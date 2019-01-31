小白盒太燒～香奈兒氣墊粉餅有珍珠光 加碼上妝神器

2019-01-31 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



看到雙C Logo就被燒到嗎？香奈兒（CHANEL）這回又要加碼生火了，新推出「珍珠柔光美白防曬氣墊粉餅SFP 30／PA+++」，潔亮小白盒外型，一打開就愛上了，且考慮到氣墊粉餅上妝順手度，香奈兒加碼推出「斜角粉撲」，被稱為上妝神器，臉部任何部位都能完美上妝，還有白色雙C Logo，補妝拿出來，就是姐妹間的焦點。 香奈兒珍珠柔光美白防曬氣墊粉餅，小白盒設計好燒啊。記者劉小川／攝影 分享 facebook

香奈兒這款珍珠柔光美白防曬氣墊粉餅，有著光澤潤透，又不厚重的清爽感，拍打上妝時，能感受到輕透水嫩感，不會感到粉感過重。到了春夏季更要用這款防曬氣墊粉餅，SPF30／PA+++能對抗紫外線，是女生春夏包包裡必備的彩妝神器。 珍珠柔光美白防曬氣墊粉餅，共五色、2,200元／氣墊粉芯11g、售價1,650／防曬氣墊粉撲、250元。記者劉小川／攝影 分享 facebook

春夏補妝時，總害怕妝感越來越厚重，但實際使用香奈兒氣墊粉餅，特殊珍珠柔光的粉嫩質地，內含有陶瓷複合物及天然甘草成分，可立即淨亮膚色，隨時補妝都可以一拍即上超服貼，這回一口氣推出5色，氣墊粉餅售價2,200元、粉芯1,650元。 多角度的斜角設計，抓粉效果好，讓妳上粉零死角。記者劉小川／攝影 分享 facebook 斜角粉撲有質感握柄設計，上妝抓握最佳神器、1,100元 。記者劉小川／攝影 分享 facebook

「斜角粉撲」更是值得入手的新品，一般氣墊粉餅的粉撲，在上妝時都覺得臉上的邊邊角角推不勻，多角度的斜角粉撲，咬粉效果好，針對鼻翼、眼角還能特別加強，而且粉撲與把手可以拆開清洗，兼顧方便清潔與時尚感，售價1,100元。