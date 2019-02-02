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吉他不再是男人專利！買家50%是女性

2019-02-02 10:32聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

滾石雜誌報導，美國吉他品牌芬達（Fender）不久前公布的研究顯示，女性佔所有吉他初學者的一半，芬達正因應趨勢以調整其營銷重點。

吉他長期以來吸引男性，這是由20世紀最著名的音樂人吉米亨德里克斯（Jimi Hendrix）和艾瑞克克萊普頓（Eric Clapton）所帶動的風潮。現在，正如克萊普頓所認同，年輕一代已在嘻哈音樂和音樂編輯軟體中成長，不再那麼輕易接受這項樂器，這也讓吉他業者想破頭另覓新的市場，而這塊大餅就是女性族群。

芬達和諮商公司Egg Strategy合作調查美國和英國吉他玩家的代表性樣本，儘管沒有依據年齡細分，結果顯示有一半的客戶群皆來自女性。這樣的調查結果促使該公司積極與女性藝術家建立關係，並在行銷活動中更加突顯女性角色。

芬達吉他執行長穆尼（Andy Mooney）表示，「美國正處百分之五十為女性的趨勢，英國也出現同樣趨勢」，「我們尚未收集到關於澳洲吉他手的數據，但我推測同樣適用」。

穆尼說，人們相信這是所謂的「泰勒絲效應」導致數字異常或短暫，但事實上並非如此。擁有鄉村小天后之稱的泰勒絲現在比以往更少在舞台上彈吉他，但年輕女性仍然在吉他銷售上佔了五成，因此這現象看似有條腿，正直奔全球。

芬達吉他所做調查還發現，72%的吉他手當初是為了獲取生活技能或自我提升才第一次嘗試吉他；61%的人只是想學習如何和親密家人、朋友一起演奏樂曲；42%的人則表示他們認為吉他是身份認同的一部分。

芬達同樣研究新吉他手在玩樂器時想得到什麼。對於大多數人來說，反而不是想成為搖滾超級明星，而是想從中獲得認同感。

澳洲女音樂人唐納利（Stella Donnelly）說自己從未想過會站在舞台上，「吉他對我來說一件非常有趣且挑戰自我的事，我對於我能繼續堅持下去感到激動」。

美國吉他品牌芬達（Fender）的研究顯示，女性佔所有吉他初學者的一半，業者積極...
美國吉他品牌芬達（Fender）的研究顯示，女性佔所有吉他初學者的一半，業者積極轉攻女性市場。圖／取自Stella Donnelly臉書
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澳洲英國藝術家
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