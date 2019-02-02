親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

台南分屍男外表陽光 警跟監發現他疑劈腿多女

鴻海尾牙員工大喊「選總統！」 郭董笑開懷

米飯玩出新創意 餐廳推「米塔可」、「紙包飯」

2019-02-02 15:19經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

米飯是我們再熟悉不過的每日主食，但米飯能夠玩出的創意還真不少。近期在台北東區就有一間以創意米食料理為其特色的新餐廳-「丸米RIZO創意米食料理」大安一號店開幕，吸引不少人潮嚐鮮。

「丸米RIZO創意米食料理」主打兩個創新元素極高的系列餐點，分別為：結合墨西哥美食Taco與台式海苔飯捲概念的自創料理-「米塔可」；以及改良台灣古早味飯包，再加入獨家菜點-炸蛋，研發而成的創意料理-「紙包飯」。

呼應新品牌新餐廳名稱，「丸米」的「丸」，是啟發於「玩」的意思，團隊從「玩米」的研發過程中，結合設計和時尚元素，讓米成為一種食的藝術。

「丸米RIZO創意米食料理」主攻年輕族群與小資上班族，因此推出的餐點較為新穎，也特意將門店設置於台北年輕族群經常出沒的東區商圈。為了吸引年輕族群的目光，「丸米RIZO創意米食料理」的裝潢，採用簡約的藍白配色，搭上水泥牆面的半工業風。玻璃落地窗與店內的牆壁上，更是貼有可愛的餐點插畫。打造出既文青，又不失童趣的「丸米風格」。

此外，因應東區人潮來來去去的特性，餐點的包裝，也設計為易於食用且方便攜帶的形式。讓每位路過的民眾及上班族，亦或是遊客，皆能取得單手便能品嚐的美味。

在餐點製作上，自創的「米塔可」，外皮是將海苔裹上麵漿後，透過特製的模具現炸而成的。儘管海苔是經過油炸的，但是食用起來一點都感受不到任何的油膩感。甚至經過測試，在拿到餐點後半個小時，依然保持酥脆，沒有絲毫的軟爛。而料理的基底-米飯，更是將高山茶葉揉碎，拌灑進米粒間，烹煮出清新爽口的「茶香飯」。至於餡料的部份，為了達到最佳的口感，則是精選完美瘦肥比的肉品。將食材本身的鮮美與特製調味的醬料風味，完整的鎖在料理當中。設計團隊並細心地將米飯、配菜、餡料，均勻地鋪滿在海苔之間，讓吃下去的每一口都可以充分體驗到米塔可的層次感。

「米塔可」共有豚末香菇荳蔻、法式芥末燻雞、太泰涼拌海鮮，以及綠鹽烤牛佐泰奶醬，共四款口味。

至於「紙包飯」，則是強調每一種醬料的獨特性，且都是研發團隊依黃金比例調整且手作，而其放在紙上享用的東南亞風情，亦保留減塑的包裝設計，外帶搶眼又吸睛，共推出四川麻婆豆腐、太泰涼拌海鮮，以及古早味阿嬤炸肉，共三款口味。

關於食材的使用，「丸米RIZO創意米食料理」雖然是新品牌新餐廳，卻相當用心對於品質的堅持。精心挑選的是來自彰化二林鎮的國寶級稻米，二林越光米在台灣日式料理店與飯店業之間素有「米界藍寶堅尼」的美譽，至於紙包飯的「炸蛋」原料，則是要求養雞場必須通過SGS食品檢定。

哪裡吃？

丸米RIZO創意米食料理大安一店

02-2731-7765

米塔可-法式芥末燻雞。 丸米/提供
米塔可-法式芥末燻雞。 丸米/提供
分享
紙包飯-太泰涼拌海鮮。 丸米/提供
紙包飯-太泰涼拌海鮮。 丸米/提供
分享
米塔可-太泰涼拌海鮮。 丸米/提供
米塔可-太泰涼拌海鮮。 丸米/提供
分享
紙包飯-四川麻婆豆腐。 丸米/提供
紙包飯-四川麻婆豆腐。 丸米/提供
分享

