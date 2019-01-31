Jo Malone又有新玩法！香氛調合盤隨身補香更優雅

2019-01-31 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Jo Malone之所以如此讓人著迷，除了獨樹一格的香氣之外，獨創的香氛糅合藝術（Fragrance Combining）讓每款香氛不僅可單獨使用，更能利用2款以上的香氛搭配糅合，創造出更富層次感的全新氣息。2019年Jo Malone再次突破香氛糅合極限，推出業界第一款香氛調合盤，可同時裝入兩款調香膏隨身攜帶，2月4日起全球同步上市。

Jo Malone香氛調合盤採用體積小巧的曜岩黑方形磁盒，附有專用保護袋，可放入口袋或包包，盒內為雙層磁吸式盤狀設計，可自行挑選2款調香膏裝入；調香膏以純淨蜂蠟為配方成分基礎，質地輕盈滑順，共有青檸羅勒與柑橘、羅勒與橙花、黑石榴、英國梨與小蒼蘭、黑莓子與月桂葉、杏桃花與蜂蜜、牡丹與胭紅麂絨、含羞草與小荳蔻、鼠尾草與海鹽、烏木與佛手柑等10款精選香氣。