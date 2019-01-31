親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
春節資訊大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

評／動物虐待，是施虐者控制受虐者的殘酷手段！

脫單就靠這餐！3大西餐廳西洋情人節套餐全攻略

2019-01-31 16:53聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

農曆過年後沒幾天就是西洋情人節，由於今年正好遇到周間，可以提前準備慶祝，或是趁機告白脫單。Jamie’s Italian、莫爾頓、茹絲葵牛排館等業者，針對節日推出西洋情人節大餐，包含套餐及隨選菜單選擇，價位則是從2,690元到6,890元間。

1.Jamie’s Italian

看準西洋情人節商機，Jamie’s Italian在2月14日當天推出限量的生生世世情人饗宴，除了有義式冷肉盤、野菇奶油濃湯及甜菜根鮭魚起司麵包等3選2前菜，還有香檸地中海海鮮燉飯、黑松露白醬寬麵或招牌風味蒜蝦細扁麵3選1、火烤肋眼牛排、香烤鱸魚或秘製烤雞肉3選1，以及甜點熔岩巧克力或覆盆莓蛋白霜餅等，總共可吃到4道菜。

Jamie’s Italian表示，此次推出的限量生生世世情人饗宴，每套4道菜定價3,344元，象徵兩人生生世世愛相隨。同時會附贈一瓶名為Amortentia的調酒，採用奇幻小說《哈利波特》中的愛情魔藥之稱的經典調酒，幫戀人們的戀情加溫。此外，還仔細看專屬的愛情魔藥，還有機會拿到價值8,000元的住宿券。

2.莫爾頓牛排館

想抓住一個人的心，先抓住胃，莫爾頓牛排館首度打破約會只能吃套餐慣例，於2月14日情人節當天推出莫爾頓情人節隨選經典菜單，可以自由選擇各種經典美味餐點，開胃菜、湯或沙拉、頂級牛排、經典主餐到配菜，合計多達27種菜色可供選擇，每人低消3,988元起。另針對友達以上、戀人未滿，或是羞於表達情意的情人，推出期間限量調酒，粉紅色調，喝起來酸中帶甜，隨杯附贈「Will you be mine」，趁機表達心意吧！

3.茹絲葵經典牛排館

茹絲葵經典牛排館從2月11日到2月17日間推出情人節套餐，節慶套餐中可依個人喜好選擇菲力、頂級肋眼、紐約、菲力牛排奧斯卡或是豪華雙人套餐組合頂級牛排搭配新鮮活龍蝦，價位從2,690元到2,990元，特別套餐售價6,890元起，不僅可吃到美味牛排外，還能品嘗台灣頂級威石東酒莊白中白氣泡酒，純手工經典傳統釀造法，將台灣風土保存於金黃玉液之中，可嘗到台灣水果風味，僅在餐廳內期間限定品嘗，同時贈送獨家青木定治的特製禮盒，可提前預約訂位。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Jamie’s Italian在2月14日當天推出限量的生生世世情人饗宴，每套3...
Jamie’s Italian在2月14日當天推出限量的生生世世情人饗宴，每套3,344元。圖／Jamie’s Italian提供
分享
莫爾頓牛排館首度打破約會只能吃套餐慣例，於2月14日情人節當天推出莫爾頓情人節隨...
莫爾頓牛排館首度打破約會只能吃套餐慣例，於2月14日情人節當天推出莫爾頓情人節隨選經典菜單。圖／莫爾頓牛排館提供
分享

