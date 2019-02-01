美福飯店與頂級寢具合作 推「幸福同眠」住房專案

2019-02-01 01:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



台北美福大飯店宣布，與台灣優質上櫃羽絨大廠--光隆實業集團寢具自有品牌BBL Premium攜手合作，鑒於日前羽絨被住房專案反應熱烈，即日起至3月3日推出「輕彈羽絨幸福同眠」住房專案，雙人住宿每房NT$8,000+15.5%，可入住15坪高雅寬敞的行政客房（原價NT$16,170）。

房客可免費獲贈BBL Premium羽絨夏被一件（市價NT$28,000）或BBL Mayfull JIS25/75舒眠羽絨枕2顆（市價NT$12,500），以及BBL Premium 尊榮獨享85折優惠券乙張(有效期限至4月30日)，輕鬆簡單即可將五星寢具帶回家。

台灣優質上櫃羽絨大廠，國內寢具品牌首選 BBL Premium精選彈性高達700FP的特大朵高緯鴨絨，經8道精緻水洗製程、高溫殺菌、臭氧消毒、12道以上嚴格品管、4種物理與化學檢測分析，並添加甲殼素抗菌，搭配純棉表布與內層立體間隔工藝，提供羽絨含納空氣的空間，帶來蓬鬆柔軟，極致輕盈的頂級睡眠享受。

羽絨商品上還提供了安心羽絨吊卡，讓消費者可以通過掃描QR Code了解該羽絨製品所使用之羽絨種類、Fill Power 、特殊機能、清潔度等資訊，更清楚挑選需要的商品。BBL Premium於各大百貨均設有門市，此住房專案同步贈送BBL Premium 尊榮獨享85折優惠券乙張，如欲購買更多商品，可享VIP專屬優惠。