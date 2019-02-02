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九族文化村櫻花季開跑 這個時間賞櫻最美!

2019-02-02 15:33聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

今年春節連假全台好天氣，許多民眾計畫出遊。2~3月期間正是櫻花季，位於南投的九族文化村擁有五千多棵櫻花，即日起至3/10也展開了一年一度的櫻花祭。此外，2/5至2/28晚上8前，還有賞夜櫻活動，讓遊客從白天到晚上，感受不同的櫻花美景。

九族文化村為櫻花祭打造了一條日本街，讓遊客過年期間穿上日式浴衣，逛櫻花市集、搭人力拉車和觀賞太鼓街舞表演等，穿梭在櫻花市集照打卡遊園賞花，在屋台燒烤街享用日式點心，彷彿親臨日本賞櫻。不過，有民眾發現這幾天到現場卻沒看見櫻花盛開景象，九族文化村表示，今年受到天氣影響，目前櫻花開不到一成，建議民眾可以在二月中之後來賞櫻，花況會更佳。

另外，每年九族文化村推出的「台灣第一夜樱」，也是賞櫻民眾必訪的景點，晚上6點到8點情人光廊、櫻花湖的燈光秀，將櫻花湖的路點亮，園區內也有數條浪漫的櫻花隧道，點綴上燈光，呈現夜晚櫻花艷麗的景色。除了賞櫻，今年九族文化村全新的「西班牙海岸」遊樂設施，也在春節期間啟用，不少遊客已經等不及搶先體驗。九族文化村也提醒，2/4除夕當天僅營業到下午3點，請民眾別撲空了。

九族文化村春節票價

「春節」原價850元 日期：2/5~2/10 (無午後票)

「櫻花祭．紫戀薰衣草」特價650元 優惠日期：2/11~4/7

「夜櫻午後票」特價450元(售票時間14:30~17:00) 優惠日期：2/11~2/28

九族文化村櫻花湖夜櫻美景。圖／擷取自九族文化村官方臉書
九族文化村櫻花湖夜櫻美景。圖／擷取自九族文化村官方臉書
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園區內的鐵道花棧。圖／擷取自九族文化村官方臉書
園區內的鐵道花棧。圖／擷取自九族文化村官方臉書
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遊客穿上和服走在櫻花大道。圖／擷取自九族文化村官方臉書
遊客穿上和服走在櫻花大道。圖／擷取自九族文化村官方臉書
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櫻花亭外，八重櫻盛開美景。圖／擷取自九族文化村官方臉書
櫻花亭外，八重櫻盛開美景。圖／擷取自九族文化村官方臉書
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櫻花季九族文化村賞櫻
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