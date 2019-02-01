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慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31聯合報 記者曾智緯╱即時報導

深受消費者喜愛的德國豪華旅行箱品牌RIMOWA在台代理權，近期鬧出雙胞，原先的總代理商慶真國際更因為總廠單方面停止供貨，不得已暫停目前的所有營業據點。同時，台中美之心國際則發出正式聲明，由他們接手未來的RIMOWA在台代理，讓整起事件增添了更多變數。

當眾人誤以為RIMOWA在台代理權紛爭就此落幕之際，經營品牌超過十餘年的慶真國際，今日（2/1）也在官網上，也釋出最新聲明。內容提到為了維護消費者的權益和品牌價值，因此向台北地方法院申請假處分及訴訟。禁止RIMOWA德國總廠，在獲得慶真國際同意之前，在中華民國的境內以其子公司、分公司或轉投資的方式或授權第三人開設、經營販售RIMOWA商品之專賣店。其次是，RIMOWA總廠應依雙方的合約，繼續履行供貨的義務，並提供商品售後修繕的諮詢服務。慶真國際的態度與立場明確，並直指RIMOWA總廠應該依約來保護消費者及品牌的權益。

在這份聲明中，看得出來慶真國際對於RIMOWA總廠另與美之心簽訂合作，並委由其代理、經營品牌一事，大感意外，為了保護自己和履約的義務前提下，不得不讓這些紛爭，交由法院來裁定。而美之心國際在獲知上述的聲明後，指出這是RIMOWA總廠與慶真國際之間的糾紛，因此不便評論，也不表示任何立場，一切都由總部來處理。看得出來，這項代理權的紛爭，暫時將不會落幕，而後續會不會影響RIMOWA新據點的開展？相信消費者和市場都很關切。

經營RIMOWA超過十餘年的慶真國際，在官網上發出聲明，對德國總廠提出假處分聲請...
經營RIMOWA超過十餘年的慶真國際，在官網上發出聲明，對德國總廠提出假處分聲請。圖／摘自RIMOWA台灣官網
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RIMOWA在台的代理權，短時間內將不會有結果。圖／摘自RIMOWA faceb...
RIMOWA在台的代理權，短時間內將不會有結果。圖／摘自RIMOWA facebook
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