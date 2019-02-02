親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

台南分屍男外表陽光 警跟監發現他疑劈腿多女

鴻海尾牙員工大喊「選總統！」 郭董笑開懷

豆豆里美式韓食 招牌菜「韓式豆腐鍋」每日限量100份

2019-02-02 15:20經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

人一生一定要瘋狂一次，無論是為了一個人、一段感情、一段旅途或一個夢想。在四季撒滿陽光和活力的洛杉磯長大的大男孩，憑著其對美食的熱忱以及對美式韓食的初心，決定回到家鄉-台北，實踐他的餐飲夢。以當年在加州K-Town念念不忘的韓式料理起步，主打韓式豆腐鍋，但卻堅持使用每日手工現製的豆腐花所料理出來的豆腐鍋，標榜更能吃出豆腐的原汁原味，每日限量100份。

「豆豆里（DODOLI）」 餐廳投資人劉千瑞 Jeffrey Liu 說：｢從前生活在美國西岸就特別傾心韓式豆腐鍋，也想把他懷念的美式韓國料理所擁有的濃郁味道分享給大家。｣

Jeffrey甚至還特別找來美裔韓國媽媽做顧問，在韓式料理風格上沿用韓國媽媽的好手藝，再加上自己對真材實料的堅持。

Jeffrey找來的這位美裔韓國媽媽，在美國洛杉磯的韓國城，華人都稱她為｢ 蘇阿姨 ｣。Jeffrey指出，蘇阿姨為美裔韓國華僑，曾在美國加州K-Town經營20年的豆腐鍋專賣店，其豆腐鍋的調味、製作全憑蘇阿姨自己的經驗而製成，並強調自己喜歡的才會做給客人吃。由於想要小孩能夠吃到健康的食物，因而堅守調味使用特製天然食材、長時間熬製的牛骨湯底、每日手工現做的泡菜。

Jeffrey還說，對蘇阿姨來說，料理不只是料理，更是傳達溫暖的方式，她極力推崇對韓國菜的堅持，但在烹調料理上保有個人獨特的手法，而他是透過友人的協助，多次登門拜訪蘇阿姨，最後答應傳授豆腐鍋的美味秘辛。

以韓式豆府鍋為主軸，｢豆豆里｣ 堅持承襲正宗韓式料理精髓並融合現代中西烹調手法，提供多種精緻韓式特色料理，如石鍋拌飯、各式小菜、韓式炸醬麵、海鮮煎餅、帶骨牛小排等。

其中，｢韓式豆腐鍋｣是豆豆里的招牌菜，將每日現熬的牛大骨湯搭配不規則切塊的大塊豆腐，加上自製最道地韓式醬料及泡菜，將美味的秘密端上餐桌。除了有多樣的口味，還能依個人喜好調整辣度。｢韓式石鍋拌飯｣也有別於一般韓式拌飯常用的切絲蔬菜，「豆豆里」還增添了少見的生菜如櫻桃蘿蔔、季節性櫛瓜等。澆上一大瓢紅到發亮的特製辣醬，耐心靜置一分鐘才會有金黃香脆的鍋巴成形，這時就可迅速的攪拌均勻，讓配料與辣醬充分沾著於米粒上。

｢帶骨牛小排丼飯」也是人氣美味之一，豆豆里以精準纖細的科學分子料理手法-（SOUS-VIDE舒肥），強調將帶骨的牛小排先經過低溫真空烹調，而透過較低溫度、長時間加熱的烹飪，保留最多的養分與自然風味達到鎖住肉汁，維持鮮嫩口感的目的，配上溫泉蛋白米飯，可以說是高等的平價享受。

來到豆豆里，還有必嚐的｢海鮮煎餅」和｢韓式炸醬麵」。海鮮煎餅是一道家常韓式料理，口感酥軟、邊緣香脆、味道豐富的煎餅，搭配有嚼勁的花枝、彈牙的蝦子，加上蔥與韭菜的香氣和道地的煎餅沾醬，微辣、鹹香與醋的風味，讓味道再升級。另一道美味｢韓式炸醬麵」，更搭配著「豆豆里」秘製黑醬，其口感濃稠、色澤鮮亮，入口第一味是甜而不膩的醇厚，接著就是香煎酥脆的豬五花，一起配著嚼勁十足的麵條在口中散發。

