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豬年送小紅豬撲滿還附一元 麗寶樂園要吸人潮

2019-02-01 11:21聯合報 記者游振昇╱即時報導

今年是豬年，遊樂區業者為了吸引人潮，要送遊客小紅豬撲滿，還附上一元硬幣。

台中麗寶樂園表示，2月2日到2月10日，樂園12歲以下兒童免費入園，消費滿百摩天輪半價。

探索樂園與天空之夢摩天輪，初一至初六將在開園時，每天限量發送小紅豬撲滿，內有一塊錢發財金，象徵一元復始、萬象更新。

麗寶樂園要送遊客豬撲滿。圖/業者提供
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麗寶樂園要送遊客豬撲滿。圖/業者提供
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發財金麗寶樂園

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