豆豆里美式韓食 招牌菜「韓式豆腐鍋」每日限量100份

2019-02-02 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



人一生一定要瘋狂一次，無論是為了一個人、一段感情、一段旅途或一個夢想。在四季撒滿陽光和活力的洛杉磯長大的大男孩，憑著其對美食的熱忱以及對美式韓食的初心，決定回到家鄉-台北，實踐他的餐飲夢。以當年在加州K-Town念念不忘的韓式料理起步，主打韓式豆腐鍋，但卻堅持使用每日手工現製的豆腐花所料理出來的豆腐鍋，標榜更能吃出豆腐的原汁原味，每日限量100份。

「豆豆里（DODOLI）」 餐廳投資人劉千瑞 Jeffrey Liu 說：｢從前生活在美國西岸就特別傾心韓式豆腐鍋，也想把他懷念的美式韓國料理所擁有的濃郁味道分享給大家。｣

Jeffrey甚至還特別找來美裔韓國媽媽做顧問，在韓式料理風格上沿用韓國媽媽的好手藝，再加上自己對真材實料的堅持。

Jeffrey找來的這位美裔韓國媽媽，在美國洛杉磯的韓國城，華人都稱她為｢ 蘇阿姨 ｣。Jeffrey指出，蘇阿姨為美裔韓國華僑，曾在美國加州K-Town經營20年的豆腐鍋專賣店，其豆腐鍋的調味、製作全憑蘇阿姨自己的經驗而製成，並強調自己喜歡的才會做給客人吃。由於想要小孩能夠吃到健康的食物，因而堅守調味使用特製天然食材、長時間熬製的牛骨湯底、每日手工現做的泡菜。

Jeffrey還說，對蘇阿姨來說，料理不只是料理，更是傳達溫暖的方式，她極力推崇對韓國菜的堅持，但在烹調料理上保有個人獨特的手法，而他是透過友人的協助，多次登門拜訪蘇阿姨，最後答應傳授豆腐鍋的美味秘辛。

以韓式豆府鍋為主軸，｢豆豆里｣ 堅持承襲正宗韓式料理精髓並融合現代中西烹調手法，提供多種精緻韓式特色料理，如石鍋拌飯、各式小菜、韓式炸醬麵、海鮮煎餅、帶骨牛小排等。

其中，｢韓式豆腐鍋｣是豆豆里的招牌菜，將每日現熬的牛大骨湯搭配不規則切塊的大塊豆腐，加上自製最道地韓式醬料及泡菜，將美味的秘密端上餐桌。除了有多樣的口味，還能依個人喜好調整辣度。｢韓式石鍋拌飯｣也有別於一般韓式拌飯常用的切絲蔬菜，「豆豆里」還增添了少見的生菜如櫻桃蘿蔔、季節性櫛瓜等。澆上一大瓢紅到發亮的特製辣醬，耐心靜置一分鐘才會有金黃香脆的鍋巴成形，這時就可迅速的攪拌均勻，讓配料與辣醬充分沾著於米粒上。

｢帶骨牛小排丼飯」也是人氣美味之一，豆豆里以精準纖細的科學分子料理手法-（SOUS-VIDE舒肥），強調將帶骨的牛小排先經過低溫真空烹調，而透過較低溫度、長時間加熱的烹飪，保留最多的養分與自然風味達到鎖住肉汁，維持鮮嫩口感的目的，配上溫泉蛋白米飯，可以說是高等的平價享受。

來到豆豆里，還有必嚐的｢海鮮煎餅」和｢韓式炸醬麵」。海鮮煎餅是一道家常韓式料理，口感酥軟、邊緣香脆、味道豐富的煎餅，搭配有嚼勁的花枝、彈牙的蝦子，加上蔥與韭菜的香氣和道地的煎餅沾醬，微辣、鹹香與醋的風味，讓味道再升級。另一道美味｢韓式炸醬麵」，更搭配著「豆豆里」秘製黑醬，其口感濃稠、色澤鮮亮，入口第一味是甜而不膩的醇厚，接著就是香煎酥脆的豬五花，一起配著嚼勁十足的麵條在口中散發。

Jeffrey並分享，品嚐韓式炸醬麵前可先將黑醬與麵體、配料攪拌均勻，接著呼嚕一聲把滑溜溜的麵條帶進口中，便能感受黑醬裹麵的絕佳搭配及獨有的濃郁口味。

哪裡吃？

豆豆里（DODOLI）