創意料理上班族
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

蕭敬騰「富貴手」做指甲高調秀表 只要彩虹就全包

2019-02-02 15:25

買咖啡送早餐！名古屋「客美多」3號店插旗松山

2019-02-02 15:25

侯佩岑金豬年好運搶第一 背「紅包」添喜氣

2019-02-02 14:33

慶祝40週年！4種人玩六福村「通通免費」

2019-02-02 14:28

貝柱鋪滿3層+鮭魚卵！壽司郎6款新品 網友：太邪惡

2019-02-02 12:07

飯店住一晚 送你萬元羽絨被！

2019-02-02 11:50

「可以喝的香水」 情人節玩創意送這禮

2019-02-02 11:50

行動不便也能自在旅行 接起電話就上門服務

2019-02-02 10:47

吉他不再是男人專利！買家50%是女性

2019-02-02 10:32

華麗背後的故事 時尚紀錄片更精彩

2019-02-02 00:10

開心放假去！開工日摩斯請喝大冰紅、咖啡買一送一

2019-02-01 23:24

新春搶福袋 抽332萬元休旅車、郵輪日本雙人遊

2019-02-01 22:18

LEXUS高級車挑戰賓士王座 1月總代理銷售冠軍

2019-02-01 22:18

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-01 21:54

慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31

台中精品旅館有特色 春節住房逾9成

2019-02-01 20:30

劍湖山春節12歲以下免費 尋寶集點再抽住宿券

2019-02-01 18:59

懶人包╱藥妝店春節營業時間！這樣買最划算

2019-02-01 17:53

許茹芸仙氣逼人 被封「樂壇界的觀世音」！

2019-02-01 17:12

讓學習熱忱延續 專訪《教學的技術》作者王永福！

2019-02-01 17:11

bläk經典刮鬍刀 給你絕佳刮鬍體驗！

2019-02-01 17:11

年味特輯！凌煙「家的味道」用傳統大灶重現兒時過年的回憶

2019-02-01 17:11

愛情竟該互補或相似？愛馬仕情人節的對表哲學

2019-02-01 17:05

大江購物ChaPi BUS換新裝 擴大服務中壢火車站、高鐵站

2019-02-01 15:57

Liforme頂級瑜伽墊限量小萌豬 正能量也耍可愛

2019-02-01 15:47

這是拍電影嗎？1939年的大和旅社原貌重現

2019-02-01 15:39

太可愛的手上動物園～ 蕭邦動物世界系列腕表展

2019-02-01 14:25

增量50%！21PLUS推年節限定「開運蛋塔」

2019-02-01 14:13

「水雲端」搶攻親子客 改裝旗艦型套房如水陸樂園

2019-02-01 13:51

禮盒不只比澎湃 內涵也要比雅韻

2019-02-01 13:45

年貨國際化 吃遍日本、歐洲

2019-02-01 13:45

還沒滿2週年！「豚骨一燈」信義店2月24日熄燈

2019-02-01 13:18

迪奧搖滾釘製版氣墊粉餅 限量開賣1萬個

2019-02-01 12:21

航空迷2019年旅行新去處 日本愛知縣展夢幻客機

2019-02-01 12:13

85度C蛋糕推快閃優惠 兩個100元有找

2019-02-01 11:24

豬年送小紅豬撲滿還附一元 麗寶樂園要吸人潮

2019-02-01 11:21

卡哇伊！細數飲品上出現的超萌「豬隊友」

2019-02-01 11:17

小年夜到元宵節天天請喝茶！德傳茶福袋2月3日開賣

2019-02-01 11:14

交通超級便利 「唐草飯店」進駐東京被熱議

2019-02-01 11:14
看更多

熱門文章

春節9天連假天氣、怎麼穿衣？一張圖秒懂

