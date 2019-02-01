豬年送小紅豬撲滿還附一元 麗寶樂園要吸人潮

2019-02-01 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



今年是豬年，遊樂區業者為了吸引人潮，要送遊客小紅豬撲滿，還附上一元硬幣。

台中麗寶樂園表示，2月2日到2月10日，樂園12歲以下兒童免費入園，消費滿百摩天輪半價。