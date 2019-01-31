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財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

周冬雨穿一身紅 呼應LONGCHAMP東方喜氣年

2019-01-31 18:14聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

LONGCHAMP推出農曆新年的應景紅色包款，周冬雨搶先選用，以BURBERRY恤衫配襯，一身喜氣洋洋；凱亞葛柏（Kaia Gerber）也以2019春夏系列的服裝穿出紅色狂野的氛圍，新款手袋也呼應東方節慶，以紅色作為主打。

品牌這兩季受歡迎的Amazone手袋系列，以時髦外型和大容量為特色，周冬雨選用的是紅色縫襯小羊皮手袋，可斜背也可變換為當前最流行的腰包；代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）也背上同款紅色手袋，在攝影師Mikael Jansson掌鏡下，展現奔放的動感，以豹紋流蘇肩背帶的小羊皮荷蓬包，帶來狂野熱鬧的氣氛，在全新2019春夏系列形象廣告中，點題當季主題的流蘇配件或服裝。

創意總監Sophie Delafontaine春夏靈感來自七○年代的風尚，有著巴黎的優雅與加州的悠閒，並且向傳奇超模Veruschka von Lehndorff與Anita Pallenberg致敬，在加州出生的坎達爾珍娜也流露自然優雅的氣息，在春夏形象中身穿Ikat紮染工藝圖紋的透視動物印花麂皮流蘇夾克裙、角鬥士涼鞋，展現自由野性的女人味。

Mademoiselle Longchamp Rock酒紅色斜背袋，售價38,3...
Mademoiselle Longchamp Rock酒紅色斜背袋，售價38,300元。圖／LONGCHAMP提供
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Amazone Matelassé系荷篷包紅色XS尺寸，售價31,100元。圖／...
Amazone Matelassé系荷篷包紅色XS尺寸，售價31,100元。圖／LONGCHAMP提供
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周冬雨斜背Amazone Matelassé紅色腰包。圖／LONGCHAMP提供...
周冬雨斜背Amazone Matelassé紅色腰包。圖／LONGCHAMP提供數位用圖
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Mademoiselle Longchamp以天真童趣的視角傳遞時髦感。圖／LO...
Mademoiselle Longchamp以天真童趣的視角傳遞時髦感。圖／LONGCHAMP提供
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Roseau Essential紅色肩背包，售價28,600元。圖／LONGCH...
Roseau Essential紅色肩背包，售價28,600元。圖／LONGCHAMP提供
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周冬雨斜背Amazone Matelassé紅色腰包。圖／LONGCHAMP提供...
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周冬雨斜背Amazone Matelassé紅色腰包。圖／LONGCHAMP提供...
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Roseau Essential紅色手拿包，售價4,700元。圖／LONGCHA...
Roseau Essential紅色手拿包，售價4,700元。圖／LONGCHAMP提供
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坎達爾珍娜拍攝形象圖展現春夏季的流蘇主題。圖／LONGCHAMP提供
坎達爾珍娜拍攝形象圖展現春夏季的流蘇主題。圖／LONGCHAMP提供
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凱亞葛柏配戴Amazone春夏新款流蘇荷蓬包搭配L新品服裝，洋溢嬉皮叛逆的自由。...
凱亞葛柏配戴Amazone春夏新款流蘇荷蓬包搭配L新品服裝，洋溢嬉皮叛逆的自由。圖／LONGCHAMP提供
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