Jeffrey並分享，品嚐韓式炸醬麵前可先將黑醬與麵體、配料攪拌均勻，接著呼嚕一聲把滑溜溜的麵條帶進口中，便能感受黑醬裹麵的絕佳搭配及獨有的濃郁口味。

哪裡吃？

豆豆里（DODOLI）

02-2711-4993

帶骨牛小排丼飯。 豆豆里/提供
帶骨牛小排丼飯。 豆豆里/提供
分享
海鮮煎餅。 豆豆里/提供
海鮮煎餅。 豆豆里/提供
分享
韓式石鍋拌飯。 豆豆里/提供
韓式石鍋拌飯。 豆豆里/提供
分享
韓式炸醬麵。 豆豆里/提供
韓式炸醬麵。 豆豆里/提供
分享
韓式牛肉豆腐鍋。 豆豆里/提供
韓式牛肉豆腐鍋。 豆豆里/提供
分享

韓國洛杉磯低溫
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

蕭敬騰「富貴手」做指甲高調秀表 只要彩虹就全包

2019-02-02 15:25

買咖啡送早餐！名古屋「客美多」3號店插旗松山

2019-02-02 15:25

侯佩岑金豬年好運搶第一 背「紅包」添喜氣

2019-02-02 14:33

慶祝40週年！4種人玩六福村「通通免費」

2019-02-02 14:28

貝柱鋪滿3層+鮭魚卵！壽司郎6款新品 網友：太邪惡

2019-02-02 12:07

飯店住一晚 送你萬元羽絨被！

2019-02-02 11:50

「可以喝的香水」 情人節玩創意送這禮

2019-02-02 11:50

行動不便也能自在旅行 接起電話就上門服務

2019-02-02 10:47

吉他不再是男人專利！買家50%是女性

2019-02-02 10:32

華麗背後的故事 時尚紀錄片更精彩

2019-02-02 00:10

開心放假去！開工日摩斯請喝大冰紅、咖啡買一送一

2019-02-01 23:24

新春搶福袋 抽332萬元休旅車、郵輪日本雙人遊

2019-02-01 22:18

LEXUS高級車挑戰賓士王座 1月總代理銷售冠軍

2019-02-01 22:18

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-01 21:54

慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31

台中精品旅館有特色 春節住房逾9成

2019-02-01 20:30

劍湖山春節12歲以下免費 尋寶集點再抽住宿券

2019-02-01 18:59

懶人包╱藥妝店春節營業時間！這樣買最划算

2019-02-01 17:53

許茹芸仙氣逼人 被封「樂壇界的觀世音」！

2019-02-01 17:12

讓學習熱忱延續 專訪《教學的技術》作者王永福！

2019-02-01 17:11

bläk經典刮鬍刀 給你絕佳刮鬍體驗！

2019-02-01 17:11

年味特輯！凌煙「家的味道」用傳統大灶重現兒時過年的回憶

2019-02-01 17:11

愛情竟該互補或相似？愛馬仕情人節的對表哲學

2019-02-01 17:05

大江購物ChaPi BUS換新裝 擴大服務中壢火車站、高鐵站

2019-02-01 15:57

Liforme頂級瑜伽墊限量小萌豬 正能量也耍可愛

2019-02-01 15:47

這是拍電影嗎？1939年的大和旅社原貌重現

2019-02-01 15:39

太可愛的手上動物園～ 蕭邦動物世界系列腕表展

2019-02-01 14:25

增量50%！21PLUS推年節限定「開運蛋塔」

2019-02-01 14:13

「水雲端」搶攻親子客 改裝旗艦型套房如水陸樂園

2019-02-01 13:51

禮盒不只比澎湃 內涵也要比雅韻

2019-02-01 13:45

年貨國際化 吃遍日本、歐洲

2019-02-01 13:45

還沒滿2週年！「豚骨一燈」信義店2月24日熄燈

2019-02-01 13:18

迪奧搖滾釘製版氣墊粉餅 限量開賣1萬個

2019-02-01 12:21

航空迷2019年旅行新去處 日本愛知縣展夢幻客機

2019-02-01 12:13

85度C蛋糕推快閃優惠 兩個100元有找

2019-02-01 11:24

豬年送小紅豬撲滿還附一元 麗寶樂園要吸人潮

2019-02-01 11:21

卡哇伊！細數飲品上出現的超萌「豬隊友」

2019-02-01 11:17

