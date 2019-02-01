迪奧搖滾釘製版氣墊粉餅 限量開賣1萬個

2019-02-01 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



韓國藝人Tiffany Young蒂芬妮的化妝包裡頭，已擁有迪奧最新的搖滾釘製版氣墊粉餅。Tiffany Young說，她一定隨身攜帶氣墊粉餅，因為方便隨時補妝。 迪奧/提供 分享 facebook 2017年推出的「迪奧超完美持久氣墊粉餅」，因清新柔霧的仙感妝效，讓美妝控愛不釋手，去年限量上市的亞洲限定皮革質感限量版，三個月內全台便搶購一空。今（1）日迪奧再推出「超完美持久氣墊粉餅 限量搖滾釘製版 SPF35 PA+++」，全台限量1萬個，三款色選全是適合亞洲女性的限定色號。

迪奧表示，「超完美持久氣墊粉餅 限量搖滾釘製版 SPF35 PA+++」是以高級訂製時裝秀配件為設計靈感，粉盒上以鉚釘點綴經典皮革質感籐格紋，搶攻女性隨身化妝包裡的最潮單品。

韓國藝人Tiffany Young蒂芬妮的化妝包裡頭，已擁有這款最新的限量搖滾釘製版氣墊粉餅。Tiffany Young說，她一定隨身攜帶氣墊粉餅，因為方便隨時補妝，同時在她的隨身化妝包裡頭，還會有維他命、電解質，以保持身體健康，同時還有她最喜愛的耳環配件和迪奧的883唇膏。

Tiffany Young還分享，她最喜愛「極簡」風格的妝容，能夠直接呈現好膚質的妝感，是她的最愛。因此，她覺得好的底妝產品，一定要添加有保養成分，不傷膚質的同時，還能透過上妝一邊保養呵護肌膚。