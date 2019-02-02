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喜來登傳奇泰籍女廚阿桐師上新菜 這五道必吃

2019-02-02 15:19經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台北喜來登 SUKHOTHAI 泰式餐廳裡的傳奇泰籍女廚-阿桐師，又推出多道全新菜色，這次她以隱身泰國巷弄的街邊熱炒攤販文化為靈感，運用台灣在地食材添入泰國靈魂風味元素，呈現全新佳餚。

「吻仔魚沙拉」、「明蝦蝶豆香米飯」、「泰式魚酸湯」，以及甜品「紫地瓜花園」和「椰香芝麻伴雙月」更是阿桐師的最新得意之作，吃得到她又一次以皇室宮廷細膩料理手藝，賦予巷弄傳統美味全新生命力。

阿桐師以泰國街邊常見的開胃菜為靈感啟發的「吻仔魚沙拉」，其料理技巧是先將吻仔魚下鍋油炸至金黃香酥，之後拌入檸檬汁、辣椒、些許魚露，酥香小魚澆淋酸辣醬汁，再佐以番茄丁、洋蔥絲及香芹一同入口，魚鮮入口鹹香開胃令人食指大動，味蕾也跟著甦醒了。

另一道「明蝦蝶豆香米飯」，阿桐師則是以泰國香米飯浸染天然蝶豆花汁，讓米粒呈現剔透飽滿宛如藍寶石般閃耀，拌入切丁的新鮮小黃瓜、長豆、柳丁、鍋巴等配料，佐搭新鮮厚實明蝦肉，再淋上她特製的酸甜羅旺醬，撒下適量的花生糖、椰子粉及檸檬葉，有著豐富層次的香氣縈繞於口中，也吃得到精緻細膩。

「魚露炒花枝」更是一道必嚐的泰式經典料理，阿桐師以特製蒜酥以大火熱炒爆香，加入金黃誘人的酥炸透抽翻炒，薄酥外皮吸附濃郁的泰式酸辣醬汁，軟嫩紮實的新鮮透抽帶著鮮甜海味，酸辣鮮香及蒜香在口中縈繞，香辣帶麻真是叫人大呼過癮。

「泰式魚酸湯」則是一道暖胃湯品，以雞骨、蔬菜、酸筍慢煮而成的醇美高湯，並以香茅、南薑增添酸香滋味，阿桐師每每料理時都會特選當日新鮮龍膽石斑魚肉。因此，「泰式魚酸湯」可同時品嚐到酸甘甜美的湯頭，與龍膽石斑魚天然鮮味的完美交融，以及暖暖的滿足感。

泰式甜品也是阿桐師的拿手絕活，此次她的新創意是「紫地瓜花園」和「椰香芝麻伴雙月」。

在製作「紫地瓜花園」時，阿桐師還會特別以純手工桿製軟嫩糯米外皮，一口咬下天然紫地瓜與冬瓜糖熬煮的綿密內餡，並帶有腰果碎的陣陣香氣與爽脆口感，這道甜品有著香濃不膩的甜蜜滋味。而「椰香芝麻伴雙月」則是以香蘭葉及火龍果汁加入糯米粉，包裹黑白芝麻內餡製成手工糯米芝麻球，搭配乳香醇厚的椰子奶凍，再以斑蘭葉悉心捲起，跳躍色彩彷若繽紛月色，椰香與芝麻香在口中錯綜交織，散發令人難忘的清爽風味。

哪裡吃？

台北喜來登 SUKHOTHAI 泰式餐廳

02-2321-1818

泰式魚酸湯。台北喜來登/提供
泰式魚酸湯。台北喜來登/提供
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明蝦蝶豆香米飯。台北喜來登/提供
明蝦蝶豆香米飯。台北喜來登/提供
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魚露炒花枝。 台北喜來登/提供
魚露炒花枝。 台北喜來登/提供
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「紫地瓜花園」和「椰香芝麻伴雙月」。 台北喜來登/提供
「紫地瓜花園」和「椰香芝麻伴雙月」。 台北喜來登/提供
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吻仔魚沙拉。 台北喜來登/提供
吻仔魚沙拉。 台北喜來登/提供
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泰國喜來登果汁
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