小年夜到元宵節天天請喝茶！德傳茶福袋2月3日開賣

2019-02-01 11:14

交通超級便利 「唐草飯店」進駐東京被熱議

2019-02-01 11:14
看更多

熱門文章

春節9天連假天氣、怎麼穿衣？一張圖秒懂

2019-02-02 07:35

編舞家張婷婷病逝 身後曝光網誌回顧人生辛酸

2019-02-01 16:38

迎新春／這些事不能做！農曆過年禁忌盤點

2019-02-02 07:37

這是拍電影嗎？1939年的大和旅社原貌重現

2019-02-01 15:39

慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31

職災失智醫師蔡伯羌走失晚間尋獲 妻感謝各界幫忙

2019-02-01 19:48

看清楚！嘉義縣市及各鄉鎮市春節垃圾清運日程

2019-02-01 20:56

春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款中獎率100%

2019-02-02 13:23

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-01 21:54

春節天氣多變 吳德榮：年初五、六恐有強烈大陸冷氣團

2019-02-02 07:22

春節擲筊百萬轎車 黃金媽祖等你試手氣

2019-02-02 10:10

大獎常客彩券行大盤點...大樂透頭獎周六晚獎金上看4億

2019-02-01 23:26

除夕領的紅包初一再開！過年這樣走讓你今年都好運

2019-02-02 09:18

懶人包／量販超市福袋祭332萬休旅、10萬現金等大獎

2019-02-01 16:57

買整本刮刮樂虧錢 台彩：以一本計算中獎率不客觀

2019-02-01 15:46

今日星座運勢／水瓶展現自我得青睞 財富回收時刻

2019-02-02 00:00

陳其邁暖男再現 蹲摸防疫犬喊「辛苦了」

2019-02-01 19:21

他檢舉老媽從大陸帶回豬肉？彰化防疫所：沒接獲通知

2019-02-02 10:44

快檢查強制責任險是否逾期 一張罰單可抵3年保費

2019-02-02 08:07

看這裡！春節爬山這些山區步道手機有訊號

2019-02-01 15:43

連接土城、三峽捷徑！ 頂埔六號道路今通車

2019-02-01 16:13

開心放假去！開工日摩斯請喝大冰紅、咖啡買一送一

2019-02-01 23:24

最難忘的除夕 老教授在安寧病房等我送他最後一程

2019-02-02 13:10

脫單必看！全台5大月老廟 求桃花順道玩一波

2019-02-02 11:51

家有同志親友 過年圍爐八撇步不當豬隊友

2019-02-02 08:55

桃園機場開始實施全面X光機手檢

2019-02-02 11:30

影╱「金豬年」詐騙排行 這4生肖要特別注意別被騙

2019-02-02 10:47

美女醫師圍爐一半落跑 為了迎接除夕寶寶

2019-02-01 19:30

別讓祝融來圍爐 過年用火5件事不能「旺」

2019-02-02 09:00

王偉忠睽違5年出新書 書名《半減卻》你看懂了嗎

2019-02-01 21:33

春節出遊當心！日本、香港流感肆虐 東南亞、歐洲麻疹病例增

2019-02-01 23:57

今明回暖 除夕轉冷有雨

2019-02-02 00:18

斜槓專業戶王偉忠自嘲人是很斜 但好像快槓不起來了

2019-02-01 22:07

急診護理長過年值班 家屬做這件事讓她落淚

2019-02-02 13:10

除夕夜魚刺插喉 這位耳鼻喉科醫師救了她

2019-02-01 19:30

年味特輯！凌煙「家的味道」用傳統大灶重現兒時過年的回憶

2019-02-01 17:11

過年習俗／客家人初一第一餐吃素齋 越南過年吃粽

2019-02-02 11:14

科普好健康／淺談口呼吸：生活習慣 能夠凌駕基因嗎?

2019-02-01 23:30

春節未到花蓮有「鯨」喜 小虎鯨海上跳躍畫面美翻！

2019-02-01 15:44

連13摃大樂透頭彩衝4億 本期20人拿百萬紅包

2019-02-01 22:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top