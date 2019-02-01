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太可愛的手上動物園～ 蕭邦動物世界系列腕表展

2019-02-01 14:25聯合報 記者孫曼╱即時報導

動物世界系列北極熊腕表，18K白金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重3.95克拉鑽...
動物世界系列北極熊腕表，18K白金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重3.95克拉鑽石與0.01克拉粉紅鑽，搭配3顆滑動鑽石，218萬3,000元，限量25只。圖／蕭邦提供
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不論是許多人視為家人的寵物貓咪，或是令人心疼的瀕危北極熊，不可否認，不論男女老少，動物題材永遠深受歡迎。瑞士頂級珠寶腕表蕭邦（Chopard）從瑞士迎來一系列活潑精彩的動物世界系列腕表，以精湛的微型工藝為新年走春、出遊帶來全新的鑑賞體驗：即日起至2月10日（日）止將在台北101購物中心3F蕭邦精品店、2月12日（二）起至2月25日（一）止於台中大遠百1F蕭邦精品店； 2月27日（三）至3月10日（日）於台北遠東Sogo 敦化館1F蕭邦精品店展出。

蕭邦自2010年開始推出的動物世界系列，就以別出心裁的創意和特殊的珠寶與工藝技術，打造包括腕表與珠寶等充滿童趣與想像力的動物作品。此次展出亮點包在中華文化中象徵豐富美好的「貓熊」腕表，表盤上描繪圓潤俏皮的貓熊坐在雪白的地上啃著竹葉，立體圓潤的身軀鑲滿彩色鑽石，造型像繁星的竹葉點綴其間；可愛的「無尾熊」腕表則捕捉到無尾熊招牌的萌呆樣。另有企鵝、海豹、北極熊等可愛極地動物，造型生動如真，每只腕表均有3顆滑動鑽石，會隨手腕動作滑動，增添配戴上的趣味。

動物世界系列貓熊腕表，18K玫瑰金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重3.97克拉鑽...
動物世界系列貓熊腕表，18K玫瑰金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重3.97克拉鑽石、0.01克拉紅寶石以及0.56克拉黑鑽，搭配3顆滑動鑽石，222萬7,000元，限量50只。圖／蕭邦提供
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動物世界系列無尾熊腕表，18K白金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重4.25克拉鑽...
動物世界系列無尾熊腕表，18K白金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重4.25克拉鑽石、0.16克拉棕鑽以及0.01克拉黑鑽，搭配3顆滑動鑽石，237萬2,000元，限量25只。圖／蕭邦提供
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動物世界系列海豹腕表，18K白金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重4.2克拉鑽石與...
動物世界系列海豹腕表，18K白金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重4.2克拉鑽石與0.01克拉黑鑽，搭配3顆滑動鑽石，202萬2,000元，限量25只。圖／蕭邦提供
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動物世界系列企鵝腕表，18K白金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重4.13克拉鑽石...
動物世界系列企鵝腕表，18K白金鑲鑽表殼、珍珠母貝面盤，鑲嵌總重4.13克拉鑽石、0.23克拉黑鑽以及0.01克拉黃鑽，搭配3顆滑動鑽石，208萬元，限量25只。圖／蕭邦提供
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北極熊珠寶無尾熊

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