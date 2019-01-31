潔西卡雀絲坦把太陽和極光戴身上 伯爵新珠寶也太美

2019-01-31 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



巴黎高級訂製服走秀發表結束後，許多珠寶品牌也都會趁著貴客雲集的這個時候，發表全新的頂級珠寶創作，讓來看秀訂製服裝的嘉賓也能鑑賞、甚至選購搭配服裝的珠寶。伯爵（Piaget）繼2018年7月首發以北國風光為主題的Sunlight Escape高級珠寶腕表系列後，今年1月再度詮釋這令人目眩神迷的冰封國度，以珠寶的語彙訴說大自然之美。這次共發表17件新作品。由品牌大使、影后潔西卡雀絲坦率先詮釋的溫暖之光（Warming Lights）系列，薈萃頂級珠寶工藝與製表經驗，White Sun 腕表鑲嵌12顆風箏式切割美鑽和81顆明亮式切割美鑽，搭配「宮廷式」手工雕刻白金裝飾，創造炫目的放射效果， 向北地的驕陽與白虹致敬。