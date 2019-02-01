愛情竟該互補或相似？愛馬仕情人節的對表哲學
情人之間的關係究竟是互補？還是相似？怎麼樣才是最美好的平衡點呢？對於時間自有一套哲學的愛馬仕（Hermès）為即將到來的情人節推薦兩款相仿又似乎相對的男女腕表，以方正的Carré H 男士腕表與Cape Cod 系列 Chaîne d’Ancre 錨鍊女表，一黑一白、相似又迥異的設計，彷彿愛情的巧妙關係。
Carré H是愛馬仕於2018年推出的全新系列，流暢的「方中帶圓」造型由法國知名建築設計師Marc Berthier所設計，方正的表殼有圓潤的四角、內有圓形時標圈，中央珠光機刻表盤則以互相垂直的刻紋裝飾，巧玩光影效果與幾何線條，視覺層次豐富。而專為Carré H所設計的時標數字，在每個個位數前面加上「0」，為讀時增添美學平衡感。搭載愛馬仕自製H1928自動上鍊機芯。黑色款更大膽配上紅色秒針。
而相對的女表Cape Cod Chaîne d’Ancre 珠寶腕表，承襲愛馬仕經典「錨鍊」造型的Cape Cod表殼，搭配裝飾兩個錨練練節白色漆面表盤，其中一個鑲嵌鑽石、一個鑲嵌白色珍珠母貝，細節呈現工藝與視覺趣味，豐富的視覺層次與Carré H相似，手法迥異 。事實上，1991年設計師Henri d’Origny在應邀設計Cape Cod的時候，原本的任務即是創造一款像Carré H一樣正方形的表款， 但偏愛長方形的他大膽融入錨練的概念，將正方形的表盤嵌於長方形邊框中，成為Cape Cod最大的特色，更巧妙與 Carré H對照出配戴的趣味。
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