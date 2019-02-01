卡哇伊！細數飲品上出現的超萌「豬隊友」

2019-02-01 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



卡哇伊！飲品上出現超萌豬隊友。這可愛的畫面來自Sharetea的「圈圈豬香緹系列」，有超療癒的粉紅豬、小山豬陪你過好年。

圈圈豬香緹系列每杯均一價120元，做法是在珍珠鮮奶茶、鮮醇芋頭奶、極濃日式抹茶、極濃法式可可等4款熱飲的頂端鮮奶油上，放著獨家訂製的可愛粉紅豬或山豬造型棉花糖，乍看好像豬仔在洗泡泡浴，無辜表情看了好療癒。其中，「小山豬」為快閃限定版，限量300顆，僅以單日快閃販售(2/9、2/16)。

茶飲品牌CoCo也有新春限定的「金珠系列」，特選台灣地瓜，手工製成香甜Q軟的金珠，並結合熱賣經典飲品，象徵新年財到福到人團圓。新春快閃品項有「金珠奶茶」、「金芋滿堂」、「紅金寶」及「金珠拿鐵咖啡」，可愛又趣味的產品命名也引發網友熱烈討論，試賣３天已賣出近3萬杯。每杯40元起，當日售完為止。