情人節愛情甜點

相關新聞

潔西卡雀絲坦把太陽和極光戴身上 伯爵新珠寶也太美

2019-01-31 16:58

單日狂賣兩千片 Lady M台中快閃店再推獨家禮盒

2019-01-31 16:42

美得不像話！Nike和adidas為女孩們打造夢幻配色跑鞋

2019-01-31 16:33

有年味！阿聯酋台北飛杜拜 機上推炮竹果盤、橘子甜點

2019-01-31 16:30

新技術創作頂級珠寶 女星紅毯頂級愛牌奢華攜手

2019-01-31 16:20

這種時尚你懂嗎？女星、超模瘋狂愛穿牛仔褲靴子

2019-01-31 16:04

ELLA陳嘉樺千萬珠寶 貴氣稱霸《大三元》首映

2019-01-31 15:57

大阪新世界「串炸達摩」 2月底退出台灣

2019-01-31 15:01

LV智能表再進化！個人風格更強烈還能監看空汙

2019-01-31 15:00

新光三越春節必拍景點 裝置藝術、天使翅膀拍賀歲美照

2019-01-31 14:28

RIMOWA聯手AMBUSH顛覆經典旅行箱 潮到設計師搶先曬圖

2019-01-31 14:28

持一卡通至日本澀谷東急旅服中心 換TOKYU HANDS等優惠

2019-01-31 14:21

到底要多懶！無印良品懶骨頭再出新尺寸 躺了不想起來

2019-01-31 14:05

情人送迪麗熱巴廣告款當禮物 就是對妳最好的讚美

2019-01-31 13:12

阿聯酋航空賀新年 新春佳餚不停歇

2019-01-31 12:52

春節飯店餐飲暢旺 台北晶華推100萬現金禮券搶客

2019-01-31 12:36

大同寶寶豬年限量小提燈 大同3C門市單筆滿額送

2019-01-31 12:28

生活市集首開發票千萬特獎 創業家限時活動慶賀

2019-01-31 11:31

RIMOWA聯名AMBUSH旅行箱 潮到設計師搶先曬圖

2019-01-31 11:23

向普希金特展致敬 黃色書刊把《勇者系列》畫進名畫！

2019-01-31 10:42

普希金博物館倒數一個月 謝哲青大推：錯過可惜！

2019-01-31 10:41

全球最賺性感名模 連「金龍」耳環都能輕鬆駕馭

2019-01-31 09:47

udn買東西2019開運購物密技搶先看 年節七大注意事項不可不知

2019-01-31 09:38

美國演員工會獎／女星走紅毯 一片金光黨

2019-01-31 00:57

LOUIS VUITTON 愛情鎖鑲嵌甜蜜 情人節 包款

2019-01-31 00:51

LOUIS VUITTON早秋 系列 包羅萬象的多元

2019-01-31 00:48

豬小弟激發創意 造型討喜多變

2019-01-31 00:02

住飯店也能玩新年！晶華年貨市集 再送百萬紅包

2019-01-30 23:12

日本棒棒泡芙前進桃園 期間限定版升級登場

2019-01-30 22:16

大年初一巨城獻禮 開運紅包588

2019-01-30 22:10

這家北市相親名店 與新北智光商工產學合作

2019-01-30 21:10

網友說她太瘦 「不喜歡就別煩我」席琳狄翁霸氣回應

2019-01-30 19:52

手刀蒐藏！BAC與迪士尼聯名 推「米奇曲奇禮盒」

2019-01-30 19:19

瘦身強國！韓妞「3周狂瘦8公斤」 保證不餓食譜讓網友暴動惹～

2019-01-30 19:01

只送不賣！台灣虎航推桌遊實體版、只限100份

2019-01-30 19:01

LV男裝形象廣告三部曲 手法新鮮連油畫都成了靈感

2019-01-30 18:10

大玩拉丁風情！J Balvin加持讓Guess變得好火辣

2019-01-30 18:07

春節機票折扣最划算！華航飛倫敦1.6萬有找

2019-01-30 17:42

限時5天！NYX翻玩色彩烏托邦快閃店好買好拍噴發少女心

2019-01-30 17:29
看更多

熱門文章

明天變天！未來10日及春節天氣 氣象局告訴你

2019-01-30 19:58

刮刮樂選號實測「3尾數」都中 網紅：一定要買

2019-01-31 10:18

畢業就結婚生子撐不住 台中27K女網友想送養1歲子

2019-01-31 12:31

年菜這樣保存母湯啊！他說出4禁忌

2019-01-30 18:20

酪農好缺工！月薪4萬留不住人 7月將引進農業外勞

2019-01-30 19:01

瘦身強國！韓妞「3周狂瘦8公斤」 保證不餓食譜讓網友暴動惹～

2019-01-30 19:01

春節出遊注意！ 留意4狀況讓你大破財

2019-01-31 09:00

施景中掀起綺綺貼圖旋風 為兒童心臟病基金會帶來500萬善款

2019-01-30 23:02

溫暖天氣只到今天 彭啟明：北部周五高溫掉12度

2019-01-31 07:38

台灣南部海域規模4.9地震 最大震度屏東3級

2019-01-30 23:39

紅背心事件延燒！林佳龍要台鐵立即停止勉強同仁的活動

2019-01-31 14:46

實測一本刮刮樂可賺多少 中獎率讓他直呼刺激

2019-01-31 13:35

影╱反Uber！3千輛計程車包圍行政院 下次擬衝總統府

2019-01-31 16:02

猴硐貓村傳貓瘟 若擴大將考慮封村

2019-01-31 00:30

地牛又翻身！6:14宜蘭外海規模4.0地震 昨夜南部海域規模4.9地震

2019-01-31 06:40

「我不是你的僕人」5種壞朋友特質 快遠離這樣的人！

2019-01-30 23:21

網友說她太瘦 「不喜歡就別煩我」席琳狄翁霸氣回應

2019-01-30 19:52

大樂透明起加碼360組100萬 威力彩今晚衝2.7億元

2019-01-31 11:08

2020台灣燈會台中市主辦 2021新竹市首度獲選

2019-01-31 12:09

農民零售仍有囤積 農委會：巴拉刈禁售延到明年

2019-01-30 18:15

今日星座運勢／金牛輕鬆心態看事物 偏財見好就收

2019-01-31 00:00

未來的Nike鞋店現身！首間Kicks Lounge X來了

2019-01-30 21:58

吳德榮：大氣短周期振盪 天氣4、5天循環變化

2019-01-31 07:48

春節想中獎快看這！12星座「提升財運寶地」公開

2019-01-31 08:00

春節機票折扣最划算！華航飛倫敦1.6萬有找

2019-01-30 17:42

幸運兒是你？2019星座X血型運勢榜 吊車尾的人盡力也沒回報

2019-01-31 10:32

台大院長任內最後一日 何弘能繳回手機、不辦歡送會

2019-01-31 12:23

日滑手機4小時 18歲高中生白內障

2019-01-31 00:24

【我見我思】遊俠／當你跌倒時

2019-01-31 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我要註冊「姊」跟「阿姨」

2019-01-31 06:00

新年想要心想事成？來求鎮海宮七王爺超神靈籤

2019-01-31 12:38

日夜溫差大 今高溫上看29度、西部及金馬易起霧

2019-01-31 06:02

李晶晶腹肌超殺 Voda Swim泳衣老闆當之無愧

2019-01-30 17:20

台彩春節加碼8億元 大樂透百萬紅包明天登場

2019-01-31 16:29

全球最賺性感名模 連「金龍」耳環都能輕鬆駕馭

2019-01-31 09:47

長照缺「緊急喘息」設計挨批 家總建議放寬急難救助條件

2019-01-31 10:56

抗議Uber阻生計 計程車慢速繞行政院

2019-01-31 15:37

下個十年你在哪？ 10年10倍薪不是夢

2019-01-31 13:56

台灣三大超有「哏」小編！不認識他們別說你是年輕人

2019-01-31 12:04

公總勸退10休1 客運春節維持7休1

2019-01-31 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top