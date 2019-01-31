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甜蜜情人節 午茶鬆餅升級、伊勢草莓塔回歸

2019-01-31 21:18聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

過完農曆春節，緊接著就是浪漫的2/14「西洋情人節」。慕里諾餐飲集團甜點品牌「杏桃鬆餅屋」與「安普蕾修Sweets」推出巧克力與草莓為主題的甜點與飲品，延續整個2月的浪漫氣息。

來自東京超人氣的杏桃鬆餅屋，2/9至2/28推出「濃情熔岩巧克力鬆餅雙人套餐」。今年以情人節不可缺少的濃情巧克力為概念，特製「濃情熔岩巧克力鬆餅」，將薄鬆餅均勻沾裹CACAO BARRY 58%苦甜巧克力、蘭姆酒與牛奶等調和製成的巧克力醬後堆疊，並於內層夾入酸甜適度的蔓越莓果醬，撒上核桃、莓果與白巧克力碎，最後放上新鮮飽滿草莓點綴；飲料則推薦同樣以CACAO BARRY 58%苦甜巧克力製作的「熱可可拿鐵」，藉由巧克力與牛奶調和，呈現冬天裡最療癒的組合。

而依據季節食材推出不同風味的「安普蕾修Sweets」起士塔專賣店，則於2/11至2/17推出升級版的「伊勢草莓起士塔」、「苦甜巧克力起士塔」。使用日本三重縣伊勢地區的章姬品種草莓特製的「伊勢草莓起士塔」，將草莓特製的起士內餡，藏入草莓庫利凍，呈現酸甜滋味；而「苦甜巧克力起士塔」則是將法國巧克力與99%巧克力調和為濃郁巧克力起士內餡。幸福感十足的巧克力搭配酸甜草莓組合享88折優惠。不管是鬆餅或起士塔，都讓情人們一起甜蜜過節。

濃情熔岩巧克力鬆餅雙人套餐，售價520元(含2杯飲品)。圖／業者提供
濃情熔岩巧克力鬆餅雙人套餐，售價520元(含2杯飲品)。圖／業者提供
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3入伊勢草莓起士塔與3入苦甜巧克力起士塔組合，特價343元。圖／業者提供
3入伊勢草莓起士塔與3入苦甜巧克力起士塔組合，特價343元。圖／業者提供
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巧克力甜點情人節

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