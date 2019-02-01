許茹芸仙氣逼人 被封「樂壇界的觀世音」！

2019-02-01 17:12 聯合新聞網 聯合數位文創



剛滿足完網友們的期待，華語樂壇天后許茹芸日前與雙胞胎姐妹「理科太太」合體拍影片，最近動作頻頻又跟網紅界巨星「唐綺陽國師」、「這群人」的展瑞與木星以及「布萊克薛薛」等大牌YouTuber合作，逗趣kuso的內容讓大家看到更多不同樣貌的許茹芸。薛薛一見到琇琇就被她身上所散發的清新靈氣所震懾，稱琇琇不只是「仙女」，氣質優雅、仙氣逼人又如此神聖般存在，可說是「華語樂壇界的觀世音」，笑歪眾人！近日網路上流傳一支3分多鐘的「演唱會看點影片」，是來自歌迷們自製內容，集結出道這20多年來的經典片段回顧，更讓人期待即將在4月20日登場的「綻放的綻放的綻放」台北小巨蛋演唱會。其中，除了到底會唱哪些經典歌曲外，就是「表演嘉賓」了，對此琇琇賣個關子也禁不住大家一再地問，巧妙得說：「一直有在邀約，希望到時候會有不只一組嘉賓啦！」

圖/氣質優雅、仙氣逼人的華語歌壇天后「許茹芸」被封為「樂壇界的觀世音」。JUSTLIVE 就是現場提供。 分享 facebook

天后許茹芸終於要在4月20日舉辦「綻放的綻放的綻放」台北小巨蛋演唱會，實現當初與歌迷的諾言。為此，超有才的歌迷們自製出「演唱會看點影片」，裡面有感情豐沛深情的理由，像是：芸式唱腔的經典，都紀錄著我的青春回憶。你無法忘懷她的歌，因為曾在無法向任何人傾訴的夜裡，請求那歌聲代替你哭泣。珍藏的專輯封面還掛在牆上，遠看是她笑意不減的眼睛，近看是自己的指紋與回憶；還有改編歌詞歪樓版的理由「IE（愛意）不能動，還有什麼值得我心痛」。

更重要的是，在演藝圈人緣極好、又跟那麼多音樂人合作過且又是自己在「主場」台灣的第一場大型演唱會，「到底嘉賓會是誰？」也是讓網友們敲碗不已、相當期待的問題，歌迷也在影片中點出眾多好友當嘉賓。對此，仙女俏皮地說：「一直都有在跟演唱會音樂總監建騏老師討論這事，我們希望會有不只一組的嘉賓，也請大家再稍待一下下，4/20的演出絕不會讓大家失望的！」

許多人對於「許茹芸」都有既定的印象，網紅薛薛一見到她，就被仙女的氣場給震住，直說雙眼不敢直視，以許茹芸氣質優雅，再加上今天在音樂圈的地位，如此神聖般的存在簡直可尊稱為「樂壇界的觀世音」。許茹芸也解釋很多人好奇她的「芸式唱腔」，在當年的唱片宣傳操作上很喜歡「取名」，剛好當時出了〈如果雲知道〉這首歌，大家覺得跟「芸式唱腔」非常契合。後來出了〈日光機場〉時，剛好剪了一層一層頗有設計感的髮型，就被稱為「層芸頭」，很多事情都要跟「芸」扯上關係。

圖/「茹芸」得水！用「綻放的綻放的綻放」表達仙女現在狀態與人生不同階段的精彩。JUSTLIVE 就是現場提供。 分享 facebook

在這群人主持的節目上，許茹芸也應景現場寫了春聯，從字體中被展瑞看出許茹芸是個喜歡「嚐鮮、求新求變」的人，琇琇也解釋自己在每一張專輯都會有自己的想法，在人生的不同階段會有不同的概念。這次演唱會取做「綻放的綻放的綻放」是想表達自己現在的狀態，也想把這一路以來所有人生在不同階段的精彩都帶給大家。最後，主持人木星也創意寫上「茹芸得水」，祝福許茹芸在新的一年做什麼事都能如魚得水。【許茹芸「綻放的綻放的綻放」巡迴演唱會台北站演唱會將在2019年4月20日於台北小巨蛋舉辦，門票於KKTIX及全台全家便利商店綻放販售中】