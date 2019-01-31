號稱原裝進口竟是台灣分裝 食藥署規範得明確標示

2019-01-31 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



食品藥物管理署今（31日）預告「國內分裝或改裝者之輸入之化妝品，其外包裝或容器應加刊標示台灣分裝或台灣改裝之等同詞句」草案，最快今年5月2日公告，明年5月2日正式上路，屆時違者將可開罰最高100萬元。圖為藥妝店的化妝品廣告。 聯合報系資料照 分享 facebook 打著日本原裝、英國原裝等稱號，吸引民眾購買化妝品，但事實上台灣許多化妝品號稱是原裝進口，都是業者進口大分量包裝後來台分裝，食品藥物管理署今預告「國內分裝或改裝者之輸入之化妝品，其外包裝或容器應加刊標示台灣分裝或台灣改裝之等同詞句」草案，最快今年5月2日公告，明年5月2日正式上路，屆時違者將可開罰最高100萬元。

食藥署醫粧組科長張家榮表示，化妝品外包裝或容器，應該要明確標示品名、用途、用法等，為了要便利消費者辨識產品的來源，以及避免業者隨意號稱是原裝進口，規定要求業者，未來在化妝品的外包裝上，若是來台分裝或是來台後改裝外包裝，必須要依規定標示「台灣分裝」或「台灣改裝」之相同的詞句。

除了外包裝得明確標示分裝與改裝以外，同步也預告訂定「化妝品外包裝、容器、標籤或仿單之標示規定」，產品的淨重或容量規範化妝品標示字體大小，以及外包裝或容器過小，得於標籤、仿單或其他方式標示情形。

化妝品的成分名稱由含量高至低排列標示方式；規範產品製造日期及有效期間等事項應以壓印、不褪色油墨或打印方式標示，其以標籤標示者，應與所有標示事項印刷或打印在同一張標籤上。

張家榮表示，預告期間為60天，預計最快今年5月2日正式公告，公告後會給業者1年的時間調整外包裝，預計從明年5月2日起，將全面正式上路，屆時違者將依法開罰1萬元以上、100萬元以下的罰鍰，且可以按次處罰，情節重大者可處1個月以上、1年以下的停業處分，或是勒令停業等。