「可以喝的香水」 情人節玩創意送這禮

2019-02-02 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



情人節想來點微醺的浪漫，這幾款酒，精緻貼心絕對不失禮。

擁有「干邑之王」、「瓶中世紀」美稱的路易十三，酒瓶最早的原型是金屬質地，1874年採用玻璃，1936年開始使用水晶打造，其精妙的花紋和神奇的魔力一直被延續到今天，鳶尾花紋飾象徵著鐫刻進水晶瓶深處的皇家血統。其中，最小的50毫升迷你瓶裝，因為瓶身製作難度甚高每年產量有限，也深受路易十三藏家與入門愛好者青睞，有「可以喝的香水」(Drinkable Perfume) 的美稱，送情人絕不失禮。

路易十三100%只採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄進行釀造，由多達1200種生命之水調配而成。其經典的水晶酒瓶皆由技藝精湛的水晶匠人人工吹製，並將工藝代代相傳，此款獨具特色的情人禮，50毫升要價18,500元。

此外，酩悅香檳也推出2019年情人節「珍愛緞帶Living Ties」限量瓶，以優雅旋轉的流線體態及標誌性的黑色緞帶共推出三款設計，巧妙地在每只瓶身上勾勒出「Moët」、「Rosé」字樣及「愛心」三款圖案。

酩悅粉紅香檳向來以濃郁的果香和誘人的口感而聞名，2018年Wine Spectator一舉拿下91分高分。2019年情人節「珍愛緞帶Living Ties」限量瓶，即日起於全省精選葡萄酒及菸酒專賣店銷售，提供緞帶包裝服務、粉紅小卡。同時，於情人節檔期推出Moët Rose粉紅杯情人雙杯活動，於指定餐廳點用Moët Rose酒款，即可以Moët粉紅專屬杯享用粉紅香檳並參加抽獎，指定餐廳包含NKU、新葡苑微風南山、亞都麗緻巴黎廳、大倉酒和飯店、樂軒松坂亭、富錦樹台菜香檳、台北萬豪酒店INGES Bar&Grill、隨意鳥地方101等。