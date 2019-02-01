年味特輯！凌煙「家的味道」用傳統大灶重現兒時過年的回憶

2019-02-01 17:11 聯合新聞網 聯合數位文創



年，筆畫簡單卻蘊含萬千的一個字，乘載過往千年到現在的歷史傳承和飲食文化記憶。然時序輪轉至今，也應該要有屬於當代的生活方式。無論是獨自一人、新成立小家庭、或一大家族，在這一年一度珍貴的重要節日裡，從自己開始，留下自己珍視的年味。

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曾獲得百萬文學獎的作家凌煙，在她小時候的回憶中，老家的大灶一座有兩口，可置放一個大鍋與大鼎，大鍋裡隨時有滾燙的熱水，在寒冬時節讓下田工作的人回來就能有杯熱開水飲用，再擦個熱水澡暖身；大鼎用來煮食，鹹糜、麵猴（麵疙瘩）、米苔目等湯水料理，過年前農曆二十四送神後開始大掃除，阿嬤會搬出籠床（竹製大蒸籠）洗刷乾淨，等著炊甜粿、鹹粿過年。

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凌煙與鍾仁靖相識於臉書，仁靖家除了擁有一片自給自足的菜園之外，還擁有老宅新修的傳統大灶，常常在灶間燒柴蒸粄、烹飪各式客家料理。在過年期間，全家人也會聚在一起共同親手製作蘿蔔糕（客家人稱為「菜頭粄」），搭配各式客家吃法，或切厚片煎赤黃，沾客家桔醬或醬油膏，或把甜年糕切薄片放入抹薄油的鍋裡煎軟，中間放酸菜絲或冬瓜糖條捲起來，彼此分享屬於過年的滋味，家的凝聚力就是從傳統大灶開展的。

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凌煙前不久帶朋友去拜訪仁靖，在那個午後的灶間，讓她彷彿回到小時候成長的故鄉， 空氣中瀰漫著一股薄薄的煙霧與燒柴火的氣味，一再感動莫名的對朋友們嚷著：「這就是家的味道啊！」

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