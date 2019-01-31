周冬雨穿一身紅 呼應LONGCHAMP東方喜氣年

2019-01-31 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LONGCHAMP推出農曆新年的應景紅色包款，周冬雨搶先選用，以BURBERRY恤衫配襯，一身喜氣洋洋；凱亞葛柏（Kaia Gerber）也以2019春夏系列的服裝穿出紅色狂野的氛圍，新款手袋也呼應東方節慶，以紅色作為主打。

品牌這兩季受歡迎的Amazone手袋系列，以時髦外型和大容量為特色，周冬雨選用的是紅色縫襯小羊皮手袋，可斜背也可變換為當前最流行的腰包；代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）也背上同款紅色手袋，在攝影師Mikael Jansson掌鏡下，展現奔放的動感，以豹紋流蘇肩背帶的小羊皮荷蓬包，帶來狂野熱鬧的氣氛，在全新2019春夏系列形象廣告中，點題當季主題的流蘇配件或服裝。