2019-02-02 07:35

編舞家張婷婷病逝 身後曝光網誌回顧人生辛酸

2019-02-01 16:38

迎新春／這些事不能做！農曆過年禁忌盤點

2019-02-02 07:37

這是拍電影嗎？1939年的大和旅社原貌重現

2019-02-01 15:39

慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31

職災失智醫師蔡伯羌走失晚間尋獲 妻感謝各界幫忙

2019-02-01 19:48

看清楚！嘉義縣市及各鄉鎮市春節垃圾清運日程

2019-02-01 20:56

春節刮刮樂中獎率大公開 這兩款中獎率100%

2019-02-02 13:23

機票只要788元！亞航「台北-長灘島」直飛航班開賣

2019-02-01 21:54

春節天氣多變 吳德榮：年初五、六恐有強烈大陸冷氣團

2019-02-02 07:22

春節擲筊百萬轎車 黃金媽祖等你試手氣

2019-02-02 10:10

大獎常客彩券行大盤點...大樂透頭獎周六晚獎金上看4億

2019-02-01 23:26

除夕領的紅包初一再開！過年這樣走讓你今年都好運

2019-02-02 09:18

懶人包／量販超市福袋祭332萬休旅、10萬現金等大獎

2019-02-01 16:57

買整本刮刮樂虧錢 台彩：以一本計算中獎率不客觀

2019-02-01 15:46

今日星座運勢／水瓶展現自我得青睞 財富回收時刻

2019-02-02 00:00

陳其邁暖男再現 蹲摸防疫犬喊「辛苦了」

2019-02-01 19:21

他檢舉老媽從大陸帶回豬肉？彰化防疫所：沒接獲通知

2019-02-02 10:44

快檢查強制責任險是否逾期 一張罰單可抵3年保費

2019-02-02 08:07

看這裡！春節爬山這些山區步道手機有訊號

2019-02-01 15:43

連接土城、三峽捷徑！ 頂埔六號道路今通車

2019-02-01 16:13

開心放假去！開工日摩斯請喝大冰紅、咖啡買一送一

2019-02-01 23:24

最難忘的除夕 老教授在安寧病房等我送他最後一程

2019-02-02 13:10

脫單必看！全台5大月老廟 求桃花順道玩一波

2019-02-02 11:51

家有同志親友 過年圍爐八撇步不當豬隊友

2019-02-02 08:55

桃園機場開始實施全面X光機手檢

2019-02-02 11:30

影╱「金豬年」詐騙排行 這4生肖要特別注意別被騙

2019-02-02 10:47

美女醫師圍爐一半落跑 為了迎接除夕寶寶

2019-02-01 19:30

別讓祝融來圍爐 過年用火5件事不能「旺」

2019-02-02 09:00

王偉忠睽違5年出新書 書名《半減卻》你看懂了嗎

2019-02-01 21:33

春節出遊當心！日本、香港流感肆虐 東南亞、歐洲麻疹病例增

2019-02-01 23:57

今明回暖 除夕轉冷有雨

2019-02-02 00:18

斜槓專業戶王偉忠自嘲人是很斜 但好像快槓不起來了

2019-02-01 22:07

急診護理長過年值班 家屬做這件事讓她落淚

2019-02-02 13:10

除夕夜魚刺插喉 這位耳鼻喉科醫師救了她

2019-02-01 19:30

年味特輯！凌煙「家的味道」用傳統大灶重現兒時過年的回憶

2019-02-01 17:11

過年習俗／客家人初一第一餐吃素齋 越南過年吃粽

2019-02-02 11:14

科普好健康／淺談口呼吸：生活習慣 能夠凌駕基因嗎?

2019-02-01 23:30

春節未到花蓮有「鯨」喜 小虎鯨海上跳躍畫面美翻！

2019-02-01 15:44

連13摃大樂透頭彩衝4億 本期20人拿百萬紅包

2019-02-01 22:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top