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常常罵閨蜜，但卻最可靠的星座TOP4　冠軍真的嘴超賤

2019-02-01 00:19聯合報 記者劉小川╱即時報導

身邊有一種閨蜜，平常對妳講話嘴超賤，而且常常罵妳，更愛東念西念，讓妳常常覺得煩心。不過當妳發生事情，如傷心的事情時，這閨蜜卻總是讓人覺得很可靠，因為她永遠都站在妳身邊，給妳最大的支持。

身邊有愛罵妳，但卻也最可靠的閨蜜嗎？圖／摘自pelexs
身邊有愛罵妳，但卻也最可靠的閨蜜嗎？圖／摘自pelexs
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來看看這些「嘴很賤，但卻很可靠」的星座TOP4排行榜，身旁的閨蜜上榜了嗎？

獅子座，真的是最霸氣又最靠譜的星座。圖／摘自pelexs
獅子座，真的是最霸氣又最靠譜的星座。圖／摘自pelexs
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第四名、獅子座

施子座，真的是最霸氣又最靠譜的星座，總是帶著正義感與維護感，讓身邊的人，可以安心地待在身邊；若獅子把妳當成自己最好的閨蜜，便會開始指責妳那裡應該改進，變得婆婆媽媽心態，就證明，獅子已經把妳放入她的心中了。

第三名、雙子座

以變化多端的雙子座，想要取得她的信任，不是一件簡單的事情，若要她真心的付出，那妳可得加把勁；但雙子一但對妳的言行舉止，不避諱的直言辱罵時，代表妳成功了走進她的內心，畢竟雙子只會覺得，妳為什麼要拐著彎做事情，才會有謾罵的行為出現。

雙子座很難搞，但如果她開始念妳，代表是好朋友了。圖／摘自pelexs
雙子座很難搞，但如果她開始念妳，代表是好朋友了。圖／摘自pelexs
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第二名、射手座

思考邏輯單純的射手座，總是把事情看得很簡單，若是她出現了叨念的情況，就代表妳怎麼把事情可以變得這麼複雜，讓她無法處理或招架，這也代表，她上心了。

牡羊座講話超賤，但也是最佳閨蜜。圖／摘自pelexs
牡羊座講話超賤，但也是最佳閨蜜。圖／摘自pelexs
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第一名、牡羊座

向來做事爽快直爽的牡羊座，把正義也看得很徹底，「妳對我好，我就對妳好」向來是他們的座右銘，所以，當她會出現罵妳的症頭，特別是嘴很賤的同時，就代表妳們是可以駕馭彼此的好朋友，互相提醒、提攜，這樣維持下去，不變閨蜜也難。

星座婆婆邏輯

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