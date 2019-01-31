春節連假逛藥妝店這樣買最划算！看清各店營業時間以免白跑

2019-01-31 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



春節9天連假如果沒有旅遊計畫，逛街撿便宜也是不錯的選擇，各家藥妝店針對過年檔期推出限量福袋、春節禮盒、折扣下殺等不同的優惠活動，因為門市遍及全台，各家分店春節營業時間除了直接在門市貼公告之外，建議消費者可先上官網或粉絲團查詢，以免白跑。

●松本清

位於台北忠孝敦化店的松本清台灣一號店除夕營業至晚上6點，大年初一至初三營業至晚上7點，其餘正常營業；台北

誠品南西的百貨一號店除夕營業至晚上6點、初一至初三營業至晚上10點30分，其餘正常營業。

今年是松本清首度在台灣過年，推出LINE＠會員限定封館紅包折扣，凡於收到訊息日期內至松本松購物即可享全館優惠驚喜折扣，一年一檔，不必飛出國就在台灣一次購足多款來自日本的好物。

●屈臣氏

全台總店數超過570家的屈臣氏因為門市較多，春節各店營業時間將直接在門市貼公告，並無提供官網查詢，消費者只能自己跑一趟確認。

即日起至2月27日屈臣氏推出700件商品任挑任選2件5折、全店折扣後消費滿1,500元送100元商品提貨券、醫美商品折扣後滿2,800元送300元商品提貨券、面膜全系列折扣後消費滿488元送88元商品提貨券、精選髮類品牌7.9折起等多重優惠，即日起至2月13日消費滿588元再送「豬」你好運包，包包有獎、好禮雙重送，有機會獲得麥當勞薯餅或McCafe特選黑咖啡買1送1兌換券，點選屈臣氏LINE官方帳號內「抽紅包」選項並輸入「豬」你好運包中的通關序號，有機會獲得最高888元購物金。

●康是美

春節期間門市營運時間會依商圈不同做微調，詳細各店營業時間可於2月1日起至官網查詢。限量1萬個福袋已全部賣完。

2月1日至2月7日農曆春節期間到店購物滿500元，可參加袋袋有獎的「諸事美力好運抽抽樂」活動，首獎為7-ELEVEN禮券8,800元，還有多項2人同行餐券；2月2日至2月6日登入康是美App，天天有機會抽50元現金折價券。

●Tomod’s

一般門市除夕當日營業至晚上6點，其餘年假期間營業時間照常；商場店則隨商場營業時間調整。

Tomod’s即日起至3月6日推出眾多精選商品買1送1，會員獨享單筆消費滿499元登錄發票即可抽雙人電影票，購買P＆G寶僑商品滿299元可抽dyson圓筒式吸塵器等大獎，超人氣植萃品牌BOTANIST植物學家系列指定商品可享驚喜優惠；2月28日前購買巴黎萊雅及媚比琳商品滿688元送玩美刮刮卡一張，最大獎將送出亞洲不限航點單人來回機票。所有抽獎券及刮刮卡數量有限、送完為止。

●日藥本舖

除夕營業時間為上午9點30分至晚上6點，部分門市依百貨賣場時間為準；2月4日初一開始恢復正常營業，湖光、南昌門市初一及初二不營業，部分門市依百貨賣場春節營業時間為準。以上如有異動，以日藥本舖官網公告為準。

日藥本舖推出限量5萬張的「豬事大吉好運刮刮樂」，消費滿888元即可獲得，共有三重中獎機會，第一區有機會刮出折扣優惠，第二區人人有獎，包含日本夢幻品牌ECONECO側背包、特定保健品提貨券500元、會員點數100萬點等超值好禮，第三區集滿「日、藥、本、舖」即可將市價32,500元的iPhone XR帶回家。

新春超值限量福袋於2月1日開賣，共有三種售完為止，內容包括赴日必買的蒸氣舒緩眼罩、春節遊玩必備足底舒適貼、超熱銷膠原蛋白乳霜、明星商品保濕面膜等，每袋至少8樣商品及1張加碼刮刮卡，市價1,888元起、特價888元，還有機會刮中1萬元現金。