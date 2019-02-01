讓學習熱忱延續 專訪《教學的技術》作者王永福！

2019-02-01 17:11 聯合新聞網 聯合數位文創



根據從小到大的上課學習經驗，有不少人認為，教學就是老師把知道的知識用說的傳授給學生。不管是在學校求學，或職場進修，其實大多數學習者都能判斷，哪些是老師真正教得好？哪些是枯燥乏味居多？

頂尖講師及職業教練王永福（以下簡稱福哥）認為，成功的教學是「老師說得越少，學生學得越好」！在新書《教學的技術》中，他將12年來累積的教學祕訣全面大公開，從教學的情境出發，進行完整的討論，融合技術與經驗、實務與理論。

圖/頂尖講師及職業教練 王永福提供。 分享 facebook

談到這本書的起源是，有一次數字力財務教練MJ（林明樟）老師對福哥說：「你最強的地方是你的優勢，但也可能是困住你的劣勢。」這句話讓福哥思考許久，教學的技術是他的強項，但會不會因此限制了其他可能性？如果把自己教學的Know-How通通寫出來，讓中小學、大學、研究所，到企業內部與成人教育機構都用得上，絕對有助於改善當前教育學習的環境與氣氛，大幅提升學習效果。基於這個想法，有了這本《教學的技術》——福哥送給所有老師的禮物！

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始終如一，讓教學的熱忱延續。

台灣百大上市公司約70%左右曾邀請福哥擔任企業內訓講師，面對不同的產業，如何設計不同的教學內容？福哥表示，頂尖講師擅長一種課程。因為一位好老師並不是知識轉述者，他必須擁有豐富的實務經驗，才能教出一堂有靈魂的課程，而福哥始終如一，專注於「講師培訓」與「專業簡報」核心課程。

如何踏上職業講師之路。

職業講師與一般講師有何不同？儘管與學生相處的時間很短，仍能完成公司賦予的任務，讓學員真正學會某種觀念、知識、技巧，這就是職業講師獨到之處。福哥認為，若想成為台上的專業講師，要先問自己幾個問題：在成為職業講師接到案子前，能為這份理想堅持多久？在沒有資源情況下，如何開始？面對台下的專業人士，hold得住場面嗎？體力是否能負荷奔波、久站、密集上課……？有沒有足夠的教學熱情？專業能力是基本配備，而教學能力就是自己專業的展現。

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回歸生活初心，輕鬆斷捨離。

除了繁忙的職業講師生活外，私底下的福哥會在自己喜歡的領域深度鑽研，例如：牛排、義式咖啡、潛水等。看似忙碌的步調，對他來說，時間運用得剛剛好，其中的關鍵在於懂得放下。當面臨人生抉擇時，他不會什麼都想抓，而是排出心目中的優先順序，有些事情可以慢慢來。其實回歸初心，每個當下就能專注做好一件事情，享受每分每秒，因為並不是要對別人交代，而是自己快樂最重要。

「教學的技術 」講座-【台中場】

活動時間：2019/2/23(六)

活動地點：逢甲大學 第九國際會議廳(台中市西屯區文華路100號)

票價：888元(活動現場加送《教學的技術》(定價：450元)新書乙本)