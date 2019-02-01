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圖輯／生命鬥士 忠仁忠義的故事

這是拍電影嗎？1939年的大和旅社舊地重現

2019-02-01 15:39聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

位於屏東市的大和旅社是市區面積最大的單幢歷史建築，業者正全力修復，不過工地原本的圍籬並不起眼，經縣府溝通後，業者今天展現的大型帷幕彷彿讓旅社重回1939年，讓人驚豔不已，業者也在臉書上說「期待2019年大和旅社回歸」。

大和旅社是日治時期屏東火車站前唯一的旅社，建築師陳仁和還曾是戰後南部10大建築師之一，建築形式採當時流行的現代式樣，不論格局與構造迄今仍保存完整，大和旅社後來改為「大成旅社」，一直到1999年才歇業，整幢建築見證了屏東市的發展，目前已列入歷史建築，2011年取得產權的許源順已展開修復，希望恢復大和風貌。

屏東縣長潘孟安表示，歷史建築需要更長的時間修復，民眾可以等待，不過等待期間，一樣可以巧用圍幕，讓工地變得更藝術，這是城市美學的一部分，日前他發現大和旅社的工地圍籬，與周邊環境太不搭調，於是由縣府向業者道德勸說，今天展開的工地圍幕，不僅展現大和旅社的願景，也立刻讓工地成為吸睛角落。

大和旅士也在臉書上說「2019屏東燈會，大和來不及參與，就讓我們把這個大型帷幕放上，讓1939完工的旅社舊地重現，也讓我們一起期待2019年大和旅社的回歸」。

位於屏東火車站前的大和旅社正在施工，業者今天以帷幕展現1939年的大和旅社外貌，...
位於屏東火車站前的大和旅社正在施工，業者今天以帷幕展現1939年的大和旅社外貌，彷彿重回1939年，讓路過的民眾驚豔不已。記者翁禎霞／攝影
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位於屏東火車站前的大和旅社正在施工，業者今天以帷幕展現1939年的大和旅社外貌，...
位於屏東火車站前的大和旅社正在施工，業者今天以帷幕展現1939年的大和旅社外貌，彷彿重回1939年，讓路過的民眾驚豔不已。記者翁禎霞／攝影
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歷史建築修復燈會

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