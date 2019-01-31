脫單就靠這餐！3大西餐廳西洋情人節套餐全攻略

2019-01-31 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



農曆過年後沒幾天就是西洋情人節，由於今年正好遇到周間，可以提前準備慶祝，或是趁機告白脫單。Jamie’s Italian、莫爾頓、茹絲葵牛排館等業者，針對節日推出西洋情人節大餐，包含套餐及隨選菜單選擇，價位則是從2,690元到6,890元間。

1.Jamie’s Italian

看準西洋情人節商機，Jamie’s Italian在2月14日當天推出限量的生生世世情人饗宴，除了有義式冷肉盤、野菇奶油濃湯及甜菜根鮭魚起司麵包等3選2前菜，還有香檸地中海海鮮燉飯、黑松露白醬寬麵或招牌風味蒜蝦細扁麵3選1、火烤肋眼牛排、香烤鱸魚或秘製烤雞肉3選1，以及甜點熔岩巧克力或覆盆莓蛋白霜餅等，總共可吃到4道菜。

Jamie’s Italian表示，此次推出的限量生生世世情人饗宴，每套4道菜定價3,344元，象徵兩人生生世世愛相隨。同時會附贈一瓶名為Amortentia的調酒，採用奇幻小說《哈利波特》中的愛情魔藥之稱的經典調酒，幫戀人們的戀情加溫。此外，還仔細看專屬的愛情魔藥，還有機會拿到價值8,000元的住宿券。

2.莫爾頓牛排館

想抓住一個人的心，先抓住胃，莫爾頓牛排館首度打破約會只能吃套餐慣例，於2月14日情人節當天推出莫爾頓情人節隨選經典菜單，可以自由選擇各種經典美味餐點，開胃菜、湯或沙拉、頂級牛排、經典主餐到配菜，合計多達27種菜色可供選擇，每人低消3,988元起。另針對友達以上、戀人未滿，或是羞於表達情意的情人，推出期間限量調酒，粉紅色調，喝起來酸中帶甜，隨杯附贈「Will you be mine」，趁機表達心意吧！

3.茹絲葵經典牛排館

茹絲葵經典牛排館從2月11日到2月17日間推出情人節套餐，節慶套餐中可依個人喜好選擇菲力、頂級肋眼、紐約、菲力牛排奧斯卡或是豪華雙人套餐組合頂級牛排搭配新鮮活龍蝦，價位從2,690元到2,990元，特別套餐售價6,890元起，不僅可吃到美味牛排外，還能品嘗台灣頂級威石東酒莊白中白氣泡酒，純手工經典傳統釀造法，將台灣風土保存於金黃玉液之中，可嘗到台灣水果風味，僅在餐廳內期間限定品嘗，同時贈送獨家青木定治的特製禮盒，可提前預約訂位。