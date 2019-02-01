bläk經典刮鬍刀 給你絕佳刮鬍體驗！

2019-02-01 17:11 聯合新聞網 有.設計 uDesign



韓國品牌bläk成立的使命以希望能將極致獨特的美學商品，融入生活當中。不僅從使用者的角度來體驗開發商品，依生產者的專業背景，提供符合實用機能與設計風格日用商品，在體驗使用中，依舊能傳遞愉悅的心情。致力推出能創造刮鬍前後帶來絕佳樂趣的美學良品。

圖/bläk提供。 分享 facebook

2017年5月 bläk推出全新系列「經典刮鬍刀」，其握柄的繽紛配色，連接著細膩質感的類金屬材質，巧妙地融合一體，對於初次踏入手動刮鬍刀世界，或期待新改變的使用者，提供擁有絕佳質感的刀柄。

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全新改良升級的德製5刀片款式，並加入維生素E和蘆薈，讓刮鬍時變得更加舒適柔暢。再搭配bläk經典舒適洗顏刮鬍膏，添加蘆薈萃取成分可以滋潤順滑您的鬍鬚，降低刮鬍時摩擦度及避免肌膚發炎，充分享受剃後肌膚的柔順滋潤感，刮鬍、潔淨一次完成。

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立式設計、置放其中的「bläk經典水波紋底座」更顯刮鬍刀的風格魅力。

此款鍍鉻材質的專用底座，其設計構想是來自於水波紋的原理。底部採用防滑矽膠，刮鬍刀可安穩放置，貼心隱藏式的漏水孔，讓您的刮鬍刀能在不接觸其他表面的情況下自然風乾，簡潔又衛生。

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除此之外，更提供兼具設計感及繽紛出色的修容修毛刀，針對送禮的需求亦提供bläk經典刮鬍刀禮盒套組，內容物包含全新改良升級的德製5刀片款式、經典舒適剃鬚膏、以及獨家設計款的水波紋底座，其精緻禮盒包裝，無論送禮自用兩相宜，是推出迄今最暢銷的組合，享受「極致美學的設計、絕佳刮鬍的完美體驗」盡在bläk。

立式設計、置放其中的「bläk經典水波紋底座」更顯刮鬍刀的風格魅力。

此款鍍鉻材質的專用底座，其設計構想是來自於水波紋的原理。底部採用防滑矽膠，刮鬍刀可安穩放置，貼心隱藏式的漏水孔，讓您的刮鬍刀能在不接觸其他表面的情況下自然風乾，簡潔又衛生。

除此之外，更提供兼具設計感及繽紛出色的修容修毛刀，針對送禮的需求亦提供bläk經典刮鬍刀禮盒套組，內容物包含全新改良升級的德製5刀片款式、經典舒適剃鬚膏、以及獨家設計款的水波紋底座，其精緻禮盒包裝，無論送禮自用兩相宜，是推出迄今最暢銷的組合，享受「極致美學的設計、絕佳刮鬍的完美體驗」盡在bläk。即日起2/28，在有.設計uDesign獨家預購 bläk全品牌9折 ，快來享受刮鬍刀的風格魅力。