸感，手上拿著紅色風箏，黑紅之間的強烈對比，呼應艾蜜莉布朗特在戲中難以捉摸的個性。另一件洋裝是身穿Dolce & Gabbana洋裝，肩膀上的知更鳥George是片場大明星，艾蜜莉布朗特也說，「我好想養一隻！每個女孩都想要一隻知更鳥。」她臉上的表情，還留有電影中保母任性與調皮的神情；紅色點點的Dolce & Gabbana裸粉橘洋裝，則像是誘引出少女心，是討喜的微甜。