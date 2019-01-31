辣控必吃「酸辣油潑麵」！蔥月有2種湯、4種麵自由配

2019-01-31 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



新葡苑餐飲於微風台北車站新開設「蔥月」餐廳，於1月31日正式開幕。店內除了供應有口味傳統的中式拉麵、南北點心外，甚至還有源自陝西的「ㄅㄧㄤ、ㄅㄧㄤ、麵」，寬若皮帶，再配上特製辣油，吃起來辛辣有味，適合重口味饕客挑戰。店內也針對開幕，推出飲品買1送1、滿額送小菜等優惠。

蔥月為新葡苑旗下第4個品牌，主打價格親民的餐點料理。店內共50坪，規劃65席座位。在半開放的廚房內，顧客可以直接看見師傅對著麵團進行搋、摔、抻等動作，讓白胖的麵團逐漸成為各種不同種類的手工麵體，尤其用力摔麵團時所發出的巨大聲響，也讓人感受到手工製麵的氣勢。

其中冠軍清燉牛尾拉麵，採用澳洲牛尾作為主角，並加入蟲草花清燉，過去曾獲得2008年牛肉麵節的清燉牛肉麵組冠軍，每份售價250元。而以ㄅㄧㄤ、ㄅㄧㄤ、麵為基礎所製作的陝西酸辣油潑麵，同樣使用傳統技法，製作成寬若皮帶的長麵條，並加上多種辛香料，攪拌之後整碗麵紅通通，吃起來更是勁辣夠味，每碗售價120元。

菜單上，另供應有四川擔擔麵、老北京炸醬麵、紅燒牛肉麵、海鮮沙茶拉麵等各式乾湯麵，售價約120～200元左右。顧客也可以照個人喜好，選擇搭配牛骨、豬骨高湯，還有寬、細、韭葉與刀削等4種手工麵體，創造個人化的客製化拉麵。其他還有如上海排骨菜飯、上海小籠包、大餅捲牛肉、韭菜盒等飯點、麵食點心，增加消費者不同選擇。

業者表示，主廚於開店前，特別赴山西半年學習麵點。店內的麵條經過反覆摔擲、繞麻花等工法，毛細孔細緻，口感佳又耐煮；其中陝西酸辣油潑麵也針對辣度、鹹度、油度進行調整，更符合台灣人的口味。另外至2月10日期間，店內飲品買1送1，消費滿300，另贈小菜兌換券。