慶真國際狀告RIMOWA總廠 台灣代理權再起紛爭

2019-02-01 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



深受消費者喜愛的德國豪華旅行箱品牌RIMOWA在台代理權，近期鬧出雙胞，原先的總代理商慶真國際更因為總廠單方面停止供貨，不得已暫停目前的所有營業據點。同時，台中美之心國際則發出正式聲明，由他們接手未來的RIMOWA在台代理，讓整起事件增添了更多變數。

當眾人誤以為RIMOWA在台代理權紛爭就此落幕之際，經營品牌超過十餘年的慶真國際，今日（2/1）也在官網上，也釋出最新聲明。內容提到為了維護消費者的權益和品牌價值，因此向台北地方法院申請假處分及訴訟。禁止RIMOWA德國總廠，在獲得慶真國際同意之前，在中華民國的境內以其子公司、分公司或轉投資的方式或授權第三人開設、經營販售RIMOWA商品之專賣店。其次是，RIMOWA總廠應依雙方的合約，繼續履行供貨的義務，並提供商品售後修繕的諮詢服務。慶真國際的態度與立場明確，並直指RIMOWA總廠應該依約來保護消費者及品牌的權益。