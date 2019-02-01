愛情竟該互補或相似？愛馬仕情人節的對表哲學

2019-02-01 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



情人之間的關係究竟是互補？還是相似？怎麼樣才是最美好的平衡點呢？對於時間自有一套哲學的愛馬仕（Hermès）為即將到來的情人節推薦兩款相仿又似乎相對的男女腕表，以方正的Carré H 男士腕表與Cape Cod 系列 Chaîne d’Ancre 錨鍊女表，一黑一白、相似又迥異的設計，彷彿愛情的巧妙關係。

Carré H是愛馬仕於2018年推出的全新系列，流暢的「方中帶圓」造型由法國知名建築設計師Marc Berthier所設計，方正的表殼有圓潤的四角、內有圓形時標圈，中央珠光機刻表盤則以互相垂直的刻紋裝飾，巧玩光影效果與幾何線條，視覺層次豐富。而專為Carré H所設計的時標數字，在每個個位數前面加上「0」，為讀時增添美學平衡感。搭載愛馬仕自製H1928自動上鍊機芯。黑色款更大膽配上紅色秒針。