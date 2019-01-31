潔西卡雀絲坦把太陽和極光戴身上 伯爵新珠寶也太美
巴黎高級訂製服走秀發表結束後，許多珠寶品牌也都會趁著貴客雲集的這個時候，發表全新的頂級珠寶創作，讓來看秀訂製服裝的嘉賓也能鑑賞、甚至選購搭配服裝的珠寶。伯爵（Piaget）繼2018年7月首發以北國風光為主題的Sunlight Escape高級珠寶腕表系列後，今年1月再度詮釋這令人目眩神迷的冰封國度，以珠寶的語彙訴說大自然之美。這次共發表17件新作品。由品牌大使、影后潔西卡雀絲坦率先詮釋的溫暖之光（Warming Lights）系列，薈萃頂級珠寶工藝與製表經驗，White Sun 腕表鑲嵌12顆風箏式切割美鑽和81顆明亮式切割美鑽，搭配「宮廷式」手工雕刻白金裝飾，創造炫目的放射效果， 向北地的驕陽與白虹致敬。
晶瑩幻境（Exalting Sights）則為伯爵著名的工藝手鐲增添新作：Frosted Star 靈感來自完美對稱、無限綿延的雪花晶體，以8顆方形切割的黑色蛋白石環繞中央5.12克拉的枕形切割馬達加斯加藍寶石，手鐲則以全新的「霜花」圖案宮廷式雕刻工藝裝飾 。舞動之夜 （Dancing Nights）系列則再度與鑲嵌藝術大師Rose Saneuil合作 Green Aurora手鐲與耳環，由細黑麥草秸稈，歐洲角梁木和梧桐木等多種草木貼片細工鑲嵌呈現北極光的絲絲律動。
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