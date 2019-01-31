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把握最後衝刺 年終獎金就是要送她情人節包款

2019-01-31 20:04聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

引頸期待的農曆新年就要來臨，緊接著就是西洋情人節，趁著年終獎金還在手上，把握最後黃金時段，為心愛的她選禮物，各式洋溢粉紅泡泡、火紅熱情或是別出心裁的包款與小物，都可以讓她度過一個感動的情人節。

●粉紅色 不出錯的浪漫選擇

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）以率真的手法，將巴黎藝術橋的愛情鎖釦鑲嵌在心型包款上，展現直接說愛妳的浪漫心意。作為精緻點綴、也是永不分離的象徵，New Wave系列心型包款以標誌的絎縫皮革設計，附可拆卸肩背帶、皮革手提帶，以及可當腰包使用的背面環圈，相當實用，愛情鎖系列（LV Love locks）靈感來自「藝術橋（Pont des Arts）」，將戀人到此一遊的掛鎖做為包款裝飾，牢牢鎖住彼此的心，輕甜的粉紅色更顯俏麗年輕。

英國品牌MULBERRY則是用水晶淺粉色小型Harlow學院包，作為情人節傳情手袋，手柄處纏繞的印花絲巾，浪漫優雅，同時推出相當可愛的粉紅皮革愛心吊墜。相較之下，MCM的水晶包款則是浮誇閃耀到極點，Soaring Heart手袋像是鑲嵌粉紅泡泡，符合讓愛翱翔的包款名稱，以珍稀蛇皮打造，擷取飛行官勳章為靈感，鑲飾堆疊施華洛世奇水晶，閃亮動人的超大顆愛心，適合送給備受寵溺的另一半。LOEWE的經典Puzzle也推出政治正確的桃紅色與粉紅色，並且是當下最流行的迷你包款，在雋永的結構線條中，以粉彩色柔化了包款的輪廓。

●艷紅色 熱情不滅的宣言

火紅色的包款則象徵情人的熾烈之心，CELINE的C Charm水桶後背包款，擁有寬敞的收納空間、拉鍊內袋，束口處綴以可拆式的C字母金屬吊飾，格紋包身與抽繩設計，都具經典樣貌，是實用、不退流行的選擇。

MCM的絲絨系列則有冶艷性感的風格，適合送給個性女孩，Velvet Crystal Studs後背包以天鵝絨面料打造奢華手感，透過絎縫將鉚釘與施華洛世奇水晶縫紉為品牌M字圖樣，打造華麗的品味。

●繁花色彩 性格戀人愛不釋手

DIOR運用經典的Toile de Jouy法式印花圖騰轉變為鮮紅色彩，象徵戀人間的濃情愛戀，茂盛的繡球花代表著飽滿與富足，融合經典Oblique斜紋織帆布，不論是酒紅色的Book托特包、Saddle馬鞍包或休閒鞋款，都適合送給自信迷人的另一半。

LOEWE則以熱賣的Gate包款結合品牌的編織工藝，帶來極富海洋度假情懷的編織款Gate包，讓所有女孩眼睛一亮，是好感度百分百的情人節禮物。而女孩們想送男友回禮、或是要送禮給喜愛男裝的型格女孩，ISSEY MIYAKE MEN的東方情人節賀禮則相當適合，用和菓子作為包裝概念的情人節彩襪，就像小點心一樣的精緻包裝，第一眼就讓人喜愛，紫色、橘色、卡其色的格織採襪，有著陪你走到天涯海角的深意，是貼心的別緻小禮。

路易威登New Wave Heart Love Lock手袋，售價76,500元...
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情人節愛情愛心

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