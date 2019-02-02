貝柱鋪滿3層+鮭魚卵！壽司郎6款新品 網友：太邪惡

2019-02-02 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



壽司郎新年期間推出6款限定料理。圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉絲頁 分享 facebook

迴轉壽司「壽司郎」自2月1日起，於全台3間店舖推出一系列新春限定壽司，包括有豪華貝柱、大切花枝、特大帆立貝等多種選擇。而欣葉日本料理的自助餐餐廳，也配合新春，推出埋火鮮蝦豐饒香草、穴子一文字揚等系列吧台餐點，還有針對壽星推出的扭蛋活動，贈送日本新年祈福掛飾。

壽司郎為日本知名連鎖迴轉壽司品牌，擁有「日本迴轉壽司No.1」的稱號，並且於2018年6月登台，目前在台北火車站商圈、西門町商圈，以及高雄夢時代均有分店。本次壽司郎共有6款期間限定商品，其中特大帆立貝、炙燒赤魷均為40元；大切花枝60元；豪華貝柱與松葉蟹蒸壽司則各為80元；至於使用「赤鯥」（紅喉）入菜的赤鯥白湯拉麵，則為120元。其中又以鋪了三層貝柱、上頭灑有鮭魚卵的「豪華貝柱」討論度最高，就有網友直呼「那個貝柱太邪惡了！！！」、「好想吃那貝柱唷」

欣葉日本料理自助餐餐檯，本次則供應起「埋火鮮蝦豐饒香草」展演料理，還有穴子一文字揚、牛肉鶉卵羽衣揚、寒紫貽貝唐柿醬、玉子豆腐揚浸、旬野菜天婦羅盛合等多款具有日本特色的料理。其中埋火鮮蝦豐饒香草，以象徵長壽的海老（蝦）、消災的火焰，以及古代被當成神器的斧鍋作為主題，讓賓客可從三種香草中，擇一加入料理中，再燃燒高粱酒增添香氣，祈求一年平安。

除此之外，欣葉還有低溫野趣風櫻桃鴨、白松露富溫菜、白松露杏鮑菇握，以及川菜口味的一陽來福剁椒豚肉、寒明汁鮮魚、小烏賊蒜香舞蹈等不同料理，均於2月底前限時供應。