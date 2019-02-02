米飯玩出新創意 餐廳推「米塔可」、「紙包飯」

2019-02-02 15:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



米飯是我們再熟悉不過的每日主食，但米飯能夠玩出的創意還真不少。近期在台北東區就有一間以創意米食料理為其特色的新餐廳-「丸米RIZO創意米食料理」大安一號店開幕，吸引不少人潮嚐鮮。

「丸米RIZO創意米食料理」主打兩個創新元素極高的系列餐點，分別為：結合墨西哥美食Taco與台式海苔飯捲概念的自創料理-「米塔可」；以及改良台灣古早味飯包，再加入獨家菜點-炸蛋，研發而成的創意料理-「紙包飯」。

呼應新品牌新餐廳名稱，「丸米」的「丸」，是啟發於「玩」的意思，團隊從「玩米」的研發過程中，結合設計和時尚元素，讓米成為一種食的藝術。

「丸米RIZO創意米食料理」主攻年輕族群與小資上班族，因此推出的餐點較為新穎，也特意將門店設置於台北年輕族群經常出沒的東區商圈。為了吸引年輕族群的目光，「丸米RIZO創意米食料理」的裝潢，採用簡約的藍白配色，搭上水泥牆面的半工業風。玻璃落地窗與店內的牆壁上，更是貼有可愛的餐點插畫。打造出既文青，又不失童趣的「丸米風格」。

此外，因應東區人潮來來去去的特性，餐點的包裝，也設計為易於食用且方便攜帶的形式。讓每位路過的民眾及上班族，亦或是遊客，皆能取得單手便能品嚐的美味。

在餐點製作上，自創的「米塔可」，外皮是將海苔裹上麵漿後，透過特製的模具現炸而成的。儘管海苔是經過油炸的，但是食用起來一點都感受不到任何的油膩感。甚至經過測試，在拿到餐點後半個小時，依然保持酥脆，沒有絲毫的軟爛。而料理的基底-米飯，更是將高山茶葉揉碎，拌灑進米粒間，烹煮出清新爽口的「茶香飯」。至於餡料的部份，為了達到最佳的口感，則是精選完美瘦肥比的肉品。將食材本身的鮮美與特製調味的醬料風味，完整的鎖在料理當中。設計團隊並細心地將米飯、配菜、餡料，均勻地鋪滿在海苔之間，讓吃下去的每一口都可以充分體驗到米塔可的層次感。

「米塔可」共有豚末香菇荳蔻、法式芥末燻雞、太泰涼拌海鮮，以及綠鹽烤牛佐泰奶醬，共四款口味。

至於「紙包飯」，則是強調每一種醬料的獨特性，且都是研發團隊依黃金比例調整且手作，而其放在紙上享用的東南亞風情，亦保留減塑的包裝設計，外帶搶眼又吸睛，共推出四川麻婆豆腐、太泰涼拌海鮮，以及古早味阿嬤炸肉，共三款口味。

關於食材的使用，「丸米RIZO創意米食料理」雖然是新品牌新餐廳，卻相當用心對於品質的堅持。精心挑選的是來自彰化二林鎮的國寶級稻米，二林越光米在台灣日式料理店與飯店業之間素有「米界藍寶堅尼」的美譽，至於紙包飯的「炸蛋」原料，則是要求養雞場必須通過SGS食品檢定。

哪裡吃？

丸米RIZO創意米食料理大安一店