太可愛的手上動物園～ 蕭邦動物世界系列腕表展
2019-02-01 14:25
聯合報 記者孫曼
╱即時報導
不論是許多人視為家人的寵物貓咪，或是令人心疼的瀕危北極熊，不可否認，不論男女老少，動物題材永遠深受歡迎。瑞士頂級珠寶腕表蕭邦（Chopard）從瑞士迎來一系列活潑精彩的動物世界系列腕表，以精湛的微型工藝為新年走春、出遊帶來全新的鑑賞體驗：即日起至2月10日（日）止將在台北101購物中心3F蕭邦精品店、2月12日（二）起至2月25日（一）止於台中大遠百1F蕭邦精品店； 2月27日（三）至3月10日（日）於台北遠東Sogo 敦化館1F蕭邦精品店展出。
蕭邦自2010年開始推出的動物世界系列，就以別出心裁的創意和特殊的珠寶與工藝技術，打造包括腕表與珠寶等充滿童趣與想像力的動物作品。此次展出亮點包在中華文化中象徵豐富美好的「貓熊」腕表，表盤上描繪圓潤俏皮的貓熊坐在雪白的地上啃著竹葉，立體圓潤的身軀鑲滿彩色鑽石，造型像繁星的竹葉點綴其間；可愛的「無尾熊」腕表則捕捉到無尾熊招牌的萌呆樣。另有企鵝、海豹、北極熊等可愛極地動物，造型生動如真，每只腕表均有3顆滑動鑽石，會隨手腕動作滑動，增添配戴上的趣味。
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