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美福飯店與頂級寢具合作 推「幸福同眠」住房專案

2019-02-01 01:39經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台北美福大飯店宣布，與台灣優質上櫃羽絨大廠--光隆實業集團寢具自有品牌BBL Premium攜手合作，鑒於日前羽絨被住房專案反應熱烈，即日起至3月3日推出「輕彈羽絨幸福同眠」住房專案，雙人住宿每房NT$8,000+15.5%，可入住15坪高雅寬敞的行政客房（原價NT$16,170）。

房客可免費獲贈BBL Premium羽絨夏被一件（市價NT$28,000）或BBL Mayfull JIS25/75舒眠羽絨枕2顆（市價NT$12,500），以及BBL Premium 尊榮獨享85折優惠券乙張(有效期限至4月30日)，輕鬆簡單即可將五星寢具帶回家。

台灣優質上櫃羽絨大廠，國內寢具品牌首選 BBL Premium精選彈性高達700FP的特大朵高緯鴨絨，經8道精緻水洗製程、高溫殺菌、臭氧消毒、12道以上嚴格品管、4種物理與化學檢測分析，並添加甲殼素抗菌，搭配純棉表布與內層立體間隔工藝，提供羽絨含納空氣的空間，帶來蓬鬆柔軟，極致輕盈的頂級睡眠享受。

羽絨商品上還提供了安心羽絨吊卡，讓消費者可以通過掃描QR Code了解該羽絨製品所使用之羽絨種類、Fill Power 、特殊機能、清潔度等資訊，更清楚挑選需要的商品。BBL Premium於各大百貨均設有門市，此住房專案同步贈送BBL Premium 尊榮獨享85折優惠券乙張，如欲購買更多商品，可享VIP專屬優惠。

如欲享受五星美味異國珍饌，台北美福大飯店即日起至6月30日則推出「美食饕客一泊二食」住房專案，雙人入住行政客房享專案價NT$8,800+10%（原價NT$16,170），每房提供彩匯自助早餐兩客以及可品嚐美食通用饗宴（價值最高NT$3,520），超值美食通用饗宴提供日式及義大利佳餚共五項多元選擇，囊括晴山日本料理雙人套餐（鐵板、火鍋、串燒三擇一）及GMT義法餐廳美國肋眼牛排雙人套餐或假日早午餐兩客。

BBL_Premium_舒柔羽絨枕。美福大飯店／提供
BBL_Premium_舒柔羽絨枕。美福大飯店／提供
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台北美福大飯店行政客房。美福大飯店／提供
台北美福大飯店行政客房。美福大飯店／提供
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